Un aeropuerto olvida a un pasajero en silla de ruedas en la puerta de embarque por falta de personal y la aerolínea responsabiliza a su familia

Cuando el aeropuerto de Zúrich asumió el control del servicio para personas con movilidad reducida, PRM, algunos trabajadores pensaron que se avecinaban tiempos mejores. “Pensábamos que todo mejoraría cuando el aeropuerto se hiciera cargo”, arranca relatando un exempleado que prefiere mantener el anonimato. Medio año después, ese cambio todavía no ha dejado sentir sus efectos, según relató al medio Tages Anzeiger.

“No hay suficiente personal en la plantilla”

El servicio PRM está diseñado para acompañar a pasajeros con movilidad limitada desde el punto de facturación hasta el asiento en el avión y el trayecto inverso. El exmiembro del equipo asegura que el servicio enfrenta un problema recurrente: la escasez de personal. En el escenario ideal, cada pasajero es escoltado por dos empleados sin coste adicional. La realidad, reconoce, es distinta. “Lo habitual, sin embargo, es que una misma persona empuje dos sillas de ruedas a la vez porque no hay suficiente personal en la plantilla para cada turno”, recuerda.

El peso de una silla ronda los veinte kilos y a eso se suman el viajero y su equipaje: las lesiones forman parte de la rutina. “A mí me dio un tirón en la espalda varias veces”, comparte este trabajador. Las carencias pueden apreciarse incluso en tareas consideradas sencillas, como experimentó la música Brandy Butler al solicitar el servicio para su padre, Edward Butler. El día acordado, nadie se presentó a recogerle durante más de treinta minutos. “Como no era la primera vez que venía desde Estados Unidos, sabía que algo iba mal”, explica Butler. El personal del mostrador advirtió que el retraso se debía, probablemente, a la falta de manos.

Tras una hora de espera, la preocupación se hizo mayor: “Te sientes completamente impotente en ese momento”, confiesa Brandy Butler. El sistema de megafonía se activó para localizar a Edward Butler. Media hora después, la policía informó que había sido encontrado desorientado junto al control de pasaportes, sin maleta ni papeles. “Se encontraba algo desorientado frente al control de pasaportes, sin maleta ni documentos”, recuerda Butler. Ese suceso, y los comentarios que escuchó posteriormente sobre las dificultades del PRM, la animaron a relatarlo.

La reclamación de la familia Butler desembocó en una sorpresa: la responsabilidad recayó sobre ellos. “La aerolínea nos dijo que no deberíamos haber dejado que mi padre viajara solo”, lamenta Brandy Butler. Edward Butler presenta síntomas iniciales de demencia, aunque sus mayores problemas aparecen en situaciones estresantes o cuando necesita orientarse temporalmente.

Un empleado del PRM confirma que “no es raro que se olvide a alguna persona”. El déficit de personal puede derivar en pasajeros que no alcanzan a embarcar. Las dificultades se evidencian también en logística. La plantilla remitió recientemente al aeropuerto una carta con peticiones y propuestas de mejora, documento al que pudo acceder la redacción del medio Tages Anzeiger. Entre los problemas, figura la falta de vehículos adaptados para transportar pasajeros o subirlos a la puerta del avión. “Ha ocurrido incluso que alguien ha tenido que subir las escaleras a cuatro patas porque no había ningún elevador disponible”, detalla el trabajador.

Una “situación insostenible”

La situación alcanzó el Parlamento cantonal de Zúrich tras una moción donde se hablaba de “clima de miedo” en el servicio PRM. Un grupo de empleados contactó a Alan David Sangines (Partido Socialista, Zúrich), quien promovió una interpelación parlamentaria sobre las condiciones laborales y la financiación del PRM. Sangines expresó su deseo de que el Consejo de Gobierno y los representantes en el consejo de administración de Flughafen Zürich AG intervengan en la “situación insostenible de este importante servicio”.

Ante la presión, la dirección del aeropuerto de Zúrich, a través de declaraciones de la portavoz Bettina Kunz, ha prometido mejoras. Aseguran que la combinación de obras y un aumento del número de personas con movilidad reducida ha complicado la organización de turnos y multiplicado la necesidad de personal. En respuesta, se están contratando nuevos trabajadores y comprando más equipos. También se revisan soluciones como sillas de ruedas autónomas, sistemas para empujar varias sillas simultáneamente o la incorporación de más vehículos tipo Cushman, similares a los carritos de golf que trasladan pasajeros hasta la aeronave.

La dirección confía en que estas tecnologías reduzcan los accidentes laborales, aunque admite que en tareas físicas siempre existen riesgos. Todos los incidentes se registran y se evalúan medidas preventivas. Sobre los retrasos, Kunz matiza que “lamentamos la situación y buscamos alternativas para estos pasajeros”. La portavocía del aeropuerto subraya su compromiso de diálogo: “Tomamos en serio las preocupaciones expresadas en la carta. Ya se ha celebrado una primera reunión con algunos empleados del PRM”. Desde el aeropuerto aseguran que el contacto seguirá abierto para buscar soluciones.