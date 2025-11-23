España

El tren submarino de alta velocidad más largo del mundo: recorre trayectos de horas en tan solo minutos

La construcción se plantea para facilitar el intercambio comercial de China con otros países

Guardar
Por el momento solo hay
Por el momento solo hay fotografías con IA del tren submarino más largo del mundo

Estamos ante un momento histórico para el mundo del transporte, el Gobierno chino ha dado un paso decisivo en su estrategia de modernización de infraestructuras al anunciar la construcción del que será el túnel submarino de alta velocidad más largo del mundo, una obra que permitirá unir en apenas 40 minutos las penínsulas de Liaodong y Shandong, separadas actualmente por el estrecho de Bohai.

Según la información publicada, el proyecto contempla una red ferroviaria de más de 120 kilómetros bajo el océano, lo que promete transformar radicalmente el transporte entre dos regiones clave para la economía del país. La iniciativa, que forma parte de los planes nacionales para reforzar la conectividad y el intercambio comercial, ha sido presentada como una solución a uno de los principales obstáculos logísticos de la zona.

Actualmente, el trayecto por tierra entre las ciudades de Dalian y Yantai puede superar las seis horas, ya que es necesario bordear el mar. Con la puesta en marcha del Bohai Strait Tunnel, el tiempo de viaje se reducirá de forma drástica, facilitando tanto el desplazamiento de pasajeros como el transporte de mercancías.

Una apuesta por la integración económica

El diseño del Bohai Strait Tunnel prevé una longitud total de 123 kilómetros y un presupuesto que superará los 220.000 millones de yuanes, lo que equivale a unos 36.000 millones de dólares estadounidenses. La infraestructura estará compuesta por tres secciones diferenciadas: dos túneles paralelos destinados a los trenes de alta velocidad y un conducto central reservado para tareas de mantenimiento y seguridad.

Archivo. Puesta a flota del submarino S-81 Isaac Peral, en mayo de 2021 (Navantia/Europa Press)

La nueva conexión ferroviaria permitirá que los trenes alcancen velocidades máximas de 250 kilómetros por hora, enlazando directamente las líneas de alta velocidad del norte y el este de China. De este modo, se agilizará el transporte para mercantilizar y se fortalecerá la integración económica de dos áreas estratégicas para el comercio marítimo, según han destacado las autoridades chinas.

El proyecto plantea importantes retos técnicos, ya que la perforación deberá realizarse bajo el mar y en zonas con elevada actividad sísmica. Los ingenieros responsables de la obra tendrán que incorporar sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia para garantizar la seguridad de la infraestructura.

Perspectivas y plazos para la puesta en marcha

En la actualidad, el Bohai Strait Tunnel Project se encuentra en fase de planificación y estudios de viabilidad. El Gobierno chino ha subrayado el carácter estratégico de la inversión y estima que, una vez operativo, el túnel podría generar ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes (2 millones de euros). Las previsiones apuntan a que las obras requerirán entre diez y quince años para su finalización, de acuerdo con la información facilitada.

Forma parte de un proyecto
Forma parte de un proyecto de alta velocidad en colaboración con China. (Ferrocarriles de Tailandia vía AP)

El costo de este proyecto nacional tendrá un coste que superará los 220 mil millones de yuanes, equivalentes a casi 27 millones de euros. Cuando entre en funcionamiento, el túnel del estrecho de Bohai no solo se convertirá en una referencia mundial, sino que también establecerá un nuevo patrón para las mega infraestructuras que buscan unir regiones separadas por barreras naturales.

Temas Relacionados

TrenesSubmarinosIngenieríaConstrucciónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La policía evita la venta de una bebé en Málaga: una pareja ofrecía 3.000 euros por la recién nacida

Los agentes detuvieron a la madre biológica y a la pareja que intentó comprar a la menor

La policía evita la venta

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex

Un hombre roba a un empleado que estaba sufriendo un paro cardíaco: el total asciende a 800 euros y varias botellas de vino

Jason Hay falleció unas horas después en la unidad de cuidados intensivos del hospital

Un hombre roba a un

Un excursionista de 85 años fallece tras el ataque de seis vacas en los Alpes: lo pisotearon al lanzarse contra su perro

Según la policía local, estos accidentes no constituyen un hecho aislado en las montañas de Austria

Un excursionista de 85 años

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

El incidente ha comprometido nombres propios, correos electrónicos y otra información básica, pero no ha afectado a los medios de pago ni a los sistemas operativos

Iberia denuncia ante las autoridades
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que no

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del 90% de solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas por la Seguridad Social”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Florentino Pérez, sobre el ‘caso

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales