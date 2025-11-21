España

Xabier Fortes estalla contra Carmen Sastre por señalar a su hijo: “Hay que ser tóxica como el polonio para atacar a un chaval”

La que fuera directora de Contenidos Informativos de RTVE ha acusado al periodista de ‘enchufar’ a su hijo en la cadena pública, ante lo que el presentador ha respondido en redes

Xabier Fortes y Carmen Sastre,
Xabier Fortes y Carmen Sastre, en montaje de 'Infobae'. (Fotos:RTVE)

La polémica exdirectiva de RTVE Carmen Sastre ha vuelto a recurrir a sus redes sociales para atacar a un rostro de la cadena pública. En esta ocasión, la que fuera directora de Contenidos Informativos del ente ha señalado la presencia de Daniel Fortes, hijo del periodista Xabier Fortes, como reportero del Canal 24 horas, dedicando un mensaje público en redes sociales al presentador.

El hijo de Xabier Fortes ya está colocado en TVE. Aquí en un directo en el Canal 24 horas”, ha escrito Sastre en su cuenta de X, antes Twitter. Y agrega: “Me dicen que está contratado hasta que salga la oposición (le da puntos). Curioso que tenga colocado al hijo quien criticaba las familias en TVE. Yo no coloqué a mi hija cuando era directiva”.

Tras las acusaciones, Xabier Fortes ha respondido de forma contundente en sus redes sociales, donde no ha dudado en cargar duramente contra la exconsejera ultra de RTVE. “Hay gente mala, ruin, miserable… y luego está Carmen Sastre”, ha aseverado el periodista, aprovechando para aclarar la situación laboral de su hijo Daniel: “Mi hijo, como cientos de alumnos que acaban sus estudios de periodismo (en su caso en la Complutense), ha hecho sus prácticas no remuneradas en verano y luego optó a un contrato de formación de un año que acaba en dos semanas. Las oposiciones ni siquiera se han convocado”, ha relatado.

Daniel Fortes, hijo de Xabier
Daniel Fortes, hijo de Xabier Fortes, en el informativo del Canal 24h. (RTVE)

Volviendo a dirigirse a Sastre, Fortes ha espetado: “Hay que ser tan tóxica como el polonio para atacar a un chaval, mintiendo de esa manera, con el fin de difamar a su padre”. Además, ha hecho referencia a los familiares de la exdirectiva que también trabajan en el ente: “Yo nunca hablé de ningún familiar tuyo en TVE (y había motivos para hacerlo), me bastaba con conocer cómo presionabas a los periodistas para que siguiesen los argumentarios que te enviaba un Partido Político todas las mañanas y elaborar las informaciones del Telediario. Por eso te acabarían cesando. Encima eras tan torpe que ni siquiera borraste el logo de ese Partido Político. Como diría el poeta, ‘mala gente que va apestando la tierra’”, ha dicho sobre su época como directora de los Informativos.

Polémica contratación

A raíz de este conflicto público, numerosos usuarios en redes sociales han recordado el caso de la hermana de Carmen Sastre, María José Sastre, quien fue contratada como editora del Telediario en 2016 con apenas dos años de experiencia. En aquel momento, el Consejo de Informativos de RTVE emitió un comunicado en el que afirmaba: “Creemos firmemente que su relación familiar con Carmen Sastre, Directora de Contenidos, no es ajena a su contratación y a su rápida e injustificada progresión en la empresa”.

Además, el propio Fortes hace referencia en su publicación a una de las mayores polémicas que protagonizó Sastre como responsable de Contenidos Informativos, cuando hizo llegar a una periodista de la Corporación un documento con el argumentario del PP el día que Mariano Rajoy declaró ante la Audiencia Nacional como testigo del ‘caso Gürtel’.

