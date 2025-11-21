Óscar López, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso: “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha criticado este viernes la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha calificado de “injusta” la condena impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. López ha defendido la postura del Gobierno en una entrevista concedida a TVE en la que ha señalado que el Ejecutivo mantiene un respeto absoluto hacia la justicia, aunque ha matizado que ese respeto no implica aceptar sin más cualquier decisión judicial.

En sus declaraciones, López ha insistido en que el Gobierno “es profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces”, y ha añadido que, por ese motivo, acatan la sentencia y pondrán en marcha los mecanismos correspondientes. No obstante, ha advertido: “Pero lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”, en referencia a la necesidad de mantener una actitud crítica ante determinadas resoluciones judiciales. El fallo, conocido este jueves, condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por la revelación de secretos en el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, el tribunal ha ordenado indemnizar a González Amador con 10.000 euros por daños morales.

El fiscal general, Álvaro García Ortíz. (Europa Press)

López ha denunciado que, a raíz de esta sentencia, se ha generado un ambiente en el que, según sus palabras, “hay una fiesta” y “la gente está celebrando la impunidad”, lo que considera “muy grave”. Ha recordado que en un Estado de Derecho “todos tienen los derechos iguales” y ha recalcado que “nadie puede estar por encima de la ley, tampoco la señora Ayuso”. El ministro ha lamentado la actitud de algunos jueces y periodistas, afirmando que le “apena mucho ver a jueces que no defienden la Justicia” y a “periodistas que no defienden el periodismo”. Y ha añadido: “Desde luego no nos va a restar ni una pizca de voluntad de seguir luchando por la democracia, por el derecho y por la verdad. La verdad, que parece que algunos han olvidado la importancia de la palabra la verdad”.

¿Hubo filtración?

Preguntado sobre si considera que la sentencia tiene un carácter político, López ha respondido que, por el momento, resulta “imposible opinar sobre los fundamentos” de la resolución, ya que todavía no se ha redactado la sentencia completa y solo se conoce el adelanto del fallo. Ha afirmado: “Lo que puedo afirmar y si alguien es capaz de desmentir lo que voy a decir que lo haga es que varios periodistas de reconocido prestigio le han dicho al juez a la cara que no habían recibido esa filtración del fiscal general. Fin”. López ha criticado que la decisión del tribunal, a su juicio, implica que “todos esos periodistas han mentido”. Ha reivindicado su trayectoria, asegurando que lleva “muchos años luchando, precisamente contra el poder”.

El ministro ha precisado que el juicio “no investigaba ocho cosas” sino que se centraba en determinar si había existido una filtración, “sí o no”. Ha recalcado que “le han dicho allí de forma contundente que no”, y ha calificado de “broma de mal gusto” la situación generada, que, en su opinión, parte de un “supuesto delito cometido por la pareja de la señora Ayuso” y se apoya en la “maquinaria” del jefe de Gabinete de la presidenta para “desviar la atención”.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López. (Europa Press)

López también ha sido interrogado sobre si interpreta la sentencia contra el fiscal general como una advertencia al Gobierno en relación con los casos abiertos que afectan al entorno del presidente, Pedro Sánchez. Ha respondido: “Que nos traten como adultos. Hay gente que está politizando la justicia. Es evidente hay casos donde hay cosas que sustanciar y casos que no. Es evidente hay gente que está utilizando la Justicia para hacer política por supuesto que sí eso es así”, según ha apuntado en la entrevista.

“No puedo aceptar algo que sé que es falso”

Durante la entrevista, López ha reflexionado sobre el papel de los distintos actores implicados en el proceso judicial y mediático. Ha señalado: “Los periodistas fallan, a veces los políticos fallan. Los jueces son los únicos que nunca fallan son los únicos sobre los que no se puede criticar no se puede opinar yo no puedo comulgar con ruedas de molino yo no puedo aceptar algo que sé que es falso”.

Para concluir, el ministro ha recordado que el “origen” de este caso se encuentra en el presunto delito fiscal atribuido al novio de Ayuso. Ha planteado la cuestión de que, si se “empieza condenando a un inocente sin pruebas”, se podría “acabar liberando a un culpable con todas las pruebas”.