España

Llega la nieve a Navarra: 10 centímetros, 56 quitanieves y un apagón

La alerta se mantiene hasta las 18:00 de la tarde

Guardar
La Aemet pone en alerta
La Aemet pone en alerta a Pamplona. (Villar López/EFE)

El temporal que ha asolado Navarra esta madrugada ha dejado un manto blanco en numerosas localidades. Algunas ciudades han visto como sus carreteras han tenido que ser cortadas e ir al trabajo se ha convertido en una verdadera odisea para algunos de los ciudadanos a causa de las incidencias. Incluso, se ha sufrido un breve apagón. No obstante, la Comunidad Foral comienza a recuperar la normalidad.

Desde primera hora de la mañana, la A-15 ha permanecido cortada en sentido Pamplona a la altura de Andoain, complicando los desplazamientos entre Navarra y el País Vasco. La Policía Foral ha destacado que la jornada ha sido bastante complicada en esta vía.

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha mantenido un dispositivo de 56 equipos quitanieves, ante la persistencia de la cota de nieve entre 400 y 600 metros y la previsión de acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en algunas zonas.

Cortes en la A-15 sentido
Cortes en la A-15 sentido Pamplona. (X/Policía Foral)

Aviso de la Aemet

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada comenzó con cielo nuboso o cubierto, con brumas y nieblas matinales en zonas altas del Pirineo. Se registraron lluvias débiles y chubascos, principalmente en los tercios norte y oeste, que temporalmente afectaron a toda la Comunidad.

La cota de nieve se situó por debajo de los 500 metros, llegando incluso a cota cero en el norte y este. Las temperaturas descendieron de forma generalizada, con heladas débiles en la mayor parte del territorio y episodios moderados o fuertes en las zonas elevadas del Pirineo oriental. El viento sopló flojo del noroeste, con rachas moderadas del Cierzo en la Ribera del Ebro.

Los termómetros más bajos que se registraron fueron:

  • Estella: 0 y -6 °C.
  • Pamplona: -2 y -6 °C.
  • Roncal: - 4 y -3 °C.
  • Tudela: 3 y -7 °C.

En Urbasa se acumularon 52,4 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras que en Isaba o Roncesvalles se registraron mínimas de -3,2 °C, en Monreal -1,2 °C y en Navascués y Betelu -1 °C.

Así han amanecido en Pamplona.
Así han amanecido en Pamplona. (X/@gastromuna)

Cortes eléctricos

Coincidiendo con las nevadas, varias zonas de Pamplona sufrieron cortes de luz pasadas las 8:15 de la mañana, afectando, entre otras, al Paseo de Sarasate, donde el apagón llegó a durar unos 10 minutos. Afortunadamente, el suministro ya está restablecido y la situación se maneja con normalidad. Sin embargo, la Policía Municipal ha instado a la ciudadanía a extremar las precauciones:

  • Conductores: priorizar el transporte público, circular despacio, con marchas largas y mantener la distancia de seguridad. Revisar el estado del vehículo, neumáticos y anticongelante.
  • Usuarios de bicicletas y VMP: precaución en zonas húmedas o con hielo, usar iluminación y elementos reflectantes, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.
  • Peatones: evitar zonas con nieve o hielo, usar calzado adecuado y prestar atención en escaleras y pasos sin cobertura.

Además, se solicita la colaboración ciudadana para mantener aceras despejadas, apilando la nieve en el bordillo sin arrojarla a la calzada. En los hogares, se recomienda no lanzar nieve acumulada desde ventanas o terrazas y dejar un grifo ligeramente abierto en caso de heladas intensas para proteger las tuberías.

Los mejores memes del Apagón en España

Previsión para el fin de semana

Según la Aemet, los avisos de nieve continuarán hasta media tarde (18:00 horas), con cota de nieve en torno a los 700 metros en el Pirineo y 500 metros en el resto de la Comunidad, salvo en la Ribera. Para el sábado, se esperan nevadas débiles y dispersas con cota de nieve subiendo hasta los 1.700 metros. El domingo, solo se prevén algunas lluvias débiles que podrían convertirse en nieve en los niveles más altos.

Temas Relacionados

NevadasTiempo en EspañaFríoTiempoTemperaturasAemetNieveEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Wicked: Parte II’, luces y sombras del cierre de un musical donde la amistad se convierte en una alegoría política inquietantemente actual

El segundo acto del musical que protagonizan Cynthia Erivo y Ariana Grande concluye haciendo hincapié en la discriminación y la desinformación

‘Wicked: Parte II’, luces y

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

Los jueces afirmaron que los certificados aportados no cumplían con los requisitos legales

Una mujer de El Salvador

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Patricia Pardo hace un tributo a Rosalía y recrea su halo del pelo: “Ella desafina lo correcto para afinar lo auténtico”

La periodista ha presentado ‘Vamos a ver’ vestida con uno de los ‘looks’ de la cantante y le ha dedicado una retahíla de elogios

Patricia Pardo hace un tributo

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa está obligada a darte tu cesta de Navidad cada año”

La clave para entender esta cuestión reside en el concepto de derecho adquirido, que reconoce que los usos reiterados generan expectativas legítimas en los empleados

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de El Salvador

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón para saber si “oyeron algunas llamadas”

Jose Luis Martínez Almeida pide al delegado del Gobierno “que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez”

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa está obligada a darte tu cesta de Navidad cada año”

David Jiménez, abogado y economista, explica cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido

Un jubilado italiano trabaja 30 horas en la pescadería de su primo para hacerle un favor y la Seguridad Social le reclama la devolución de 19.000 euros de su pensión

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”