Llega la nieve a Navarra: 10 centímetros, 56 quitanieves y un apagón

La Aemet pone en alerta a Pamplona. (Villar López/EFE)

El temporal que ha asolado Navarra esta madrugada ha dejado un manto blanco en numerosas localidades. Algunas ciudades han visto como sus carreteras han tenido que ser cortadas e ir al trabajo se ha convertido en una verdadera odisea para algunos de los ciudadanos a causa de las incidencias. Incluso, se ha sufrido un breve apagón. No obstante, la Comunidad Foral comienza a recuperar la normalidad.

Desde primera hora de la mañana, la A-15 ha permanecido cortada en sentido Pamplona a la altura de Andoain, complicando los desplazamientos entre Navarra y el País Vasco. La Policía Foral ha destacado que la jornada ha sido bastante complicada en esta vía.

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha mantenido un dispositivo de 56 equipos quitanieves, ante la persistencia de la cota de nieve entre 400 y 600 metros y la previsión de acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en algunas zonas.

Cortes en la A-15 sentido Pamplona. (X/Policía Foral)

Aviso de la Aemet

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la jornada comenzó con cielo nuboso o cubierto, con brumas y nieblas matinales en zonas altas del Pirineo. Se registraron lluvias débiles y chubascos, principalmente en los tercios norte y oeste, que temporalmente afectaron a toda la Comunidad.

La cota de nieve se situó por debajo de los 500 metros, llegando incluso a cota cero en el norte y este. Las temperaturas descendieron de forma generalizada, con heladas débiles en la mayor parte del territorio y episodios moderados o fuertes en las zonas elevadas del Pirineo oriental. El viento sopló flojo del noroeste, con rachas moderadas del Cierzo en la Ribera del Ebro.

Los termómetros más bajos que se registraron fueron:

Estella : 0 y -6 °C.

Pamplona : -2 y -6 °C.

Roncal : - 4 y -3 °C.

Tudela: 3 y -7 °C.

En Urbasa se acumularon 52,4 litros por metro cuadrado en 24 horas, mientras que en Isaba o Roncesvalles se registraron mínimas de -3,2 °C, en Monreal -1,2 °C y en Navascués y Betelu -1 °C.

Así han amanecido en Pamplona. (X/@gastromuna)

Cortes eléctricos

Coincidiendo con las nevadas, varias zonas de Pamplona sufrieron cortes de luz pasadas las 8:15 de la mañana, afectando, entre otras, al Paseo de Sarasate, donde el apagón llegó a durar unos 10 minutos. Afortunadamente, el suministro ya está restablecido y la situación se maneja con normalidad. Sin embargo, la Policía Municipal ha instado a la ciudadanía a extremar las precauciones:

Conductores : priorizar el transporte público, circular despacio, con marchas largas y mantener la distancia de seguridad. Revisar el estado del vehículo, neumáticos y anticongelante.

Usuarios de bicicletas y VMP : precaución en zonas húmedas o con hielo, usar iluminación y elementos reflectantes, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

Peatones: evitar zonas con nieve o hielo, usar calzado adecuado y prestar atención en escaleras y pasos sin cobertura.

Además, se solicita la colaboración ciudadana para mantener aceras despejadas, apilando la nieve en el bordillo sin arrojarla a la calzada. En los hogares, se recomienda no lanzar nieve acumulada desde ventanas o terrazas y dejar un grifo ligeramente abierto en caso de heladas intensas para proteger las tuberías.

Previsión para el fin de semana

Según la Aemet, los avisos de nieve continuarán hasta media tarde (18:00 horas), con cota de nieve en torno a los 700 metros en el Pirineo y 500 metros en el resto de la Comunidad, salvo en la Ribera. Para el sábado, se esperan nevadas débiles y dispersas con cota de nieve subiendo hasta los 1.700 metros. El domingo, solo se prevén algunas lluvias débiles que podrían convertirse en nieve en los niveles más altos.