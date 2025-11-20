Tita Cervera desmiente haber perdido su título y señala a su exabogado: “Podría estar filtrando información sin fundamento”

Tita Cervera ha desmentido de forma categórica las informaciones que han circulado en los últimos días sobre la supuesta pérdida de su título nobiliario tras renunciar al pasaporte suizo. La propia baronesa Thyssen-Bornemisza ha asegurado que sigue ostentando tanto el título como el apellido de su marido, negando así la noticia que hacía pública este miércoles Vanitatis.
Según ha explicado la protagonista a El Mundo, la polémica carece de fundamento y responde a una interpretación errónea de trámites administrativos que, en ningún caso, afectan a su estatus.
En declaraciones al citado medio, Tita Cervera afirma de forma rotunda: “Sigo siendo baronesa y sigo llevando el apellido de mi marido”. Sobre la información de Vanitatis, la baronesa asegura que la especulación se ha originado tras una conversación puntual con un abogado en la que comentó su intención de prescindir del pasaporte suizo, una decisión que, ha subrayado, no guarda ninguna relación con su título ni con su identidad marital.
Cervera ha explicado que la idea de renunciar al documento suizo surgió por motivos estrictamente administrativos. “En una ocasión le dije a un abogado que era hora de dejar el pasaporte suizo porque ya tengo el de Andorra, donde soy residente desde hace muchos años, cuando solicitamos la residencia mi marido y yo. Así que un día pensé que no había ninguna necesidad de andar pagando impuestos en todas partes”, ha detallado. Posteriormente, rompió su relación profesional con ese abogado, por lo que interpreta que “podría estar resentido filtrando una información que carece de fundamento”.
La baronesa ha insistido en que ni siquiera sabe con certeza si el trámite de renuncia al pasaporte suizo llegó a completarse y ha calificado de “disparatado” ligar un pasaporte a un matrimonio. “Es una barbaridad insinuar que un documento administrativo pueda afectar a un matrimonio, a un apellido o a un título que llevo desde que me casé”, ha aseverado.
Información confusa
La controversia ha surgido a raíz de una publicación de Vanitatis en la que se afirmaba que Tita Cervera habría perdido su título de baronesa Thyssen-Bornemisza al renunciar a la nacionalidad y al pasaporte suizos. Según este medio, la baronesa habría presentado documentación oficial para abandonar la nacionalidad helvética, lo que, de acuerdo con el artículo 30 del Código Civil Suizo, implicaría la pérdida del respaldo legal del apellido y del título nobiliario.
Nacho Gay, director del medio, señalaba en el programa Y ahora, Sonsoles que este movimiento podría estar vinculado a la gestión de la herencia familiar. Según ha explicado Gay, “si la herencia se repartía en Suiza a Borja le tocaría más que si se reparte en Andorra. Tita quiere proteger a las mellizas”. Sin embargo, el abogado de Cervera no ha confirmado ni desmentido oficialmente la renuncia al título, lo que ha dejado un margen de ambigüedad sobre la situación real.
En sus declaraciones, Carmen Thyssen ha recordado su larga relación con Suiza, país en el que vivió durante años y donde se casó con el actor Lex Barker. Posteriormente, estableció su residencia en Lugano junto a su marido Heini, su hijo Borja y su madre. Aunque ha confesado a El Mundo que guarda un gran cariño por esa etapa, también ha reconocido que ya no siente la necesidad de mantener un vínculo permanente con el país. “Siempre he sido muy feliz allí, pero cuando regresé años después sentí tristeza. No me apetece volver a vivir en Suiza, aunque puedo viajar cuando quiera con mi pasaporte andorrano, como cualquier persona”, ha explicado.