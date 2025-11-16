España

El dictador Francisco Franco tendrá una misa 50 años después de su muerte y del fin del régimen

La familia y la Fundación que lleva su nombre han convocado el evento el próximo 20 de noviembre en la parroquia de los Doce Apóstoles de la calle Velázquez de Madrid

Guardar
Una mujer realiza el saludo
Una mujer realiza el saludo fascista ante el panteón de la familia Franco, en el cementerio de Mingorrubio, a 20 de noviembre de 2021. (A. Pérez Meca / Europa Press)

La familia de Francisco Franco y la Fundación que lleva su nombre han convocado una misa en su honor en Madrid el próximo 20 de noviembre, cuando se cumplen 50 años de su muerte. El acto se celebrará a las ocho de la tarde, en la parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez de Madrid. Tanto la familia, como el organismo -que está cerca de ser ilegalizado- ha pedido “el máximo respecto en el desarrollo de este acto religioso” que se celebra por el dictador que, dicen, “murió cristianamente al servicio de la patria”.

El anuncio de la misa.
El anuncio de la misa. (Fundación Nacional Francisco Franco)

Con una democracia ya asentada, con la fundación que recuerda su memoria a punto de ser ilegalizada y con las protestas de las familias y las víctimas del Régimen del llamado caudillo, se celebrará el evento que será replicado en distintas ciudades de todo el país. Habrá misas por este aniversario en Alicante, Ceuta, Cuenca, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Huesca, Santander, Sevilla, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Temas Relacionados

FrancoFrancisco FrancoFranquismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Embalses de agua se encuentran al 51,37% de su capacidad este 16 de noviembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses de agua se encuentran

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 16 noviembre

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

España confirma la detención en Málaga del líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos: la Policía consigue localizar a ‘Pipo’ pese a sus múltiples cirugías estéticas

El arresto del capo se produjo por falsedad documental a su llegada de Marruecos, lo que permitirá activar de forma inmediata la orden de Interpol por los delitos que se le atribuyen en su país natal

España confirma la detención en

El patrimonio millonario de Carlos Alcaraz: seis Grand Slam, publicidad con marcas de éxito y sociedades de inversión

El murciano es uno de los jóvenes más ricos de nuestro país gracias a sus triunfos en la pista

El patrimonio millonario de Carlos

Precio de la luz estará muy cara este 17 de noviembre: tarifa máxima aumentó 50% y la promedio se duplicó

El precio del servicio de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse actualizado para evitar sorpresas en la factura de la luz

Precio de la luz estará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España confirma la detención en

España confirma la detención en Málaga del líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos: la Policía consigue localizar a ‘Pipo’ pese a sus múltiples cirugías estéticas

Feijóo asegura que la central nuclear de Almaraz “no se va a cerrar” y tilda de “traición” a Extremadura no impedir el cese de su actividad

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

ECONOMÍA

Virgen, extra y lampante: estos

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 16 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 17 de noviembre: tarifa máxima aumentó 50% y la promedio se duplicó

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Cuánto dinero tienes que ahorrar para afrontar imprevistos: así se calcula tu fondo de emergencia

DEPORTES

Alcaraz - Sinner, sigue en

Alcaraz - Sinner, sigue en directo la final de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

Un piloto colombiano habla sobre el futuro de Fernando Alonso: “No se le puede descartar de la lucha por el título en 2026”

Islam Makhachev se convierte en doble campeón de la UFC y Topuria le manda un mensaje: “Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”

A qué hora y dónde ver la final de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026