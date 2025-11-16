El dictador Francisco Franco tendrá una misa 50 años después de su muerte y del fin del régimen

Una mujer realiza el saludo fascista ante el panteón de la familia Franco, en el cementerio de Mingorrubio, a 20 de noviembre de 2021. (A. Pérez Meca / Europa Press)

La familia de Francisco Franco y la Fundación que lleva su nombre han convocado una misa en su honor en Madrid el próximo 20 de noviembre, cuando se cumplen 50 años de su muerte. El acto se celebrará a las ocho de la tarde, en la parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez de Madrid. Tanto la familia, como el organismo -que está cerca de ser ilegalizado- ha pedido “el máximo respecto en el desarrollo de este acto religioso” que se celebra por el dictador que, dicen, “murió cristianamente al servicio de la patria”.

El anuncio de la misa. (Fundación Nacional Francisco Franco)

Con una democracia ya asentada, con la fundación que recuerda su memoria a punto de ser ilegalizada y con las protestas de las familias y las víctimas del Régimen del llamado caudillo, se celebrará el evento que será replicado en distintas ciudades de todo el país. Habrá misas por este aniversario en Alicante, Ceuta, Cuenca, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Huesca, Santander, Sevilla, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza.