La reina Sofía reunirá en El Pardo a sus hijos, sus nietos y a su familia griega: así será el gran almuerzo privado en su honor

La Reina Sofía a su salida de la embajada de Tailandia tras firmar en el libro de condolencias por el fallecimiento de la Reina Sirikit, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press).

Casa Real vivirá este fin de semana una cita doblemente significativa. Por un lado, se reconocerá oficialmente el medio siglo de dedicación institucional de la reina Sofía; y, por otro, se escenificará una de las reuniones familiares más amplias de las últimas décadas. Este viernes, la madre del rey recibirá el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, la distinción más prestigiosa que puede otorgar el monarca, en una ceremonia que subraya tanto su trayectoria personal como la vigencia de la monarquía parlamentaria española.

El acto se celebrará en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, un escenario reservado para las ocasiones de mayor peso histórico. Allí estarán presentes los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Lo que se verá no será únicamente un gesto institucional: será, en buena medida, la imagen de un hijo que honra la labor de su madre. El propio Felipe VI ya lo expresó el día de su proclamación, en junio de 2014, cuando mencionó públicamente que había dedicado “toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles”.

El Toisón de Oro que recibirá la reina Sofía —concedido formalmente a principios de año— llega en un calendario cargado de efemérides: España conmemora medio siglo de democracia y el 50º aniversario del inicio del reinado de Juan Carlos I. La ceremonia incluirá también la imposición de la misma distinción a otras figuras relevantes para la historia reciente del país: Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, tres de los nombres asociados a la arquitectura constitucional.

A pesar de la solemnidad del acto, el momento más íntimo tendrá lugar al día siguiente, cuando en el Palacio de El Pardo se reúna la familia para un almuerzo privado en honor a doña Sofía. La cita, en la que se espera la presencia de más de 70 personas, será la mayor reunión familiar desde que Casa Real difundiera una fotografía de la reina rodeada de hijos y nietos con motivo de su 80º cumpleaños, en 2018.

El tiempo transcurrido ha transformado profundamente el panorama familiar. Felipe VI cumple ya diez años en el trono, consolidado tras una década política convulsa; las infantas Elena y Cristina afrontan nuevas etapas personales tras sus respectivos divorcios; y los nietos de la reina Sofía —desde Leonor y Sofía hasta los hijos de las infantas— han alcanzado la edad adulta y construyen sus propias trayectorias.

A nivel personal, la familia real ha tenido que afrontar pérdidas especialmente duras: la muerte de la hermana de Juan Carlos I, la infanta Pilar, en 2020, y el fallecimiento del hermano de la reina Sofía, el rey Constantino de Grecia, meses después. La emérita también sigue con preocupación la salud de la infanta Margarita y de la princesa Irene, retirada de la vida pública por una enfermedad cognitiva.

Felipe VI, la princesa de Asturias, la reina Sofía, la infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Irene de Grecia en el Portixol. (EUROPA PRESS).

La familia griega, un lazo que permanece

Entre los invitados del sábado figuran numerosos miembros de la familia real griega, con la que doña Sofía mantiene una estrecha relación pese a la distancia y a los cambios históricos. La reina Ana María, su cuñada, y varios de sus sobrinos han sido habituales en celebraciones familiares. Se prevé la presencia del príncipe Pablo y Marie-Chantal con algunos de sus hijos, así como la princesa Alexia y su familia, que residen en Lanzarote. También podrían acudir el príncipe Nicolás, la princesa Teodora o el príncipe Philippos junto a Nina Flohr. Además, no faltarán miembros de la familia Borbón-Zurita ni descendientes de la infanta Pilar, con quienes la reina mantiene un vínculo constante.

La asistencia de Juan Carlos I al almuerzo del sábado ha sido confirmada a EFE después de días de incertidumbre. Su presencia se limitará estrictamente al encuentro familiar: no participará en ninguno de los actos oficiales del viernes. Esta ausencia responde a su decisión, tomada tras trasladarse a Abu Dabi en 2020, de no intervenir en actividades institucionales.

El rey emérito llegará solo para el almuerzo y regresará a su residencia en el extranjero el mismo día. Su participación supone el primer encuentro de toda la familia desde la celebración privada por la mayoría de edad de la princesa Leonor. En la víspera, Juan Carlos difundió un mensaje de agradecimiento por las décadas de apoyo recibidas durante la Transición, en el que pidió también respaldo para el reinado de su hijo: un recordatorio de su voluntad de seguir vinculado, aunque en un plano estrictamente personal, a la vida pública española.

De izq a der: Pavlos, hijo del antiguo rey de Grecia Constantino II; Nikolaos, otro hijo de Constantino II; la antigua reina Ana María de Grecia; Felipe, otro hijo de Constantino II; Marie-Chantal, esposa de Pavlos, y Olga, hija de Michael, primo del fallecido príncipe Felipe de Gran Bretaña, en el funeral de Michael, en Atenas el 1 de agosto del 2024. (Foto AP/Michael Varaklas)