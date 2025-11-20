España

El aeropuerto de Eindhoven retira dos vuelos semanales a Ryanair por llegar tarde

Las autoridades aeroportuarias critican retrasos sistemáticos en los vuelos desde Pisa (Italia) y Sofía (Bulgaria). La aerolínea recurre la sanción ante la Comisión Europea y los tribunales neerlandeses

Pasajeros de un vuelo de
Pasajeros de un vuelo de Ryanair. (A.G./EUROPA PRESS)

La Coordinación Aeroportuaria de los Países Bajos (ACNL) ha retirado dos permisos de aterrizaje a la aerolínea irlandesa Ryanair tras constatar constante retrasos en sus vuelos en el aeropuerto de Eindhoven.

Según ha publicado el diario neerlandés, la decisión afecta a los vuelos de los lunes por la noche procedentes de Sofía (Bulgaria) y a los de los jueves por la noche desde Pisa (Italia), que han llegado sistemáticamente fuera del horario previsto. La medida, que se aplicará en el programa de vuelos del próximo verano, supone una sanción poco habitual por parte de ACNL, el organismo encargado de asignar las franjas horarias en los aeropuertos neerlandeses.

En unas declaraciones recogidas por Eindhovens Dagblad, un portavoz de Ryanair ha manifestado su desacuerdo con la decisión, asegurando que la compañía ha presentado un recurso ante la Comisión Europea y los tribunales holandeses. “Hemos apelado esta decisión sin precedentes, irracional y desproporcionada de ACNL ante la Comisión Europea y los tribunales holandeses, donde esperamos que sea revocada”, ha declarado el representante, que critica que las demoras en los controles del tráfico aéreo son de apenas 15 minutos.

Recortes en la operativa europea

La compañía ha defendido que los retrasos se deben a incidencias en el control de tráfico aéreo y que la penalización es excesiva. “ACNL está penalizando a las aerolíneas por retrasos del control de tráfico aéreo que solo provocan que los vuelos se retrasen 15 minutos con respecto a su hora de llegada prevista, lo cual es totalmente desproporcionado en comparación con la gran mayoría de los aeropuertos europeos, donde el umbral es mucho más alto y razonable”, ha afirmado el portavoz de Ryanair al medio neerlandés.

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales de España

En paralelo a esta sanción en los Países Bajos, Ryanair ha anunciado recientemente una reducción significativa de su operativa en varios aeropuertos europeos para el próximo verano. El mes pasado, la aerolínea comunicó su intención de suspender vuelos en numerosos aeropuertos franceses, argumentando que las subidas de impuestos en el país hacen inviable mantener la actividad en determinadas rutas.

En concreto, Ryanair ha confirmado que cancelará todos los vuelos a Bergerac, Brive y Estrasburgo a partir de julio. El director comercial de Ryanair, Jason McGuinness, ha explicado a la revista francesa Challenges que estos recortes responden directamente al incremento de la presión fiscal en Francia. “No entendieron que cuando se aumentan los impuestos en un 180%, simplemente esos aeropuertos dejan de ser económicamente viables para nosotros porque operamos allí con márgenes muy ajustados”, ha señalado.

La batalla de Ryanair con Aena

En España, Ryanair recortó 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales para la temporada de invierno, que incluye el cierre de su base en Santiago de Compostela y la suspensión de vuelos a Vigo y Tenerife Norte a partir del 1 de enero en protesta de la subida de tasas aeroportuarias de Aena. Y en el pasado mes de septiembre, la compañía amenazó con recortar otro millón de asientos si la situación no se revertía.

El directivo ha añadido que, pese a los buenos resultados publicados por la compañía esta semana, incluso Ryanair prevé pérdidas durante el invierno. Asignamos la capacidad en función de los costes más bajos, para ofrecer los precios más bajos”, ha explicado McGuinness.

