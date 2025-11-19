España

Roban a un niño una carpeta llena de cartas Pokémon y provoca la reacción hasta de una estrella del deporte: “Era su tesoro más preciado”

Un robo en pleno tranvía despierta una ola de apoyo entre fans y deportistas

Cartas de Pokémon (Infobae América)
Cartas de Pokémon (Infobae América)

La historia de Nino, un niño de cuatro años al que le arrebataron su carpeta de cartas Pokémon, generó una ola de apoyo en redes sociales y en la comunidad de coleccionistas. El episodio ocurrió durante un trayecto habitual en tranvía y terminó convirtiéndose en un caso público que llegó incluso a figuras del deporte francés.

Según recogieron medios locales y la web especializada Tennis Actu, el robo se produjo cuando el niño llevaba consigo su álbum para enseñárselo a un amigo en el colegio. Su madre, Justine, relató en la cuenta de Instagram dedicada a la afición de Nino que había salido a realizar un recado con sus dos hijos cuando un joven se acercó en el transporte público y le quitó de las manos la carpeta, que contenía tanto cartas comunes como piezas con un valor económico considerable.

Nino en Instagram (@ ninopokemon_off)
Nino en Instagram (@ ninopokemon_off)

Justine contó que el trayecto comenzó sin incidentes. Nino hojeaba su álbum en silencio, concentrado en sus cartas, y esperaba poder mostrar sus nuevas adquisiciones en el colegio. “Necesito vuestra ayuda para Nino”, escribió al explicar lo sucedido. Describió cómo, sin previo aviso, un joven que calculó de unos veinte años se acercó, tomó la carpeta y bajó del tranvía antes de que pudieran reaccionar. Esto dejó al niño sin su colección y a la familia intentando procesar lo ocurrido.

Búsqueda del tesoro en Pokemon Scarlet & Pokemon Violet

La publicación incluía también el impacto emocional del episodio. “Cuando Nino lo entendió, vi cómo se le rompían los ojos”, escribió. Añadió que no alcanzaba a comprender qué podía motivar a alguien a robar a un niño tan pequeño. Mencionó que el álbum contenía dos cartas de alto valor económico —entre 150 y 200 euros cada una— y una tercera pieza también cotizada, además de muchas otras cartas más modestas que, en conjunto, sumaban alrededor de 200 euros. Aun así, remarcó que el daño iba más allá del valor del contenido, porque se trataba del “tesoro más preciado” de su hijo.

Una comunidad solidaria

El llamado de la madre tuvo un efecto inmediato. La publicación se compartió de forma masiva entre cuentas vinculadas al universo Pokémon en Francia, que reaccionaron tanto con mensajes de apoyo como con ofertas de ayuda. Muchas personas replicaron el mensaje para intentar localizar la carpeta o, en su defecto, contribuir a que Nino recuperara parte de su colección.

Deportista profesional aficionado a Pokémon
Deportista profesional aficionado a Pokémon

Entre quienes respondieron se destacó Terence Atmane, número 65 del ranking mundial de tenis y conocido aficionado a Pokémon. En Instagram, el deportista escribió: “Me parte el corazón ver que alguien se atreva a robarle una carpeta de cartas Pokémon a un niño de 4 años”. Poco después, publicó que pensaba enviarle cartas a Nino como regalo de Navidad.

La familia recibió mensajes y donaciones de cartas en cuestión de horas. Justine agradeció públicamente la respuesta, que describió como una muestra de apoyo inesperada. “Gracias por vuestro apoyo, vuestras donaciones de tarjetas y regalos”, escribió. Señaló que, en medio del mal momento, la reacción colectiva les recordó “lo maravillosa que sigue siendo la comunidad Pokémon de Francia”.

El caso, que comenzó como el relato de un robo puntual en transporte público, derivó en una cadena de solidaridad. Aunque aún no se recuperó la carpeta, la familia aseguró que la experiencia les permitió ver la dimensión de una comunidad unida por una afición compartida y por el deseo de acompañar a un niño que perdió aquello que más le gustaba.

