José Ramón Calderón, amigo de Paquirri, lanza una advertencia a Kiko Rivera: “Su padre no vería con buenos ojos que hable así de su madre”

El ex presidente del Real Madrid pide reconciliación “por la memoria de Paquirri”

Ramón Calderón le da un
Ramón Calderón le da un consejo a Kiko Rivera (Europa Press)

José Ramón Calderón, abogado y presidente del Real Madrid entre 2005 y 2009, ha vuelto a pronunciarse sobre Kiko Rivera, con quien mantuvo un enfrentamiento judicial en 2022 después de que el DJ lo llamara “sinvergüenza” durante la emisión del documental Cantora: la herencia envenenada.

En aquel momento, Rivera insinuó que Calderón se habría aliado con su madre, Isabel Pantoja, para perjudicarlo en asuntos relacionados con la herencia de su padre. Aquellas declaraciones desencadenaron una demanda por parte del jurista, que reclamó su derecho al honor.

Tres años después, y en un clima más calmado, Calderón ha decidido dejar atrás el conflicto y enviar un mensaje conciliador a Rivera. Lo hizo durante la presentación del libro de Jesús Álvarez, donde atendió a los medios y se mostró sorprendentemente abierto a hablar sobre la situación familiar del DJ.

Calderón no dudó en recordar su estrecha relación con Paquirri, el padre de Kiko Rivera, y cómo ese afecto se extendió también al resto de la familia.

Kiko Rivera envía un contundente
Kiko Rivera envía un contundente mensaje a su madre, Isabel Pantoja, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Le conocí muy pequeño, estuve en su bautizo. Quería mucho a su padre y también mucho a su madre, aunque hace mucho que no la veo”, explicó con tono nostálgico.

El ex presidente madridista insistió en que la muerte del torero marcó profundamente a quienes lo conocieron: “Él murió muy pronto, como todo el mundo sabe. Fue una amistad truncada demasiado pronto y, como digo siempre, a ella le deseo lo mejor. Él ,Kiko, es el hijo de unos amigos míos”, añadió.

Para Calderón, lo verdaderamente importante es que la familia mantenga la memoria de Paquirri como referencia: “Lo importante es que recuerden quién era su padre, cómo era y lo que hizo por ellos”, señaló, dejando claro que su mensaje busca apelar a los lazos afectivos que en su día unieron a todos.

“A Paco no le gustaría verles así”

Uno de los puntos clave de la intervención de Calderón fue su reflexión sobre el distanciamiento prolongado entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, madre e hijo que llevan más de cinco años sin tener relación.

Calderón, amigo íntimo del torero, habló con contundencia: “Isabel es una mujer que ha vivido por y para su hijo y han estado muy unidos. Ahora veo que hay discrepancias”, lamentó.

El abogado fue más allá al imaginar qué pensaría Paquirri de esta situación: “A Paco no le gustaría verles así. A nadie le gustaría ver a un hijo hablando mal de su madre. No sé si Kiko tendrá motivos, pero estoy seguro de que Paco no hubiera recibido eso con buena cara”, afirmó, enviando así un mensaje directo a Rivera.

Aunque reconoció no conocer al DJ en profundidad, sí insistió en que el conflicto familiar no beneficia a nadie y que lo importante es intentar recomponer los lazos.

“Ojalá le vaya bien”

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

A pesar del conflicto legal que vivieron, Calderón mostró ,para sorpresa de muchos, una actitud conciliadora hacia Rivera: “Ojalá le vaya bien”, expresó con sinceridad.

También quiso aclarar el episodio judicial que vivieron ambos: “Se dijeron delante de millones de personas cosas muy graves, pero no eran ciertas. Yo hice todo lo que pude, y todos los que participamos en el testamento, para que se resolviera la voluntad de Paco”, explicó, reiterando que su intervención en el asunto siempre tuvo como objetivo respetar el legado del torero.

Finalmente, reconoció que las situaciones relacionadas con herencias suelen generar casi siempre tensiones, incluso en las familias más unidas: “No es fácil para ninguna familia”, concluyó.

