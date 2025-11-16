Agencias

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen, desconvocado por España para el partido contra Turquía

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen quedó desconvocado este domingo de la selección española de cara al duelo del martes contra Turquía por unas "molestias musculares", según informó la Real Federación Española de Fútbol.

"Dean Huijsen ha sido desconvocado para disputar el último partido de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Turquía por las molestias musculares que ya le impidieron jugar contra Georgia y de las que su club ha estado informado en todo momento", expuso la RFEF.

Después del encuentro del sábado en Georgia, el seleccionador Luis de la Fuente confesó que evaluaría, junto con los médicos del Real Madrid, la posibilidad de que Huijsen abandonase la concentración como finalmente ocurrió.

"Como es habitual, y priorizando en todo momento la salud y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al jugador", añadió la nota de la RFEF, sensible con este tema después del conflicto vivido las últimas listas con el FC Barcelona y Lamine Yamal.

España jugará contra Turquía este martes en La Cartuja (Sevilla) su último partido de la fase de clasificación para el Mundial 2026, con el billete directo en su mano aunque aún no matemático. Los turcos, segundos del Grupo E, podrían ser primeros y mandar a la selección española a la repesca de ganar por una diferencia de siete goles.

