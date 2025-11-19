Condena para el feriante que fue detenido en Lugo hace un año por intentar violar a una vaca: multa de 270 euros y 4 meses sin trabajar con animales

Multa de 270 euros al feriante que intentó violar una vaca en Lugo (Montaje Infobae)

El pasado verano, en plenas fiestas patronales de Castro de Rei, en la provincia de Lugo (Galicia), un incidente inusual sacudió la tranquilidad habitual de la zona rural. Un feriante, conocido por trabajar en atracciones infantiles, terminó ante la justicia acusado de un delito de maltrato animal por haber intentado violar a una vaca. Los hechos se desarrollaron durante la madrugada, y el caso finalizó recientemente con una condena en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.

Cazado infraganti por la madre del dueño de la granja

Todo comenzó a primera hora del 29 de junio. La madre del dueño empezó a escuchar “a las vacas como inquietas, haciendo ruido” y decidió bajar a la cuadra para comprobar lo que estaba pasando. Al entrar, vio “de espaldas” al acusado, “subido a un taburete para ponerse a la altura de una de las vacas”, habiendo inmovilizado al animal “tras sujetarle la cabeza con una cuerda y hacer lo propio con el rabo del animal, facilitando así el acceso a la zona (...) e impidiéndole reaccionar naturalmente”. No pudo comprobar si tenía los pantalones bajados, pero lo que sí vio es que “estaba muy entretenido” y que decía “quietiña, oh” al animal. En un principio, la mujer sospechaba que el intruso pudiese estar intentando robar un ternero, dado que la vaca estaba encinta y cerca de parir. La situación no encajaba con esta hipótesis, sin embargo, y avisó a su hijo, el dueño, que se encaró con el intruso y le increpó: “¿Tú no estarías violando la vaca, verdad?“. El intruso confesó entonces los hechos y se marchó rápidamente del lugar. Llamó a la Guardia Civil y, tras explicarles lo sucedido, denunció al feriante.

Durante las horas siguientes, la Guardia Civil intervino y consiguió identificar, localizar y detener al hombre. En dependencias policiales, el acusado terminó reconociendo los hechos y repitiendo la versión que ya había confesado dentro del establo. No admitió nada públicamente, sin embargo, ya que permaneció en silencio en los juzgados cuando fue convocado para prestar declaración y posteriormente no acudió al juicio. El dueño de la explotación lamentaba su ausencia durante la vista: “No voy a reclamar ni los gastos del veterinario ni nada. Es una pérdida de tiempo, viendo además que este hombre ni se ha presentado hoy... Solamente pido que pague por lo que hizo y que no vuelva a trabajar con niños, porque se dedica a llevar las atracciones de las fiestas y allí está lleno de pequeños”.

Condenado a 270 euros de multa por maltrato grave a un animal

El procedimiento judicial trazó una secuencia de hechos a partir de los relatos de los testigos y de las pruebas físicas. El juez considera fundamental el testimonio de los dueños, la confesión inicial del feriante y el estado en los propietarios lo encontraron: subido sobre un taburete y con la ropa manchada. “Se trata de un maltrato al animal que, además, puede reputarse como grave, dado que se le ató de cabeza y cola para impedir a la vaca reaccionar", valoró el juez. El magistrado subrayó que el ataque, más allá de la ausencia de lesiones físicas graves, supuso una humillación y un trato vejatorio para el animal, por la manipulación bajo la cola y la naturaleza de los hechos. El veterinario revisó a la vaca tras el incidente y concluyó que no presentaba lesiones, aunque el informe sirvió para evidenciar el estrés y el maltrato sufrido por el animal. Esta evaluación fue clave para determinar la gravedad de la infracción y la pena final.

A pesar de la ausencia del procesado en la sala, el juzgado dictó sentencia firme. El feriante fue condenado a una multa de 270 euros por maltrato grave a un animal y, durante cuatro meses, no podrá desempeñar actividades laborales que impliquen contacto o trabajo con animales. La defensa había solicitado que la pena se sustituyese por trabajos en beneficio de la comunidad, pero la petición fue rechazada por no contar con el consentimiento del acusado y por considerarse que la multa resultaba la opción más adecuada para la naturaleza de los hechos.