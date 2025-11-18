Qué se sabe del ataque de Israel a militares españoles: la ONU lo califica de “grave violación” y Robles asegura que impactó a “cinco metros”

Vehículos de la FINUL (Europa Press)

La madrugada del domingo, los militares españoles desplegados en Líbano fueron sorprendidos por el impacto cercano de un ataque de un tanque israelí. Las reacciones no tardaron en llegar, con la indignación de Naciones Unidas o el Gobierno español y las explicaciones de Israel, que ha asegurado que se ha tratado de un error.

No es la primera vez que una ofensiva israelí en su país vecino encuentra como objetivo a tropas internacionales. En octubre de 2024, dos ‘cascos azules’ resultaron heridos por un bombardeo de Israel. Las misiones internacionales no suelen tener el derecho a abrir fuego, sino que se limitan a favorecer la paz y asentar la seguridad en el territorio.

Preparación de la misión española en Líbano

La ONU lo califica de “grave violación”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abrieron fuego la mañana del domingo, a las 6:00, contra un grupo de cascos azules de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL), según indica un comunicado oficial de la misión de paz. De acuerdo con la nota difundida por la FINUL, sus integrantes “iban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno” ante el ataque procedente de las posiciones israelíes.

Los militares solicitaron de inmediato a las FDI detener el fuego a través de los canales de enlace habilitados por la misión en la zona. “Pudieron retirarse a salvo 30 minutos después, cuando el tanque se replegó al interior de la posición de las FDI”, explica la FINUL.

Ninguno de los integrantes de la misión internacional resultó herido en el incidente, aunque la FINUL califica lo sucedido como "una grave violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad“. Esta normativa se estableció en el año 2006 para lograr un alto el fuego entre Hezbolá e Israel. El comunicado insiste que ”las FDI cesen todo comportamiento agresivo y ataques contra o cerca de las fuerzas de paz" y que “trabajan para apoyar la estabilidad que tanto Israel como el Líbano dicen buscar“.

Mensaje de la ministra de Defensa tras la reunión telemática con sus homólogos europeos (MD)

El ataque que casi reciben españoles

Un tanque Merkava disparó proyectiles de ametralladora pesada cerca de una posición israelí en territorio libanés, alcanzando a tan solo cinco metros de los efectivos de la ONU. La ministra de Defensa desveló en el Foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, detalles sobre el incidente en el que militares españoles se vieron afectados por un ataque israelí.

Robles comenzó confirmó que “un contingente que tenemos en Líbano y que estaba haciendo una misión fueron atacados por un tanque israelí”. Al referirse a la respuesta internacional, Margarita Robles ha recordado que Naciones Unidas publicó un comunicado de condena poco después de lo sucedido.

Según Robles, la reacción del Gobierno de Israel no tardó en llegar, afirmando que los hechos se debieron a “un error”. En su intervención, subrayó la importancia de que la Unión Europea adopte una posición común ante la inestabilidad internacional y afirmó que “no todos los países viven las amenazas de la misma manera”, lo que justifica la necesidad de coordinación a nivel europeo.

La ministra aseguró que el personal español desplegado permanece en buenas condiciones, resaltando que “nuestros soldados se protegieron y están todos bien”. De esta forma, todo indica que quedará como un incidente aislado con su condena internacional pero sin escalar en algo más grave.