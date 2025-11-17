Las FDI confirman el ataque en el sur de Líbano y argumentan que el director de escuela era "terrorista"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado este lunes el ataque que mató en la víspera a un hombre identificado por la agencia de noticias oficial libanesa, NNA, como director de una escuela de la localidad de Mansuri, cerca de la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano. Con todo, el Ejército israelí ha argumentado que se trataba de "un terrorista" del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Las FDI, lideradas por la División 91 y con el apoyo de la Fuerza Aérea, atacaron y eliminaron al terrorista Mohamed Ali Shueij, miembro de Hezbolá, en la zona de Al Mansuri", han afirmado en un comunicado difundido a través de su canal en Telegram.

En él han asegurado que Shueij "actuaba como representante local de Hezbolá" en la localidad y que "era responsable de la comunicación entre la organización y los residentes de la aldea en asuntos militares y económicos". "También se dedicaba a la apropiación de propiedades privadas con fines terroristas", han agregado.

Las FDI han alegado que las supuestas actuaciones de la víctima "constituyen una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano", en línea con las decenas de bombardeos lanzados por Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego acordado y bajo el argumento de que actúa contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no viola el pacto de alto el fuego. Con todo, tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.