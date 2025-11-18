España

La compra de un piso se desbarata dos años después por un error en el certificado energético: “Mi notario se hace el muerto” 

El joven que adquirió la vivienda se ha enfrentado a complicaciones legales y económicas tras descubrirse la invalidez del informe

Guardar
Un hombre se desespera por
Un hombre se desespera por el papeleo y la ineficacia de su notario (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

Pierre, un joven de treinta y un años, ha vivido durante semanas una situación desesperada. Tras un simple intento de renegociación de su hipoteca, se reveló un problema de origen en la compraventa: el certificado de eficiencia energética de su vivienda no era válido, dejando la operación en entredicho, según ha informado el medio francés Le Figaro.

El propietario esperaba aprovechar la caída de los tipos de interés y cambiar su préstamo inicial del 3,75% por uno al 2,8% ofrecido por su banco BoursoBank. “Me llamaron y me explicaron que había un gran problema con el certificado energético que se utilizó en la compra: no tenía número Ademe”, señala el afectado al diario galo. El número Ademe permite verificar la existencia y legalidad del certificado. Sin él, la transacción inmobiliaria se puede invalidar.

El director de marketing y comunicación de BoursoBank, Xavier Prin, explicó al medio la perspectiva de la entidad: “Cada vez que un cliente nos envía su expediente, el certificado energético del bien inmobiliario que quiere comprar o cuyo préstamo quiere renegociar se introduce automáticamente en la base de datos de Ademe, en la que están registrados todos los certificados. Así podemos verificar que existe realmente, que la dirección es la correcta y que la etiqueta energética es la que figura en el documento”, detalla.

Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

Supervisión profesional negligente

El caso de Pierre ha destapado las grietas que existen en este tipo de procedimientos. El propietario relata a Le Figaro que “nadie se dio cuenta. Ni el técnico que hizo el diagnóstico, ni el agente inmobiliario que me entregó el certificado energético, ni mi notario, ni el del vendedor, que redactaron y verificaron la escritura de compraventa, ni el banco con el que firmé el primer crédito inmobiliario”. Ninguno identificó que faltaba el número Ademe, clave para la validez legal del certificado de eficiencia energética hasta que el BoursoBank lo detectó.

Cuando Pierre buscó solucionar el problema, se topó con el silencio de los profesionales implicados: “La empresa que emplea al técnico me pidió que enviara un correo electrónico. No recibí respuesta. Lo mismo con mi notario, que se hace el muerto, declaró el afectado al medio francés, mostrando su frustración.

Repercusiones económicas y legales del error

La falta del número Ademe implica que el certificado presentado no tiene valor, lo que teóricamente invalida la compraventa. Pierre finalmente decidió encargar un nuevo informe. Su piso mantuvo la calificación energética E, pero el consumo energético real era superior al declarado originalmente: “No tengo un consumo de 250 kWh por metro cuadrado y por año, sino de 280 kWh por metro cuadrado y por año”, comenta. Esto supone un sobrecoste de 350 euros anuales en calefacción y, a diez años vista, 3.500 euros.

Aunque el perjuicio es asumible, Pierre duda si acudir a la vía judicial: “El segundo certificado energético no está muy alejado del primero, por lo que el perjuicio no es enorme”, reconoce.

Un futuro inmobiliario condicionado por la transición ecológica

La presión sobre las entidades financieras para alinear sus carteras con la transición ecológica no deja de aumentar, a pesar de la retirada de numerosos bancos internacionales de la “Net Zero Banking Alliance” de las Naciones Unidas. Según Le Figaro, bancos franceses y europeos como Société Générale mantienen sus objetivos de neutralidad de emisiones en 2050 y restringen el acceso a financiación para inmuebles energéticamente deficientes, salvo que se realicen reformas profundas.

Temas Relacionados

Certificado energético Francia Eficiencia energéticaCertificado de eficiencia energéticaTransición energéticaBancosHipotecasNotarioCompra de viviendaViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un bebé padece una infección respiratoria y se descubre que vivía entre moho

El médico que atendió a la familia solicitó fotografías de la vivienda para decidir si la situación justifica la toma de muestras en el domicilio. Si es así, un trabajador social les buscará otra vivienda

Un bebé padece una infección

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

El líder del partido lo ha reconocido ante los medios y anuncia que se conocerá su sustituto en “las próximas semanas”

Feijóo confirma que Mazón dejará

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity 10’ a pesar de sus críticas a RTVE: “Es el encargo de Pedro Sánchez”

La presentadora se ha alzado con el premio tras una reñida batalla en los fogones con el futbolista Miguel Torres

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El murciano afirma que se va “dolido a casa” y comunica su ausencia por un edema en el isquiotibial

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

Un conocido de Cayetano Rivera siembra la duda sobre la forma de conducir del torero: “Me monté en un coche con él e iba como un loco”

El testigo asegura que no es la primera vez que mantiene esta actitud frente al volante, y que le gusta la sensación de “adrenalina”

Un conocido de Cayetano Rivera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo confirma que Mazón dejará

Feijóo confirma que Mazón dejará la presidencia del PP valenciano: “Me comunicó que creía que debía dejar el cargo y estoy de acuerdo”

Zelenski visita el Congreso en su llegada a España: se reunirá este martes con el rey Felipe VI y Pedro Sánchez

Anulan la causa por denuncia falsa contra un hombre que denunció a su tía enfermera por haber accedido a su historial clínico sin su permiso

El segundo submarino S-80 construido por Navantia para la Armada ya está en el agua: misiles integrados y capacidad de disuasión

Detenido el presidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Un hombre de 81 años

Un hombre de 81 años ganaba 2.000 euros como maestro y ahora tiene una pensión de 2.300: “Me jubilé para ganar más”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 noviembre

Cuenca y Teruel: las últimas provincias accesibles en una España que ya no puede afrontar el precio de la vivienda

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La compraventa de viviendas se recupera tras la caída de agosto y registra su mayor subida en un mes de septiembre desde 2007

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que sufre

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión