Gemma Camacho, la periodista de Telecinco a la que se vincula con Cayetano Rivera: discreta, amante de la música y “soñadora”

Gemma Camacho, en una fotografía de sus redes sociales. (Instagram)

Cayetano Rivera está en el centro del foco mediático por su reciente accidente de tráfico en Sevilla, pero en las últimas horas ha salido a la palestra un nombre vinculado al torero, el de una joven que podría ser su nueva novia tras su ruptura hace seis meses con María Cerqueira.

Según adelantó este lunes el programa No somos nadie, el diestro podría estar iniciando un romance con una periodista que actualmente trabaja en Telecinco. Se trata de Gemma Camacho, reportera de El tiempo justo a la que se ha visto paseando junto a Rivera.

A falta de que vean la luz las fotografías de ambos que confirmarían su vínculo, todas las miradas están puestas ahora sobre esta joven que hasta ahora había conseguido mantener su vida privada al margen de su trabajo en televisión, algo que podría cambiar si prospera su relación con el hijo de Paquirri.

Quién es Gemma Camacho

Gemma Camacho, natural de Granada y con residencia actual en Madrid, cuenta con 15 años de experiencia en medios de comunicación. La periodista ha desarrollado su carrera en medios como Canal Sur, TVE o Mediaset, consolidándose como una figura reconocida en la televisión española. Sus inicios se remontan a medios locales de Granada, como Canal 21 TV, Cúbika TV y Granada CF TV, y ha pasado por redacciones de COPE y la cadena SER.

Cayetano Rivera y Gemma Camacho, en montaje de 'Infobae'.

En 2017, Camacho se incorporó a TVE con el programa España directo, y en 2022 dio el salto a Mediaset, participando en En boca de todos y, más recientemente, en El tiempo justo junto a Joaquín Prat, desde el 8 de septiembre de 2025. Además, ha compaginado su labor informativa con trabajos creativos en formatos como Got Talent e Idol Kids.

En el ámbito personal, la reportera mantiene un perfil discreto y alejado de la prensa del corazón. La reportera prefiere centrar su presencia en redes sociales en contenidos profesionales, moda y estilo de vida, acumulando una comunidad de seguidores significativa en Instagram, TikTok y X.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 43.000 seguidores, Gemma se define como “soñadora” y “vitalista”, además de dejar claro que lleva la “música en el alma”, demostrando en muchos de sus posts que es una gran melómana. La naturaleza, la hípica o la moda son otras de las pasiones que muestra ante su comunidad virtual.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas de este mediático romance se ha pronunciado sobre la noticia, aunque el periodista Arnau Martínez, quien reveló la información en Canal Quickie, ha aclarado que por el momento se trata de un vínculo incipiente y no se ha formalizado nada serio entre ambos.

Más allá de este posible romance, el nombre de Cayetano Rivera ha ocupado titulares en los últimos meses por diversos episodios personales y profesionales. El exdiestro protagonizó un accidente de tráfico hace unas semanas, cuando estrelló su coche contra una rotonda en Alcalá de Guadaíra, mientras que el pasado verano se vio envuelto en una polémica con la Policía en Madrid por la que acabó pasando la noche en un calabozo.

Ahora, la inminente publicación de imágenes de Rivera junto a Gemma Camacho ha generado un notable revuelo en la crónica social. Este lunes, Máximo Huerta, señalaba en El programa de Ana Rosa que “desde que he llegado esta mañana a Telecinco estaban hablando de que saldrían unas fotos este miércoles de Cayetano Rivera”. Por su parte, Arnau Martínez ha insistido en que las fotografías mostrarán a la pareja durante su viaje a Italia y que su difusión es inminente.