Austria intenta convencer a España de que acepte a Israel en Eurovisión: “Queremos que participe el mayor número posible de países”

Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025. (Europa Press/Baden Roth)

La presencia de Israel en el Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena en mayo del próximo año, ha dejado en duda la participación de países como España, Irlanda o Eslovenia. Y en este contexto, la radiotelevisión pública austríaca ORF, encargada de la organización del festival tras la victoria de JJ en la última edición, ha salido a defender la participación el país que preside Bejanmin Netanyahu este martes 18 de noviembre.

Roland Weissmann, director general de la ORF, ha explicado que los entes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) votarán el próximo diciembre sobre algunas medidas nuevas para el festival, tal y como recoge EFE. Es el momento de la diplomacia en el seno de la EUR. “Vamos a discutir, hablar, escuchar y tratar de convencer. Y habrá nuevas reglas. A inicios de diciembre habrá una votación sobre estas reglas, con un compromiso a favor de estas reglas”, ha contado el directivo austríaco sin entrar en detalles sobre cuáles podrían ser esos posibles cambios.

“Es la 70 edición del Festival de Eurovisión y realmente queremos ser anfitriones para todos. Son 70 años, hay algo que celebrar”, ha añadido Weissmann desde el país anfitrión. “Abogamos para que participen el mayor número posible de emisoras de servicio público y que esto se convierta realmente en un festival para el 70 aniversario, bajo el lema United by Music“, ha continuado haciendo referencia al eslogan de este año, que se traduce como ”unidos por la música“.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

Sin embargo, aunque algunos países se hayan cuestionado su participación este año, otros como Bulgaria, Rumanía y Moldavia volverán después de años alejados del festival. De hecho, Weissmann ha dejado la puerta abierta a la posible inclusión de Canadá a la lista de participantes. “Hurra Canadá”, ha contestado en tono cómico, sin negarlo, cuando le han preguntado sobre ello.

Austria espera que la 70ª edición del certamen musical cuente con un número récord de participantes, pese a la tensión que mantienen los países en duda. El festival europeo se celebrará entre el 12 y el 16 de mayo y espera contar con cerca de 90.000 espectadores.

España en duda

España, Irlanda y Eslovenia se siguen mostrando reacios a seguir optando al micrófono de cristal, sobre todo desde que sus Gobiernos reconocieran el Estado de Palestina. Roland Weissmann también ha opinado al respecto de sus posturas, ya que asegura que deberían ser los entes públicos de radio y televisión los que envíen sus participantes a Eurovisión y no los Estados.

“Emitimos una declaración muy, muy clara: queremos que participe el mayor número posible de países. Israel es claramente uno de ellos”, ha zanjado el austríaco, que se reunió hace una semana en Israel con los responsables de su ente público, Kan.

En el caso de España, Radio Televisión Española mantendrá en pie el Benidorm Fest, que fue creado a modo de preselección eurovisiva. No obstante, el ganador o ganadora del certamen, que se celebrará en febrero de 2026 en la ciudad alicantina, podría no acudir a defender su canción en Viena si RTVE mantiene su postura con respecto a la participación de Israel.