España

Austria intenta convencer a España de que acepte a Israel en Eurovisión: “Queremos que participe el mayor número posible de países”

El director general de la ORF, la radiotelevisión pública austríaca, ha reafirmado su apoyo a la presencia de Israel en el festival

Guardar
Yuval Raphael, representante de Israel
Yuval Raphael, representante de Israel en Eurovisión 2025. (Europa Press/Baden Roth)

La presencia de Israel en el Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena en mayo del próximo año, ha dejado en duda la participación de países como España, Irlanda o Eslovenia. Y en este contexto, la radiotelevisión pública austríaca ORF, encargada de la organización del festival tras la victoria de JJ en la última edición, ha salido a defender la participación el país que preside Bejanmin Netanyahu este martes 18 de noviembre.

Roland Weissmann, director general de la ORF, ha explicado que los entes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) votarán el próximo diciembre sobre algunas medidas nuevas para el festival, tal y como recoge EFE. Es el momento de la diplomacia en el seno de la EUR. “Vamos a discutir, hablar, escuchar y tratar de convencer. Y habrá nuevas reglas. A inicios de diciembre habrá una votación sobre estas reglas, con un compromiso a favor de estas reglas”, ha contado el directivo austríaco sin entrar en detalles sobre cuáles podrían ser esos posibles cambios.

“Es la 70 edición del Festival de Eurovisión y realmente queremos ser anfitriones para todos. Son 70 años, hay algo que celebrar”, ha añadido Weissmann desde el país anfitrión. “Abogamos para que participen el mayor número posible de emisoras de servicio público y que esto se convierta realmente en un festival para el 70 aniversario, bajo el lema United by Music“, ha continuado haciendo referencia al eslogan de este año, que se traduce como ”unidos por la música“.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha defendido la decisión del Consejo de Administración de la Corporación de retirar a España del Festival de Eurovisión si Israel participa y que "el daño que la actual dirección de Unión Europea de Radiodifusión (UER) está provocando al festival es inmenso". (Fuente: Congreso/Europa Press)

Sin embargo, aunque algunos países se hayan cuestionado su participación este año, otros como Bulgaria, Rumanía y Moldavia volverán después de años alejados del festival. De hecho, Weissmann ha dejado la puerta abierta a la posible inclusión de Canadá a la lista de participantes. “Hurra Canadá”, ha contestado en tono cómico, sin negarlo, cuando le han preguntado sobre ello.

Austria espera que la 70ª edición del certamen musical cuente con un número récord de participantes, pese a la tensión que mantienen los países en duda. El festival europeo se celebrará entre el 12 y el 16 de mayo y espera contar con cerca de 90.000 espectadores.

España en duda

España, Irlanda y Eslovenia se siguen mostrando reacios a seguir optando al micrófono de cristal, sobre todo desde que sus Gobiernos reconocieran el Estado de Palestina. Roland Weissmann también ha opinado al respecto de sus posturas, ya que asegura que deberían ser los entes públicos de radio y televisión los que envíen sus participantes a Eurovisión y no los Estados.

“Emitimos una declaración muy, muy clara: queremos que participe el mayor número posible de países. Israel es claramente uno de ellos”, ha zanjado el austríaco, que se reunió hace una semana en Israel con los responsables de su ente público, Kan.

En el caso de España, Radio Televisión Española mantendrá en pie el Benidorm Fest, que fue creado a modo de preselección eurovisiva. No obstante, el ganador o ganadora del certamen, que se celebrará en febrero de 2026 en la ciudad alicantina, podría no acudir a defender su canción en Viena si RTVE mantiene su postura con respecto a la participación de Israel.

Temas Relacionados

IsraelEurovisiónEurovisión 2026UERGazaTelevisión EspañaEspaña NoticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha confirmado en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mentido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en su nueva visita a España

España financia con más de

El presidente de la Conferencia Episcopal pide abogar por la presunción de inocencia ante las denuncias de casos de abusos sexuales: “Queremos alcanzar un equilibrio justo”

Las declaraciones de Luis Argüello se enmarcan en la denuncia vigente contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza

El presidente de la Conferencia

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

El último informe de la UCO desvela el presunto ‘pago político’ exigido por los nacionalistas vascos para apoyar la llegada de Sánchez al Gobierno. La Guardia Civil señala que Cerdán también quiso influir en Óscar Puente, sustituto de Ábalos

Santos Cerdán negoció con el

Gemma Camacho rompe su silencio tras conocerse su romance con Cayetano Rivera: “Somos dos personas adultas, libres y solteras”

La periodista de ‘El tiempo justo’ ha emitido un comunicado en su programa para acallar los rumores que han surgido sobre su relación con el extorero

Gemma Camacho rompe su silencio

Las 20 películas más vistas de Google España esta semana

Google se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las 20 películas más vistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España financia con más de

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

La UCO destapa que Sevinabar facturó casi dos millones de euros en la obra del Puente del Centenario de Sevilla con un único empleado: el cuñado de Santos Cerdán

“A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”: el gerente de Servinabar criticó en privado los gastos de Cerdán y su mujer con la tarjeta de la empresa

La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona

ECONOMÍA

El Gobierno blinda al inquilino:

El Gobierno blinda al inquilino: pacta con los socios prohibir el cobro del IBI y poner techo a los alquileres de temporada y habitaciones

El PP propone legalizar el corte de suministros básicos en las viviendas okupadas

¿A cuántos grados se debe poner la calefacción para ahorrar este invierno?

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Los fondos se vuelcan en la vivienda asequible que ya acapara el 52% de la inversión inmobiliaria en residencial de alquiler

DEPORTES

El jefe de McLaren se

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’