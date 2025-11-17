España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 17 al 20 de noviembre: los 6 famosos con los que Pablo Motos se enfrenta a ‘La Revuelta’

Esta semana el espacio de Antena 3 contará con la presencia de actores, cantantes y humoristas

Guardar
El programa presentado por Pablo Motos recibe esta semana a nuevos rostros conocidos

Antena 3 ya ha desvelado la lista completa de invitados que pasarán por El Hormiguero durante la semana del lunes 17 al jueves 20 de noviembre. Pablo Motos se reencontará con amigos ya conocidos y dará la bienvenida a otros protagonistas que visitarán por primera vez el programa. Como siempre, se emitirá a partir de las 21:50 horas, en plena competición por el prime time frente a La Revuelta.

La nueva tanda de visitas llega tras una semana marcada por el reencuentro con Andy Morales, la primera aparición de Marc Márquez tras su accidente, la música en directo de Pablo Alborán y una charla con Mariano Rajoy. Desde este lunes, 17 de noviembre, Motos vuelve a cargar su artillería televisiva para mantener el pulso de audiencias.

Lunes 17: Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz
Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en El Hormiguero '. (antena3.com)

La semana arrancará con la dupla formada por Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, que acudirán al programa para presentar Cazadores de Imágenes, el nuevo formato de La Sexta.

En él, Mantuliz viaja por distintos puntos del planeta acompañado de estrellas invitadas para fotografiar especies en su entorno natural.

Martes 18: Álvaro Morte

El actor Álvaro Morte, en
El actor Álvaro Morte, en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El martes será el turno de Álvaro Morte, que regresa al plató para hablar de Anatomía de un instante, su nueva serie para Movistar Plus+.

La ficción, disponible a partir del 20 de noviembre, revisita uno de los momentos decisivos de la historia reciente de España: la transición democrática. Morte interpreta al expresidente Adolfo Suárez.

Miércoles 19: Los Morancos

Los Morancos cantando Flamenco en
Los Morancos cantando Flamenco en 'El Hormiguero' (INSTAGRAM/ @elhormiguero)

El humor tomará el protagonismo el miércoles con la visita de Los Morancos. El dúo presentará su espectáculo Bis a bis, con el que siguen cosechando éxitos en su gira por España y que próximamente llegará al Teatro Capitol de Madrid.

Además, adelantarán detalles de la nueva propuesta cómica en la que ya están trabajando.

Jueves 20: Marta Sánchez

La cantante española Marta Sánchez
La cantante española Marta Sánchez posa durante una entrevista con la agencia EFE. (EFE/ Irene Mancebo)

La semana cerrará con Marta Sánchez, que regresará a El Hormiguero para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria musical.

La artista presentará su nuevo disco recopilatorio, un álbum que repasa sus mayores éxitos entre 1985 y 2025 e incluye temas inéditos y colaboraciones. El lanzamiento oficial está previsto para el 21 de noviembre.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosAntena 3AtresmediaEspaña-noticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Dormir la siesta ayuda a mantener el equilibrio: “Se ha asociado a una reducción del estrés que es beneficiosa para el metabolismo”

Más del 30% de los españoles duerme menos de siete horas diarias y el insomnio afecta aproximadamente al 10% de la población

Dormir la siesta ayuda a

Una dietista compra todos los panes de Mercadona: “Te voy a decir cuáles son los más saludables y cuáles deberías evitar”

La farmacéutica y ‘coach’ nutricional María Casas dice sus panes favoritos de supermercado

Una dietista compra todos los

La policía desmantela una red de explotación sexual en Madrid: 16 detenidos y casi 150 personas identificadas en total

La investigación ha revelado que el negocio se llevaba a cabo gracias a la colaboración de comercios de la zona, donde se pactaba todo antes de subir a los apartamentos

La policía desmantela una red

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los precios de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina hoy

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La Sala sí que ha concluido que persistía una deuda real de 600 euros correspondiente a las mensualidades de diciembre de 2023 y enero de 2024, que no habían sido abonadas

La Justicia frena el desahucio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el desahucio

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

La carrera por el voto joven: la estrategia que siguen PSOE, PP, Vox y Sumar para seducir a la generación digital

Comer en alta mar persiguiendo al narco: raciones ‘halal’ de 12,5 euros para los detenidos y dietas de solo 14 euros para los agentes de Vigilancia Aduanera

Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

Un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados: las claves para entender un juicio sin precedentes en España y a la espera de sentencia

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 17 de noviembre

El relevo generacional, principal problema para la subsistencia agraria: “Si no hay dinero para adquirir una vivienda, cómo van a comprar un terreno agrícola”

Los jóvenes españoles ganan cada vez menos: el sueldo de los menores de 25 años se reduce por primera vez en una década

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Así te hemos contado la victoria de Jannik Sinner ante Carlos Alcaraz en las ATP Finals

Sinner doblega a Alcaraz con su potente saque y se proclama campeón de las ATP Finals 2025

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro