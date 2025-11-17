Los invitados de ‘El Hormiguero’ del 17 al 20 de noviembre: los 6 famosos con los que Pablo Motos se enfrenta a ‘La Revuelta’

El programa presentado por Pablo Motos recibe esta semana a nuevos rostros conocidos

Antena 3 ya ha desvelado la lista completa de invitados que pasarán por El Hormiguero durante la semana del lunes 17 al jueves 20 de noviembre. Pablo Motos se reencontará con amigos ya conocidos y dará la bienvenida a otros protagonistas que visitarán por primera vez el programa. Como siempre, se emitirá a partir de las 21:50 horas, en plena competición por el prime time frente a La Revuelta.

La nueva tanda de visitas llega tras una semana marcada por el reencuentro con Andy Morales, la primera aparición de Marc Márquez tras su accidente, la música en directo de Pablo Alborán y una charla con Mariano Rajoy. Desde este lunes, 17 de noviembre, Motos vuelve a cargar su artillería televisiva para mantener el pulso de audiencias.

Lunes 17: Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz en El Hormiguero '. (antena3.com)

La semana arrancará con la dupla formada por Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz, que acudirán al programa para presentar Cazadores de Imágenes, el nuevo formato de La Sexta.

En él, Mantuliz viaja por distintos puntos del planeta acompañado de estrellas invitadas para fotografiar especies en su entorno natural.

Martes 18: Álvaro Morte

El actor Álvaro Morte, en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El martes será el turno de Álvaro Morte, que regresa al plató para hablar de Anatomía de un instante, su nueva serie para Movistar Plus+.

La ficción, disponible a partir del 20 de noviembre, revisita uno de los momentos decisivos de la historia reciente de España: la transición democrática. Morte interpreta al expresidente Adolfo Suárez.

Miércoles 19: Los Morancos

Los Morancos cantando Flamenco en 'El Hormiguero' (INSTAGRAM/ @elhormiguero)

El humor tomará el protagonismo el miércoles con la visita de Los Morancos. El dúo presentará su espectáculo Bis a bis, con el que siguen cosechando éxitos en su gira por España y que próximamente llegará al Teatro Capitol de Madrid.

Además, adelantarán detalles de la nueva propuesta cómica en la que ya están trabajando.

Jueves 20: Marta Sánchez

La cantante española Marta Sánchez posa durante una entrevista con la agencia EFE. (EFE/ Irene Mancebo)

La semana cerrará con Marta Sánchez, que regresará a El Hormiguero para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria musical.

La artista presentará su nuevo disco recopilatorio, un álbum que repasa sus mayores éxitos entre 1985 y 2025 e incluye temas inéditos y colaboraciones. El lanzamiento oficial está previsto para el 21 de noviembre.