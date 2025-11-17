Las cuentas del partido de la NFL en Madrid: Ayuso y Almeida han pagado 3,3 millones de euros y los turistas han dejado 22 millones solo en comidas

El alcalde Almeida y la presidenta Ayuso este domingo en el partido de la NFL

Madrid se ha convertido este fin de semana en el epicentro mundial del deporte con la celebración del primer partido de la NFL en España, que se saldó con la victoria de los Miami Dolphins frente a los Washington Commanders por 16-13 en la prórroga. Los organizadores y las Administraciones involucradas (Comunidad y Ayuntamiento) creen que la cita ha sido un éxito: un estadio Santiago Bernabéu lleno, miles de turistas llegados a la ciudad, y la capital en el escenario mediático. Pero todo tiene un coste. Como ya adelantó Infobae España, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha tenido que patrocinar el evento con 1,5 millones de euros y el Ejecutivo local de José Luis Martínez-Almeida ha desembolsado otros 1,8 millones.

Este partido de la NFL es parte de la estrategia que comparten tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento para convertir la capital en sede de grandes eventos internacionales (como el próximo Gran Premio de Madrid de Fórmula 1) y atraer con ello a turistas con mucha capacidad de gasto. Y entre estos, los estadounidenses, que a día de hoy son el grupo de turistas más numeroso que llega a Madrid (en 2024 lo hicieron más de un millón), dejando un gasto medio de 2.430 euros. El convenio que se firmó en 2024, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte dejaba claro que el partido iba a ser “servir para promocionar Madrid como destino turístico y mostrar al mundo su amplia oferta cultural, patrimonial y de ocio de primer nivel para atraer a un mayor número de turistas”.

El Santiago Bernabéu se transforma para acoger el primer partido de la NFL en España.

Solo en hostelería(-incluidos restaurantes, bares y tiendas) se estima que el evento ha generado hasta 21,2 millones de euros. Así lo cifra ‘Hostelería Madrid’, la patronal del sector en la capital, tras conocer que el evento reunió a 78.610 espectadores en el estadio Santiago Bernabéu y ha atraído a 42.000 turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos y de países europeos cercanos. Todos ellos con un perfil de poder adquisitivo medio-alto, que son los que generaron un mayor gasto medio diario en restauración y comercio. Esto supone un gasto total en bares y restaurantes de la ciudad de entre 8,4 y 16,8 millones de euros solo por parte del turismo internacional, a lo que hay que sumar luego el efecto de los visitantes nacionales y locales. Además, las reservas hoteleras han superado los 15 millones de euros.

Un momento del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu (REUTERS/Ana Beltran)

Son previsiones iniciales. En la temporada 2023, los partidos de temporada regular de la NFL tuvieron una media de 17,9 millones de espectadores. Para conseguir un retorno económico a medio plazo (con nuevos turistas que puedan llegar a Madrid en las próximas semanas), tanto la Comunidad como el Ayuntamiento exigieron colocar el nombre de la ciudad en el emblema de la NFL durante el partido y en las publicaciones en redes sociales de la competición. Además, la emisión del encuentro debía incluir la emisión de al menos “dos lugares turísticos emblemáticos de la ciudad de Madrid”. Ayuso, por ejemplo, ya ha asegurado que el partido confirmaba que “Madrid es la región más de moda del mundo en este momento”, un lugar “vibrante, dinámico, abierto y donde todos quieren venir”.

La NFL, de gira por Europa

La llegada de la NFL a Madrid ha supuesto también un fenómeno mediático de primer nivel, con una cobertura global que ha proyectado la imagen de la capital española a millones de espectadores en todo el mundo. La NFL es una de las ligas más mediáticas y populares del planeta. Madrid ha sido la cuarta ciudad europea en acoger un encuentro de la liga regular esta temporada, tras Londres, Múnich y Fráncfort. Las imágenes de un estadio Santiago Bernabéu repleto han viajado a través de las pantallas de televisión, las redes sociales y los medios digitales, generando una enorme visibilidad. El director de la NFL en España, Rafa de los Santos, ha subrayado que “Madrid es la ciudad perfecta para este salto internacional por su infraestructura, su conexión global y la pasión con la que ha acogido el fútbol americano”. La organización estudia mantener la capital española en su calendario europeo al menos hasta 2028, dentro de su estrategia de expansión global.