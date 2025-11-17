España

Esta es la parte más sucia del baño y que no limpiamos lo necesario, según los expertos

Uno de los elementos más olvidados y sucios de la casa: la alfombrilla del baño

Guardar
La parte más sucia del
La parte más sucia del baño: la alfombrilla (Freepik)

Durante años se ha asumido que lo más sucio del baño es el inodoro. Se cree que es el elemento con más gérmenes, bacterias y olores de la casa. Sin embargo, numerosos expertos en limpieza e higiene advierten que hay otro objeto mucho más inofensivo a simple vista, pero que acumula más microorganismos y se pasa por alto durante mucho tiempo.

Se trata de la alfombrilla del baño, ese textil mullido que pisamos al salir de la ducha y que, paradójicamente, suele limpiarse mucho menos que las toallas. Los expertos coinciden en que la mayoría de hogares mantienen la misma alfombra durante meses sin lavarla, pese a que está en contacto directo con los pies húmedos cada día.

A diferencia del váter, que se suele desinfectar con frecuencia, la alfombrilla permanece húmeda, absorbe restos de piel, crema, jabón, cabellos… y se convierte en un entorno perfecto para la proliferación de hongos y bacterias, según el medio Libertatea. El resultado es un objeto que, si no se cuida, puede generar malos olores, irritaciones de la piel y problemas de higiene básica.

¿Por qué la alfombrilla es un foco de gérmenes?

Las alfombras de baño combinan dos factores que las vuelven especialmente problemáticas: son textiles porosos y están expuestas a humedad constante. Esa mezcla hace que acumulen bacterias, hongos y suciedad con mucha más facilidad de la que se imagina. Además de absorber el agua que cae tras cada ducha, retienen restos de productos de higiene, polvo y células muertas.

Su gran inconveniente es que tardan mucho en secarse. Entre una ducha y otra suelen permanecer húmedas durante horas, y esa falta de ventilación favorece todavía más la proliferación de moho y bacterias.

Frecuencia recomendada de lavado de la alfombra del baño

Los expertos recomiendan lavarla semanalmente o cada dos semanas. La frecuencia exacta dependerá de varios factores: el tamaño del baño, la ventilación, si hay animales en la casa... Sobre todo, a cuantos más baños diarios y más humedad, más necesario será un lavado semanal.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Limpieza en lavadora

Las alfombrillas que sean aptas para la lavadora pueden limpiarse sin problema siguiendo estas recomendaciones, según el medio TSN:

  • Revisar la etiqueta y asegurar que se permite el lavado mecánico.
  • Usar un programa normal a una temperatura de al menos 60 grados.
  • Añadir un detergente normal o suave.
  • Evitar la lejía, ya que deteriora las fibras.
  • Se puede añadir un vaso de vinagre blanco durante el enjuague para ayudar a desinfectar y eliminar los malos olores.
  • Dejar secar completamente al aire antes de volver a colocarla.

El secado total es fundamental: si vuelve al suelo húmeda, el ciclo de proliferación bacteriana empieza de nuevo.

Limpieza a mano

En cambio, las alfombrillas de plástico o goma (con ventosas) se limpian mejor a mano. Los pasos a seguir para una buena limpieza son:

  • Sumergir la alfombrilla en el baño con las ventosas hacia arriba o hacia abajo durante unas horas.
  • Utilizar peróxido de hidrógeno o una solución diluida de lejía para desinfectar.
  • Tras remojar la superficie, frotarla bien con un cepillo, prestando especial atención a las esquinas y hendiduras. Se puede usar un cepillo de dientes viejo para las zonas de difícil acceso.
  • Después de la limpieza, la alfombrilla debe secarse completamente, preferiblemente en posición vertical (en el borde de la bañera o sobre una cortina) para asegurar la circulación del aire y eliminar completamente la humedad.

Con estos trucos se mantendrá el baño siempre higiénico. Como última recomendación, se debe cerrar la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena para evitar que las bacterias se dispersen por la alfombrilla y otras superficies.

Temas Relacionados

LimpiezaBañoAlfombraHumedadBacteriasEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Generalitat urge a tener un kit de emergencias para 72 horas en una campaña que busca “situar la autoprotección y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el centro”

El kit debería incluir una radio de pilas, linterna, botiquín, dinero en efectivo, tarjeta bancaria, agua para tres días, alimentos enlatados, documentación básica, cargador y teléfono móvil, además de artículos específicos para personas con necesidades especiales o mascotas

La Generalitat urge a tener

Un botón pensado para perros: ahora las mascotas pueden controlar los electrodomésticos a su antojo

Desarrollado por científicos del Laboratorio de Interacción Animal-Ordenador de la Open University, esta invención está diseñada para permitir que los perros ayuden a sus dueños con más tareas domésticas

Un botón pensado para perros:

Un grupo de carteristas de Venecia ingresaba 2.500 euros diarios por miembro: aprovechaban para robar en puentes o puertos de la ciudad, donde había más turistas

La investigación revela que menores y mujeres embarazadas eran obligadas a robar bajo amenazas, palizas y control coercitivo

Un grupo de carteristas de

Virginia, pescadera de 28 años: “Mi jefe dijo que tenía el puesto asegurado porque le gustaba tener a una mujer para que limpiase”

Trabajar en una pescadería combina esfuerzo físico, atención al cliente y horarios interminables, lo que, en muchas ocasiones, deja a las trabajadoras con escaso tiempo para la vida personal y hace prácticamente imposible la conciliación familiar

Virginia, pescadera de 28 años:

La nueva tendencia de la generación Z es dimitir por teléfono y compartirlo en redes sociales

La generación Z causa que el 18% de sus superiores consideren dejar su cargo, aunque el 85% de este grupo se siente abrumado en su puesto de trabajo

La nueva tendencia de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Generalitat urge a tener

La Generalitat urge a tener un kit de emergencias para 72 horas en una campaña que busca “situar la autoprotección y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el centro”

La nueva parada de AVE en Parla que conectará Cataluña y Andalucía: “Va a suponer un cambio radical”

Los médicos forenses concluyen que Jordi Pujol sufre un “deterioro cognitivo moderado” y no está en condiciones de ser juzgado

El alcalde de Alpedrete cuestiona que el asesinato de la mujer de 60 años sea violencia de género: “Quería mucho a su mujer”

La jueza de la DANA cita a declarar a la directora general de la Secretaría del President por una llamada con Mazón a las 19:42h

ECONOMÍA

Virginia, pescadera de 28 años:

Virginia, pescadera de 28 años: “Mi jefe dijo que tenía el puesto asegurado porque le gustaba tener a una mujer para que limpiase”

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Antonio Martínez, abogado: “Un acierto al hacer testamento es dejar bienes concretos a cada hijo y dejar la vivienda solo a uno”

Los españoles necesitan 2.000.000 de euros para lograr la libertad financiera: “El Gordo no es suficiente para vivir sin trabajar”

DEPORTES

Todo lo que tienes que

Todo lo que tienes que saber sobre la participación de España en la Copa Davis: horarios, rivales y equipo

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic

Fernando Alonso analiza el cambio de reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026: “El deporte mantiene su identidad”