‘La Promesa’, avance semanal del 13 al 16 de octubre: el sacrificio de Curro que podría cambiar el destino de Ángela

La serie de TVE comienza una semana cargada de tensión debido a las decisiones de sus personajes. (RTVE)

Los próximos capítulos de La Promesa llegarán cargados de emociones, decisiones imposibles y un sacrificio que podría cambiarlo todo. La boda de Ángela y el capitán Lorenzo de la Mata parece inminente, pero la joven no deja de buscar una salida a un destino que no ha elegido. Mientras tanto, el estado de Petra mantiene en vilo a todo el servicio y Curro se verá obligado a tomar una decisión que podría alterar el rumbo de varias vidas.

Lunes, 13 de octubre - Capítulo 695

Manuel recurre al avión de un amigo para traer el suero que podría salvar la vida de Petra, pero al llegar parece que la medicina no surte el efecto esperado. En el servicio reina la preocupación y todos se preparan para lo peor. Mientras tanto, Lope y Teresa no consiguen detener a Vera, que se dirige al palacio de sus padres sin avisar a nadie.

Leocadia, intentando ganar tiempo, acepta el compromiso entre Lorenzo y su hija, pero suplica un aplazamiento. El capitán, inflexible, fija la boda para dentro de tres meses. Por otro lado, Enora está distraída: una extraña llamada telefónica la perturba y parece esconder algo. En medio de todo, Pía recibe una carta de Ricardo explicándole los motivos de su marcha, lo que reabre viejas heridas.

La Promesa: Petra no mejora y el servicio se prepara para lo peor. (RTVE)

Martes, 14 de octubre - Capítulo 696

Enora oculta la verdad sobre esa llamada misteriosa y asegura a Toño y Manuel que el dueño de la casa que iban a alquilar se ha echado atrás. Al regresar, Vera se muestra esquiva y hermética, dejando a todos desconcertados. Petra, por su parte, logra sobrevivir a la noche, un pequeño rayo de esperanza para el servicio.

Adriano continúa abatido, sin que Martina ni Alonso consigan animarle. Jacobo y Leocadia siguen deshaciendo las decisiones tomadas por Catalina, algo que irrita profundamente a Martina. Mientras tanto, Lorenzo no ceja en su empeño y quiere acompañar a Ángela a recoger al amigo de Jacobo, pero ella consigue esquivarlo. Ese amigo, Beltrán, resulta ser un joven encantador con quien Ángela conecta de inmediato. Leocadia, al ver esa complicidad, pide a Curro un sacrificio que podría cambiar el destino de su hija: evitar la boda con Lorenzo, cueste lo que cueste.

Miércoles, 15 de octubre - Capítulo 697

Leocadia lanza una propuesta arriesgada a Curro: ayudarla a casar a Ángela con Beltrán. El joven lacayo se debate entre la lealtad y el amor. Vera sigue distante, levantando sospechas entre sus compañeros. Mientras tanto, Petra recupera la consciencia, aunque su estado sigue siendo crítico.

Avance de 'La Promesa'. (RTVE)

Por otro lado, Manuel, Enora y Toño celebran los avances en el diseño de su nuevo motor, un éxito técnico que contrasta con el clima tenso del palacio. Beltrán, tras descubrir que Ángela está prometida con Lorenzo, queda profundamente afectado. Adriano recibe una carta de Catalina que lo deja completamente descolocado y reabre viejas emociones.

Jueves, 16 de octubre - Capítulo 698

La carta de Catalina divide al palacio: algunos se sienten aliviados, pero otros, como Adriano, se preocupan aún más. Leocadia defiende la decisión de su hija de priorizar su recuperación.

Durante una prueba del nuevo prototipo, Enora sufre una lesión y debe retirarse, pero al día siguiente desaparece sin dejar rastro, provocando la alarma de Toño y Manuel.

Teresa enfrenta a Vera por sus mentiras y la tensión entre ambas aumenta, mientras Lope intenta sin éxito mediar entre ellas. Samuel confiesa al doctor Salazar todos los detalles de la enfermedad de Petra, mientras Curro, destrozado por la petición de Leocadia, no sabe cómo actuar. Lo que ignora es que ese no será el único sacrificio que se le exigirá.

Viernes, 17 de octubre - Capítulo 699

El tiempo corre y Leocadia espera que Curro tome una decisión antes de que sea demasiado tarde. Adriano sigue inquieto pese a la nueva carta de Catalina, aunque María Fernández intenta hacerle ver el lado positivo.

Avance de 'La Promesa'. (RTVE)

Lorenzo presiona para avanzar con los preparativos de la boda y comienza con Leocadia la lista de invitados. Martina descubre que la señora de Figueroa ha contratado a un detective, lo que despierta nuevas sospechas. Mientras tanto, Manuel y Toño reciben por fin la pieza que esperaban para su invento: el motor puede ensamblarse.