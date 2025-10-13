España

‘La Promesa’, avance semanal del 13 al 16 de octubre: el sacrificio de Curro que podría cambiar el destino de Ángela

La ficción de TVE emitirá los episodios 695 al 699, con una trama que combina drama, intriga y sentimientos enfrentados

Alba García

Por Alba García

Guardar
La serie de TVE comienza una semana cargada de tensión debido a las decisiones de sus personajes. (RTVE)

Los próximos capítulos de La Promesa llegarán cargados de emociones, decisiones imposibles y un sacrificio que podría cambiarlo todo. La boda de Ángela y el capitán Lorenzo de la Mata parece inminente, pero la joven no deja de buscar una salida a un destino que no ha elegido. Mientras tanto, el estado de Petra mantiene en vilo a todo el servicio y Curro se verá obligado a tomar una decisión que podría alterar el rumbo de varias vidas.

Lunes, 13 de octubre - Capítulo 695

Manuel recurre al avión de un amigo para traer el suero que podría salvar la vida de Petra, pero al llegar parece que la medicina no surte el efecto esperado. En el servicio reina la preocupación y todos se preparan para lo peor. Mientras tanto, Lope y Teresa no consiguen detener a Vera, que se dirige al palacio de sus padres sin avisar a nadie.

Leocadia, intentando ganar tiempo, acepta el compromiso entre Lorenzo y su hija, pero suplica un aplazamiento. El capitán, inflexible, fija la boda para dentro de tres meses. Por otro lado, Enora está distraída: una extraña llamada telefónica la perturba y parece esconder algo. En medio de todo, Pía recibe una carta de Ricardo explicándole los motivos de su marcha, lo que reabre viejas heridas.

La Promesa: Petra no mejora
La Promesa: Petra no mejora y el servicio se prepara para lo peor. (RTVE)

Martes, 14 de octubre - Capítulo 696

Enora oculta la verdad sobre esa llamada misteriosa y asegura a Toño y Manuel que el dueño de la casa que iban a alquilar se ha echado atrás. Al regresar, Vera se muestra esquiva y hermética, dejando a todos desconcertados. Petra, por su parte, logra sobrevivir a la noche, un pequeño rayo de esperanza para el servicio.

Adriano continúa abatido, sin que Martina ni Alonso consigan animarle. Jacobo y Leocadia siguen deshaciendo las decisiones tomadas por Catalina, algo que irrita profundamente a Martina. Mientras tanto, Lorenzo no ceja en su empeño y quiere acompañar a Ángela a recoger al amigo de Jacobo, pero ella consigue esquivarlo. Ese amigo, Beltrán, resulta ser un joven encantador con quien Ángela conecta de inmediato. Leocadia, al ver esa complicidad, pide a Curro un sacrificio que podría cambiar el destino de su hija: evitar la boda con Lorenzo, cueste lo que cueste.

Miércoles, 15 de octubre - Capítulo 697

Leocadia lanza una propuesta arriesgada a Curro: ayudarla a casar a Ángela con Beltrán. El joven lacayo se debate entre la lealtad y el amor. Vera sigue distante, levantando sospechas entre sus compañeros. Mientras tanto, Petra recupera la consciencia, aunque su estado sigue siendo crítico.

Avance de 'La Promesa'. (RTVE)
Avance de 'La Promesa'. (RTVE)

Por otro lado, Manuel, Enora y Toño celebran los avances en el diseño de su nuevo motor, un éxito técnico que contrasta con el clima tenso del palacio. Beltrán, tras descubrir que Ángela está prometida con Lorenzo, queda profundamente afectado. Adriano recibe una carta de Catalina que lo deja completamente descolocado y reabre viejas emociones.

Jueves, 16 de octubre - Capítulo 698

La carta de Catalina divide al palacio: algunos se sienten aliviados, pero otros, como Adriano, se preocupan aún más. Leocadia defiende la decisión de su hija de priorizar su recuperación.

Durante una prueba del nuevo prototipo, Enora sufre una lesión y debe retirarse, pero al día siguiente desaparece sin dejar rastro, provocando la alarma de Toño y Manuel.

Teresa enfrenta a Vera por sus mentiras y la tensión entre ambas aumenta, mientras Lope intenta sin éxito mediar entre ellas. Samuel confiesa al doctor Salazar todos los detalles de la enfermedad de Petra, mientras Curro, destrozado por la petición de Leocadia, no sabe cómo actuar. Lo que ignora es que ese no será el único sacrificio que se le exigirá.

Viernes, 17 de octubre - Capítulo 699

El tiempo corre y Leocadia espera que Curro tome una decisión antes de que sea demasiado tarde. Adriano sigue inquieto pese a la nueva carta de Catalina, aunque María Fernández intenta hacerle ver el lado positivo.

Avance de 'La Promesa'. (RTVE)
Avance de 'La Promesa'. (RTVE)

Lorenzo presiona para avanzar con los preparativos de la boda y comienza con Leocadia la lista de invitados. Martina descubre que la señora de Figueroa ha contratado a un detective, lo que despierta nuevas sospechas. Mientras tanto, Manuel y Toño reciben por fin la pieza que esperaban para su invento: el motor puede ensamblarse.

Temas Relacionados

La PromesaRTVETVELa1España-noticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Los decoradores ya no ponen cojines en los sofás: esta es la nueva tendencia

Se trata de una nueva tendencia que vuelve a poner el foco en la estética minimalista

Los decoradores ya no ponen

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo prepararse para la resolución del INSS tras 18 meses de baja médica: “No es un simple papel, se decide tu futuro laboral y económico”

El letrado aconseja actuar con previsión, mantener los informes en regla y conocer los derechos para evitar sorpresas negativas en el proceso

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de octubre

El precio de los carburantes se modifica todos los días

La gasolina más barata y

Estas son las 10 cosas que los expertos en urgencias te recomiendan que dejes de hacer: “Cada vez vemos más infecciones graves por este motivo”

Las visitas a urgencias han crecido un 13% en los últimos años

Estas son las 10 cosas

Generali tendrá que pagar una indemnización a dos víctimas de un accidente de tráfico porque el informe del detective que presentaron estaba sesgado

El testimonio de un investigador privado tiene un valor limitado: puede aportar hechos comprobados directamente por el investigador, pero no puede sustituir la práctica probatoria que debe realizarse con los principios de inmediación y contradicción

Generali tendrá que pagar una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Generali tendrá que pagar una

Generali tendrá que pagar una indemnización a dos víctimas de un accidente de tráfico porque el informe del detective que presentaron estaba sesgado

La Justicia anula la condena de 11 años de prisión a un trabajador de Barajas al que vincularon a una red de narcos por un abrazo

Los gestos que forjaron la relación de España con Palestina: de la mano tendida de Adolfo Suárez al embargo de armas de Rajoy

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del ‘Guernica’ del Museo Reina Sofía en Madrid

La Justicia ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar por convivir con su nueva pareja: el tribunal considera que la casa ya no es familiar

ECONOMÍA

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo prepararse para la resolución del INSS tras 18 meses de baja médica: “No es un simple papel, se decide tu futuro laboral y económico”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de octubre

Cotización del euro frente al dólar hoy 13 de octubre

Del país de los propietarios al país de los herederos: el patrimonio de los jóvenes españoles cae un 75% desde 2002

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa