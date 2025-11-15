España

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la luz
La tarifa de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España se modifica continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en el país para este domingo 16 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: 16 de noviembre

Precio de media: 34.04 euros por megavatio hora

Precio más alto: 100.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

A lo largo de este día, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 33.12 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 29.7 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 24.2 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.11 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 22.98 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 23.82 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 28.49 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 23.82 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 23.11 euros por megavatio hora.

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 12.14 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.4 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 59.46 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 80.8 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 86.68 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 85.35 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 73.91 euros por megavatio hora.

