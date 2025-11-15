España

Cuatro españoles heridos por el temporal en el sur de Portugal, uno de ellos hospitalizado

Las autoridades lusas han informado también de una víctima mortal después de que el viento extremo afectara varios establecimientos de la turística zona de Albufeira

La depresión Claudia deja este
La depresión Claudia deja este sábado 28 heridos en Portugal (Adobe Stock)

El temporal que azota Portugal, con fuertes vientos, ha dejado este sábado cuatro españoles heridos en la zona sur del país, de los cuales tres ya han sido dados de alta y uno permanece hospitalizado, según ha confirmado la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPEC) lusa a EFE.

De los españoles heridos, cuyas edades están comprendidas entre los nueve y los 54 años, tres de ellos han sido leves, mientras que un hombre permanece hospitalizado en el Hospital de Faro tras resultar herido “ligero”, según ha corroborado una fuente de la ANPEC.

En total, el paso de la depresión Claudia ha dejado este sábado 28 heridos y una víctima mortal después de que el viento extremo afectara varios establecimientos de la turística zona de Albufeira. En este camping fue donde los cuatro españoles resultaron heridos, según la ANEPC.

