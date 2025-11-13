España

Una familia vive en un contenedor marítimo, lo que califican como “un sueño” si no fuera por los “más de 2.100 euros” que pagan de factura de la luz

Lo han convertido en su hogar temporal mientras reforman su vivienda soñada

Guardar
Casa contenedor azul (Idealista)
Casa contenedor azul (Idealista)

La transformación de viejos contenedores marítimos en viviendas se impone como tendencia, ya que se obtienen espacios luminosos, acabados cálidos y una estética industrial que permite seducir a diseñadores y propietarios. Las casas contenedor han pasado de ser una mera curiosidad a convertirse en una opción real.

Algunas firmas y plataformas como Homedit y Ros Container documentan estos proyectos que llevan a cabo empresas como Neo Container, para convertirlos en casas o piezas combinables. El proceso es sencillo, ya que tan solo se deben comprar módulos de 6 a 12 metros, cortar huecos para ventanas, aislar paredes y techos e instalar electricidad y agua.

En la localidad belga de Zemst, una familia decidió dar un paso algo fuera de lo común, ya que se han mudado a vivir en un contenedor marítimo de 48 metros cuadrados mientras reforman su futura casa. Glenda y Joris han convertido este suceso en una experiencia única que, según cuentan, les ha unido más que nunca.

Alternativa creativa

Según indicaron al medio belga HLN, ambos comenzaron esta aventura en noviembre de 2024, cuando vendieron su vivienda anterior y compraron una casa antigua que necesitaba una completa reforma. Al no poder afrontar dos hipotecas al mismo tiempo ni querer gastar dinero en un alquiler temporal, tomaron la decisión de comprar un contenedor y adaptarlo como un hogar provisional.

La familia ha conseguido incluir un baño, una cocina y un dormitorio en el que duremen los cuatro. “Nos dijeron que estábamos locos, pero estamos cumpliendo un sueño”, contaba Glenda. Mientras tanto, sus hijos Féline y Jannes, de 8 y 4 años, ayudaban en las obras de la casa.

El contenedor azul, bautizado como “Bluey” por su color, costó menos de 10.000 euros y fue reacondicionado por ellos mismos. “Queríamos algo práctico, sin tirar el dinero en alquileres. Lo reformamos poco a poco y lo hicimos nuestro”, explicaba Joris, que trabaja a diario en la renovación de la vivienda principal.

Facturas elevadas

Pese a todas las ventajas que enumera la familia, la vida dentro de un contenedor también supone algunos desafíos. El principal problema es la factura de la luz: “Pasamos de pagar unos 250 euros al año a más de 2.100. Usamos calefactores eléctricos en invierno y aire acondicionado portátil en verano, porque cuando hace calor fuera, dentro es insoportable”. Además, tener el contenedor en el patio les supone otro gasto debido a la tasa de registro de la propiedad.

Su espacio reducido no ha sido un obstáculo para la familia. Los niños también participan en las obras al igual que los abuelos, y pueden disfrutar del gran jardín donde instalaron una casa de juegos y una cama elástica. “A veces nos sentimos culpables porque casi siempre estamos trabajando, pero ellos se lo toman como una aventura”, comentaba Glenda.

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Siguiendo la proyección esperada, la familia podrá mudarse a su nueva casa en mayo de 2027. “No es lo ideal, pero es temporal. Y lo que estamos construyendo juntos vale la pena”, concluye la pareja en HLN. Mientras tanto mantedrán la unión y los esfuerzos necesarios para lograr su futuro soñado.

Las casas contenedor ofrecen en la actualidad un camino práctico hacia la vivienda modular, con sus riesgos y virtudes. Conviene asesorarse, cuidar la cimentación y el mantenimiento anticorrosión para que la idea no quede solo en un capricho y se pueda convertir en una alternativa duradera.

Temas Relacionados

CasaHogarViviendaFamiliaBélgicaContenedorEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

8 cosas que puedes añadir al agua de la fregona para que el suelo huela mejor

Una lista con opciones para que tu casa huela bien y esté limpia

8 cosas que puedes añadir

“Tener una tarjeta de crédito en Estados Unidos es mucho más importante de lo que te imaginas”: una española explica los motivos

El historial crediticio es fundamental para después comprar un coche o alquilar una casa

“Tener una tarjeta de crédito

La mejor tapa del mundo se hace con carne de canguro: estos son todos ganadores del Concurso de Tapas de Valladolid

La receta del cocinero Alejandro San José se lleva el XXI Concurso Nacional de pinchos y tapas de Valladolid, mientras que el australiano Andrea Vignali se alza con el premio del certamen internacional

La mejor tapa del mundo

David Bustamante habla de la separación de Andy y Lucas en ‘La Revuelta’: “Les deseo lo mejor”

El cantante ha acudido como invitado al espacio presentado por David Broncano y ha dejado en el aire la posibilidad de colaborar con Andy Morales

David Bustamante habla de la

El Gobierno ordena el confinamiento de todas las aves de corral para frenar la gripe aviar

La elevación del riesgo de entrada de la enfermedad ha obligado a endurecer las medidas de prevención

El Gobierno ordena el confinamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército de Tierra vuelve

El Ejército de Tierra vuelve a la Antártida a final de año: la misión española de apoyo a la investigación científica

España tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, según un ranking internacional: por delante de Ucrania, por detrás de Israel o Alemania

Una familia despide a su empleada de hogar por ausentarse para operarse de apendicitis y ahora debe indemnizarla con 7.000 euros

Un padre pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad y recuperar el uso de la vivienda: la Justicia mantiene la pensión y permite a la madre seguir en la casa hasta 2028

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 13 noviembre

Sebastián Ramírez, abogado: “No aceptes nunca un despido por bajo rendimiento”

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 noviembre

La CNMV impone una multa de 5 millones de euros a Twitter por permitir publicidad engañosa de servicios financieros en su plataforma X

Banco Sabadell marca récord de beneficios hasta septiembre tras la opa fallida de BBVA

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”