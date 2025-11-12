España

¿Un vigilante de seguridad puede pedirte tu DNI para identificarte? Un abogado resuelve la duda

Xavi Abat explica qué puede y qué no puede hacer el personal de seguridad privada según la legislación española

Guardar
Un vigilante de seguridad (Freepik)
Un vigilante de seguridad (Freepik)

Un vídeo grabado a las puertas del centro de salud de Las Albarizas, en el municipio malagueño de Marbella, ha provocado una intensa discusión en redes sociales durante las últimas horas. En las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas como X y TikTok, se observa cómo un vigilante de seguridad se aproxima a un hombre que graba con su teléfono móvil en la vía pública y le solicita que se identifique mostrando su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El ciudadano, que en todo momento mantiene la cámara enfocada hacia el agente de seguridad, se niega a hacerlo y replica que solo la Policía Nacional puede requerirle su identificación. Además, invita al vigilante a llamar a los agentes si considera necesario verificar su identidad. La escena, de pocos minutos de duración, ha bastado para que miles de usuarios planteen en redes sociales hasta dónde puede llegar la autoridad de un vigilante de seguridad y cuáles son los derechos que asisten a un ciudadano en una situación como esta.

El marco legal y las competencias del personal de seguridad privada

La controversia ha llevado a que distintos profesionales del ámbito jurídico intervengan para aclarar el marco legal aplicable. Uno de los más destacados ha sido el abogado Xavi Abat, colegiado en Barcelona y conocido en redes sociales como @elabogadodetiktok, donde acumula más de dos millones de seguidores. A través de un vídeo explicativo, Abat detalla cuáles son las competencias reales que la legislación española otorga al personal de seguridad privada y qué límites tienen sus actuaciones. “La ley es clara sobre lo que el personal de seguridad privada puede y no puede hacer”, señala Abat al inicio de su publicación.

El abogado explica que los vigilantes sí tienen la potestad de solicitar la identificación de una persona en el marco de un control de acceso, por ejemplo, en la entrada de un edificio público o privado. También pueden impedir la entrada a quien se niegue a mostrar su documento, siempre que la actuación se produzca dentro de los límites del recinto que custodian. Además, tienen la facultad de inspeccionar superficialmente bolsos o paquetes, aunque dicha revisión debe realizarse siempre con el consentimiento del ciudadano.

Por último, el letrado recuerda que los vigilantes pueden retener a una persona únicamente en caso de delito flagrante —es decir, si presencian un ilícito en el momento en que se comete—, debiendo ponerla de inmediato a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un vigilante de seguridad (Freepik)
Un vigilante de seguridad (Freepik)

Lo que un vigilante no puede hacer

En contraposición, Abat detalla también las acciones que exceden las competencias de un vigilante de seguridad. Según la normativa vigente, no pueden retener ni quedarse con la documentación personal de los ciudadanos, ni realizar cacheos o registros corporales forzosos. Tampoco están habilitados para actuar como agentes de la autoridad, imponer sanciones o realizar funciones exclusivas de la policía.

“Toda esta regulación se apoya en dos pilares”, apunta Abat en su vídeo. El primero es la Ley 5/2014 de Seguridad Privada (LSP), que establece las funciones y responsabilidades del personal de seguridad privada en España, siempre subordinadas a las de las fuerzas policiales. El segundo es el Real Decreto 2364/1994, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y especifica las condiciones en las que pueden realizarse controles de identidad o inspecciones, dejando claro que la retención de documentación personal está expresamente prohibida.

El debate en redes

El incidente en el centro de salud de Las Albarizas ha abierto un debate más amplio sobre los derechos y obligaciones tanto de los vigilantes como de los ciudadanos en espacios públicos y semipúblicos. Algunos usuarios han defendido la actuación del vigilante, argumentando que su labor consiste precisamente en garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones. Otros, en cambio, han criticado lo que consideran un exceso de celo o una confusión entre la autoridad pública y las funciones privadas de seguridad.

El propio Xavi Abat ha aprovechado la polémica para insistir en la importancia de conocer la legislación aplicable y actuar siempre desde el respeto mutuo. “El ciudadano debe saber qué puede exigir y hasta dónde llega la autoridad de un vigilante, pero también debe entender que estos profesionales cumplen una función esencial en muchos espacios de acceso restringido o con alta afluencia de público", explica en su vídeo.

Temas Relacionados

DNIPolicía EspañaTikTokAbogadoRedes SocialesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un español pregunta a un patrón de barco la verdad sobre el monstruo del lago Ness y su respuesta sorprende: “Ahí es donde la gente empezó a verlo”

El lago Ness sigue sin revelar el misterio de su monstruo tras nuevas investigaciones

Un español pregunta a un

Más de un año después de la DANA todavía quedan por retirar 81.000 toneladas de residuos en Paiporta

La Generalitat intervendrá en la retirada de escombros, ya que el municipio “acumula casi la mitad de los residuos de las poblaciones afectadas”

Más de un año después

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 5 Super

Pasta con salsa de calabaza: una receta italiana ligera e ideal para otoño

Una preparación diferente con la que puedes sorprender a tus invitados

Pasta con salsa de calabaza:

Rubén Ramos, estilista: “Desde el lavado de pelo tienes que pensar en el desenredado, la fricción es el primer enemigo del cabello”

Hay errores en el lavado del cabello que son muy comunes y que se deben superar

Rubén Ramos, estilista: “Desde el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vito Quiles fracasa en su

Vito Quiles fracasa en su intento de celebrar un acto no autorizado en la Complutense: la Policía no le permite entrar al campus en el que había menos de 200 personas

La UE blinda internet para proteger sus elecciones: así funciona el “escudo de la democracia” contra los bulos rusos y algoritmos trucados

El Parlamento Europeo abre un nuevo proceso para retirar la inmunidad a Alvise Pérez a petición del Tribunal Supremo

Koldo García sostiene ante el Supremo que su dinero en efectivo procedía “de liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE”

El fiscal general asegura que solo decidió incluir los correos filtrados en la nota de prensa cuando ya habían salido en los medios: “Quedaba un poco coja si no los mencionábamos”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes trabajar y cobrar la pensión por incapacidad”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

“Insulta a su jefe de cuatro formas distintas, la empresa le despide y consigue una indemnización”: un abogado explica el caso

Francia suspende la reforma de las pensiones y da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu

DEPORTES

Toni Kroos habla sobre la

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”

Alcaraz y Sinner juntos en la CNN: “La palabra rivalidad se queda en la parte profesional”