Patricia Cerezo se ruboriza con solo pensar en una posible pedida de mano

La vimos hace unas semanas en el concierto de Luis Miguel y ahora repite como espectadora en el de Karol G. Patricia Cerezo se dejaba ver el primer día en solitario y, en esta ocasión, acudió al último junto a su pareja, Kiko Gámez. Desde que supimos que ha encontrado de nuevo el amor, la pregunta sobre un posible enlace matrimonial ha estado siempre en el aire... pero lo cierto es que siempre se ha mostrado muy discreta en cuanto a su relación. Aprovechábamos para preguntarle si podría existir la posibilidad de que haya una posible pedida de mano en el concierto y nos confesaba que "no lo veo. Me acabo de poner roja de solo pensarlo. Parece que soy muy extrovertida, pero tengo mi punto tímido, me muero". En cuanto a su segunda vez en el concierto de 'La Bichota', Patricia demostraba la ilusión de volver a verla: "Sí, además dicen que va a haber más sorpresas que otros días, como además a las 12 de la noche se va a retransmitir el concierto, vamos con nervios". Por último, también le preguntábamos por la reaparición de Amaia Montero el pasado domingo y nos confesaba que "estuve el sábado, ella apareció el domingo, me dio mucha rabia", pero le pareció "muy bien, la verdad, con mucha ilusión de verla, se la ha echado de menos, dos años retirada de los escenarios, espero que sea la primera vez que aparezca de muchas".

Compartir nota: Guardar Nuevo