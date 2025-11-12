España

Este método mantendrá a las arañas alejadas y conseguirá que tu casa huela a Navidad

Un método económico que también te previene de la llegada de otros insectos

Este método mantendrá a las arañas alejadas y conseguirá que tu casa huela a Navidad

La llegada de noviembre y el descenso de las temperaturas incrementan el tiempo que las personas pasan en casa y, como consecuencia, la percepción de pequeños insectos se vuelve más habitual. Además, a pesar del desconocimiento de muchos, con el frío, los insectos como las moscas suelen buscar refugio para hibernar en el interior de las viviendas, ocultos en rincones oscuros en los que resultan difíciles de detectar. Algo que pasa también con otro de los bichos más temidos: las arañas.

Su presencia se incrementa considerablemente, ya que estos animales encuentran atractivos los hogares debido a la mayor disponibilidad de alimento y se distinguen por su tamaño. Según ha informado Solane & Sons, existen métodos simples para repeler estos arácnidos, a los que muchas personas desean evitar en sus espacios personales. La experta de esta compañía, Anna Sharples, recomienda un truco que requiere pocos minutos y genera resultados efectivos.

“La canela molida tiene un aroma que las arañas detestan, por lo que resulta un repelente eficaz", asegura. Sin embargo, hay que matizar que “las velas con aroma a canela no cumplen la misma función". Por lo que, la mejor opción para evitar que las arañas se acumulen dentro de nuestro hogar es “optar por ramas o canela natural, que se utilizan habitualmente en la cocina”, explica. Pero, ¿por qué sucede esto?

Este método mantendrá a las arañas alejadas y conseguirá que tu casa huela a Navidad

La composición química de la canela hace que una gran variedad de insectos, que pueden llegar hasta nuestra casa durante el invierno, decidan buscar otro sitio. Las arañas, concretamente, cuentan con finos pelos sensoriales en sus patas, que les sirven para identificar olores presentes en el aire. De acuerdo con Sharples, la canela puede saturar estos órganos, lo que lleva a que los arácnidos abandonen rápidamente las áreas donde perciben esta sustancia. Además, la canela cumple otra función: “También enmascarará los rastros de olor", lo que dificultará que las se orienten y busquen alimento. Finalmente, se verán obligadas a “moverse rápidamente” buscando una huida.

De esta forma, colocar canela en las zonas habituales por donde transitan las arañas, como ventanas, esquinas sombrías y detrás de los muebles, incrementa su eficacia. También aconsejan situar ramitas de canela en el baño y la cocina, áreas propensas a una mayor humedad, que favorece la aparición de insectos y, en consecuencia, de arañas. Adoptar este método contribuye no solo a reducir la presencia de arañas, sino también a mantener un ambiente libre de otros insectos, aprovechando además el fuerte aroma que caracteriza a la canela, muy asociado con la temporada navideña.

El procedimiento es sencillo: solo se deben distribuir algunas ramas de canela en las áreas identificadas, procurando colocar papel debajo en superficies claras para evitar manchas. El método no requiere un mantenimiento frecuente, ya que la canela conserva su eficacia durante meses y ofrece protección a lo largo de los meses de invierno.

Los 5 pueblos de invierno más bonitos de Europa: de los Pirineos aragoneses a los impresionantes paisajes de los Alpes.

Aunque este método se presenta como una solución de bajo costo y sencilla para mantener libres los ambientes de arañas, los expertos recuerdan que la higiene es clave en la prevención. Por ello, recomiendan asegurar la limpieza de migas y polvo de las esquinas para limitar la entrada de insectos y reforzar el efecto repelente de la canela. La combinación de este remedio natural con la limpieza regular facilita mantener los espacios interiores protegidos, a la vez que aporta un aroma característico que anticipa el clima festivo.

