Tres plantas de interior para eliminar el moho del hogar

El moho y la condensación son problemas comunes en muchas viviendas, sobre todo durante los meses más fríos y húmedos del año. Las manchas oscuras en las paredes y las gotas de agua que se acumulan en las ventanas cada mañana son algunos de los efectos visibles de la humedad excesiva en el hogar. No solo afectan la estética de la vivienda, sino que también pueden poner en riesgo tanto la salud como la estructura de la propiedad. Sin embargo, existe una solución natural y efectiva: las plantas de interior.

Los expertos en jardinería de Gardening Express destacan que “el moho en el hogar es causado por el exceso de humedad. Las habitaciones cálidas, como los baños, corren un riesgo especial”. Por eso, recurrir a las plantas para reducir la humedad es una alternativa simple, eficaz y ecológica. “La eficacia de una planta para reducir la humedad depende de su capacidad para absorber el rocío, la niebla y otros tipos de humedad a través de sus hojas”, explican los especialistas.

Aquí te presentamos tres plantas ideales para combatir el moho y mejorar la calidad del aire en tu hogar.

Hiedra Inglesa (Hedera helix)

Hiedra inglesa (Hedera helix) Freepik

La hiedra inglesa es una planta versátil y altamente eficiente para combatir la humedad en espacios pequeños y húmedos, como los baños. Es especialmente útil para eliminar las esporas de moho presentes en el aire, lo que ayuda a reducir su proliferación.

Esta planta prefiere la luz indirecta, pero también puede adaptarse a condiciones de menor luminosidad. En cuanto al riego, es fundamental mantener el suelo ligeramente seco entre riegos para evitar problemas con el exceso de agua. Aunque la hiedra se adapta bien a los niveles normales de humedad, se puede colocar sobre una bandeja con guijarros húmedos para aumentar la humedad alrededor de la planta sin que las raíces se pudran.

Una recomendación importante es ubicar la hiedra en lugares altos o en macetas colgantes, lo que favorece la circulación del aire. También es crucial tener en cuenta que esta planta es tóxica para las mascotas, por lo que debe mantenerse fuera de su alcance.

Lirio de la Paz (Spathiphyllum)

Lirio de paz - VisualesIA

El lirio de la paz es conocido por su capacidad para prosperar en ambientes húmedos, lo que lo convierte en una opción excelente para zonas propensas al moho. Además de sus hermosas flores blancas, esta planta es ideal para absorber el exceso de humedad del aire a través de sus hojas.

Los lirios de la paz “prefieren la sombra y prosperan en ambientes de alta humedad”, lo que los hace perfectos para lugares como baños y cocinas. También tienen la ventaja de mejorar la calidad del aire al purificarlo, lo que resulta beneficioso, especialmente en hogares donde residen personas alérgicas.

Para mantener la planta sana, es recomendable podar las flores marchitas y limpiar las hojas con un paño suave. Al igual que la hiedra, el lirio de la paz es tóxico para las mascotas, por lo que es importante colocarla en un lugar seguro.

Planta de Serpiente (Sansevieria trifasciata)

La Sansevieria trifasciata es una planta resistente y purificadora de aire, ideal para decorar interiores con un toque natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta de serpiente, también conocida como lengua de suegra, es una de las más resistentes y fáciles de cuidar. Gracias a sus hojas gruesas y erguidas, es muy efectiva para reducir la humedad en el hogar, ayudando a combatir la condensación y el exceso de agua en el aire.

Una de las principales ventajas de la planta de serpiente es que requiere muy poco mantenimiento. Necesita riego solo cada una o dos semanas, lo que la convierte en una opción ideal para quienes no tienen mucho tiempo para cuidar las plantas. Además, esta planta tolera bien diversas condiciones de luz, desde ambientes luminosos hasta espacios más oscuros.

Además de controlar la humedad, la planta de serpiente también contribuye a purificar el aire. Según estudios realizados por la NASA, esta planta tiene la capacidad de filtrar toxinas comunes en el hogar, lo que la convierte en una opción excelente para mejorar la calidad del aire interior.