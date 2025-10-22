España

El método para limpiar correctamente el radiador: tardarás menos de un minuto

Cuando los radiadores tienen restos de polvo y demás suciedad reducen su efectividad, generando una distribución menos notoria del calor

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Radiador. (Adobe Stock)
Radiador. (Adobe Stock)

A medida que el otoño comienza a instalarse y las temperaturas empiezan a descender lentamente, muchas personas ya se están preparando para la temporada de frío. Aunque el cambio de estación suele traer consigo temperaturas más frescas, este año el descenso ha tardado en llegar. Sin embargo, en la mayoría de los hogares, ya se han comenzado a sacar los abrigos del armario, poner el edredón en la cama y encender la calefacción para afrontar los días más fríos.

Sin embargo, hay un pequeño detalle que no se debe pasar por alto: después de un largo periodo sin uso, los radiadores suelen acumular polvo y suciedad, lo que puede afectar su funcionamiento. Esta acumulación de polvo, que a simple vista puede parecer inofensiva, es mucho más que una molestia estética. Con el paso del tiempo, el polvo reduce la capacidad del radiador para transmitir calor, lo que genera una distribución menos eficiente del calor en el hogar. Como resultado, los radiadores tardan más en calentar el ambiente y, lo que es peor, el consumo energético puede aumentar, encareciendo las facturas de electricidad o gas.

Es por ello que, antes de encender nuevamente los radiadores, es fundamental realizar una limpieza adecuada. En este contexto, la creadora de contenido @mimomami ha compartido un consejo innovador y sencillo que promete facilitar esta tarea de manera eficiente.

Un método sencillo y efectivo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación de la experta es una técnica tan simple como poco conocida. En lugar de recurrir a herramientas complicadas o productos especializados, la creadora sugiere utilizar un secador de pelo para limpiar los radiadores. Según su explicación, basta con encender el secador a máxima potencia y pasarlo por encima del radiador. El aire caliente generado por el secador ayuda a soltar el polvo y la suciedad adherida a las superficies metálicas del radiador, y gracias a la fuerza del aire, todo el polvo caerá hacia abajo. Para facilitar aún más la limpieza, es importante colocar un trapo o toalla debajo del radiador para recoger la suciedad que caerá al suelo. Además, al no requerir contacto directo con el radiador, este truco minimiza cualquier riesgo de dañar las superficies del mismo, lo cual es especialmente importante cuando se trata de radiadores de metal que pueden oxidarse con el tiempo.

Recomendaciones para un resultado perfecto

(Crédito: Freepik)
(Crédito: Freepik)

Aunque este truco es bastante efectivo, hay varios aspectos que es importante tener en cuenta para que la limpieza sea segura y completa. Lo primero, y más importante, es asegurarse de que la calefacción esté apagada y que el radiador esté completamente frío antes de comenzar. De lo contrario, el aire caliente del secador podría hacer que el radiador se caliente de forma inesperada, lo que podría resultar en un riesgo de quemaduras o daños en los materiales.

Una vez que se ha retirado el polvo y la suciedad con el secador, @mimomami recomienda limpiar las superficies exteriores del radiador con una esponja ligeramente húmeda. El agua tibia y el jabón neutro son ideales para evitar la acumulación de humedad excesiva, lo cual podría desencadenar la oxidación del metal con el tiempo. De esta manera, no solo se elimina la suciedad visible, sino que se protege el radiador para que funcione de manera eficiente durante toda la temporada.

<br>

Temas Relacionados

RadiadorRadiadoresCalefacciónTrucosLimpiezaHogarEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una española que vive en Suiza desde hace ocho años explica la realidad del país: “No es oro todo lo que reluce”

La creadora de contenido señala que, aunque es cierto que la capacidad de ahorro es mayor, también debe valorarse el coste de vida

Una española que vive en

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 22 de octubre

Además del valor promedio de las gasolinas en España, consulta los costos más bajos

Precio de la gasolina en

El pasatiempo que puede ayudarte a mejorar la memoria a medida que envejecemos

Relegada a los más pequeños, este ‘hobbie’ puede tener grandes beneficios en la tercera edad

El pasatiempo que puede ayudarte

Willy Bárcenas recuerda la bronca de David Summers, vocalista de Hombres G, en los inicios de Taburete: “Acabé muy pedo”

El vocalista del grupo Taburete y su compañero, Antón Carreño, han acudido como invitados a ‘El Hormiguero’ para promocionar su nuevo disco

Willy Bárcenas recuerda la bronca

Gominolas de creatina: qué es, cómo funcionan y cuál es su efectividad

El formato masticable de este suplemento presenta ventajas significativas, como una ingesta más sencilla

Gominolas de creatina: qué es,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nueva oleada de helicópteros para

Nueva oleada de helicópteros para el Ejército: una treintena de NH90 y más aeronaves ligeras y de transporte

Así es el tramo de carretera más peligroso en España: el índice es 598 veces superior a la media nacional

Un padre no consigue reducir la pensión alimentaria de 900 euros que debe pagar a cada uno de sus tres hijos que todavía viven con su madre

¿Puede pasar en el Museo del Prado el robo del Louvre? Nuevo contrato de seguridad por 9,7 millones y 33 vigilantes especializados en trasladar obras en avión

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, con un sueldo de 130.771 euros anuales, votan recuperar la tradición de llevar una medalla por 786 euros cada una

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Si tu

Juanma Lorente, abogado: “Si tu médico te da el alta, pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto a la empresa”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 22 de octubre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de octubre

Así cambia el paro al tener un hijo: el SEPE suspende la prestación y la Seguridad Social asume el pago durante el permiso de nacimiento

Bancos, gobiernos o caseros: quiénes son los verdaderos responsables de que suba el precio del alquiler

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos