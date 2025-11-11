España

Rosalía responde a las clásicas preguntas de ‘La Revuelta’ y confiesa su celibato voluntario: “Sexo cero”

La cantante catalana ha acudido por primera vez al espacio de RTVE para promocionar su nuevo álbum, ‘Lux’, y ha confesado que sus padres trabajan junto a ella

Rosalía en 'La Revuelta' (RTVE)
Rosalía en 'La Revuelta' (RTVE)

La noche de este lunes, 10 de noviembre, La Revuelta ha tenido como invitada a Rosalía, quien ha acudido al espacio para promocionar su nuevo álbum, Lux. El disco de la catalana ha causado un gran revuelo, pues plantea una narrativa en 13 idiomas distintos y en el que ha estado trabajando durante tres años, tiempo en el que ha logrado tener una compresión más amplia de la espiritualidad. Y es que Lux está inspirado en mujeres santificadas en todo el mundo.

Si bien es cierto que Berghain ha sido el tema con el que la motomami dio a conocer su nuevo disco, lo cierto es que una de las canciones que más ha acaparado la atención ha sido Perla, que ha cantado acapella durante su paso por el espacio de RTVE. Y es que en Perla está cargada de metáforas y reproches que parece enviar a uno de sus ex. Eso sí, sin decir a quién dirige sus palabras. "Y sin calentar la voz... Ahora tengo una clase de canto. Llevo toda la vida dando clases de canto y sigo. La voz es un instrumento y tengo que practicar cada día, como un deportista“, ha manifestado, poco después de entonar una estrofa de Perla.

Rosalía en 'La Revuelta' (RTVE)
Rosalía en 'La Revuelta' (RTVE)

La intérprete de Bizcochito ha confesado que nunca escucha sus discos una vez que salen al mercado y que, ahora, en plena gira de promoción, su vida ha dado un giro de 180 grados. “He tenido que dejar de ir al gimnasio y me encanta ir”, ha explicado a Broncano, quien ha resaltado su buen estado físico. Tanto es así que el presentador de televisión no dudó en retarle a un pulso que terminó ganando Rosalía. “He notado una fuerza de hombro... has ganado en buena lid. Has tenido una fuerza primitiva que yo no he tenido”.

Rosalía responde a las clásicas preguntas de ‘La Revuelta’

Además del bizcocho que “pesa como el cemento” que la invitada le regaló a Broncano, uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido el episodio en el que la artista ha hablado de su familia y del equipo que le acompaña en cada paso que da. “Mi padre trabajaba haciendo naves industriales y mi madre en una empresa de metalurgia, haciendo placas metálicas, pero hace unos ocho años dejó de trabajar ahí para ayudarme en todo. Ahora están conmigo los dos”, ha confesado.

Rosalía y David Broncano en
Rosalía y David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

Tanto es así que son sus padres quienes la mantienen informada de todo lo que acontece con ella. “No leo críticas, salvo las que me manda mi familia, mi abuela...”, ha manifestado, poco antes de poner el foco de atención en sus complicados inicios en la profesión, cuando las discográficas no confiaban en ella. Ha sido entonces cuando la joven ha recordado uno de los momentos más difíciles que ha vivido en el escenario. "Una vez estaba cantando y abrí mucho la boca para alcanzar una nota y se me metió un bicho. Se me quedó atravesado y pensé ‘Qué hago, escupo o trago’. Y tragué. Yo nunca paro un directo“.

Rosalía también se ha sometido a las clásicas preguntas del programa: el dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes. Sobre la primera cuestión ha dejado claro que “no me puedo quejar, estoy muy agradecida”, sin entrar en más detalles. Sobre la segunda pregunta, la catalana ha afirmado que “cero. Celibato”. “Ayer tuve un sueño muy lúcido de que acababa de tener un orgasmo. No sé cómo contaría eso”, ha manifestado, entre risas.

