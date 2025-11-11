España

Pierce Brosnan se reencuentra con su hijo Christopher tras más de 20 años distanciados

El conocido actor de la saga James Bond ha dejado atrás las diferencias con su hijo mayor, quien se había alejado de su padre por sus problemas con las drogas

Guardar
Tras enfrentar años de adicciones,
Tras enfrentar años de adicciones, Christopher Brosnan comparte una comida con su padre Pierce, marcando el inicio de una nueva etapa (AP/Alamy Stock)

Tras más de 20 años distanciados, Pierce Brosnan y su hijo mayor, Christopher Brosnan, han hecho las paces. Según informa el Daily Mirror, los dos fueron vistos este miércoles saliendo de un restaurante en Notting Hill, Londres, acompañados por otro de los hijos del célebre intérprete de la saga de James Bond. El reencuentro pone de manifiesto que ambos han dejado atrás sus diferencias para reparar su dinamitado vínculo.

La relación entre Pierce Brosnan y Christopher se tensó a lo largo de los años. En el año 1980, Brosnan contrajo matrimonio con la actriz australiana Cassandra Harris, quien tenía dos hijos, Christopher y Charlotte, fruto de su matrimonio previo con el productor Dermot Harris. El actor irlandés adoptó legalmente a ambos poco después, tras sumar a la familia a su hijo en común, Sean Brosnan. La situación familiar cambió de manera irreversible en 1991, cuando Cassandra Harris murió de cáncer de ovario. Brosnan quedó como único tutor de los tres hijos en medio de una nueva etapa marcada por el dolor.

Christopher Brosnan, hijo de Pierce
Christopher Brosnan, hijo de Pierce Brosnan

La familia vivió otro episodio doloroso en 2013, cuando Charlotte Brosnan también murió de cáncer de ovario. De acuerdo con el relato publicado por Daily Mirror, estas tragedias familiares impactaron la dinámica del núcleo y llevaron al primer distanciamiento importante entre Brosnan y Christopher, quien ya enfrentaba problemas relacionados con el consumo de drogas.

Una nueva oportunidad

Durante varios años, la adicción a la cocaína y heroína marcó la vida de Christopher Brosnan y condicionó la relación con su padre. El actor de GoldenEye ha declarado en diversas ocasiones que la situación familiar fue insostenible. En una entrevista con la revista Playboy recogida por Daily Mirror, Brosnan expresó: “Él nos ha puesto a prueba a todos como familia, pero a nadie más que a sí mismo. Sólo él sabe cómo salir de esta. Pero no quiere. Y me duele, porque eso hace que te cierres”. Estas palabras ponen de manifiesto el impacto personal y emocional que la adicción ha tenido tanto en Christopher como en su entorno más próximo.

Pierce Brosnan en una imagen
Pierce Brosnan en una imagen de archivo (REUTERS/Andrew Kelly)

Mientras tanto, Pierce Brosnan reconstruyó su vida familiar al lado de la periodista Keely Shaye Smith. Juntos tuvieron dos hijos, Dylan Thomas y Paris Beckett, nacidos en 1997 y 2001 respectivamente. Ambos conforman la actual estructura familiar del actor, quien contrajo matrimonio con Smith en agosto de 2001. Brosnan expresó repetidas veces su apoyo a su esposa frente a los comentarios negativos sobre su apariencia, llegando a manifestar: “Amo profundamente cada curva de su cuerpo. Para mí, es la mujer más hermosa que existe. Espero ser digno de ella siempre”, según consta en las declaraciones recogidas por Daily Mirror.

En 2002, tras una sobredosis que puso en peligro la vida de Christopher Brosnan, el vínculo entre padre e hijo se rompió durante dos décadas. A pesar de los intentos públicos de reconciliación, como el mensaje que Pierce Brosnan publicó en el Día del Padre de 2022 en su cuenta personal y que recogió Daily Mirror, la distancia persistió. El actor escribió entonces: “Mi amor siempre para vosotros, queridos hijos Paris, Dylan, Sean y Christopher, gracias profundamente por vuestro amor en este Día del Padre”.

Con el reciente encuentro registrado por Daily Mirror, la familia Brosnan escribe un nuevo capítulo en su historia. Las imágenes de Pierce y Christopher, junto a otro de los hijos del actor, reflejan el alcance del reencuentro y abren nuevas expectativas sobre el futuro de la relación, tras años marcados por la lucha contra la adicción y las pérdidas personales.

Temas Relacionados

Pierce BrosnanChristopher BrosnanGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

El primer partido de la oposición mantienen que los últimos movimientos “acreditan”una “legislatura fallida”, pero no estudiarán la vía rápida mientras la formación que lidera Carles Puigdemont se remita al bloqueo legislativo

El PP descarta una moción

‘La Revuelta’ de Broncano consigue su mejor dato histórico con Rosalía y arrasa en audiencia a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos

El jiennense logró ganar la batalla de audiencias contra el de Requena y, además, logró su mejor récord en cuota de pantalla

‘La Revuelta’ de Broncano consigue

Dos de cada tres adultos españoles con problemas de salud mental no reciben tratamiento, según un estudio

Una revisión a nivel europeo certifica la cobertura escasa e insuficiente para la salud mental

Dos de cada tres adultos

Sandra Barneda, tajante en ‘La isla de las tentaciones’, expulsa de forma disciplinaria a una pareja por saltarse las normas

La novena edición del programa ha despedido ya a una de las parejas y los compañeros fueron los encargados de la expulsión

Sandra Barneda, tajante en ‘La

El truco con el que puedes limpiar las luces del coche: solo necesitas pulsar un botón

Esta opción es manual salvo en algunos vehículos que se activa de manera automática

El truco con el que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP descarta una moción

El PP descarta una moción de censura a pesar de la ruptura de Junts con el Gobierno: “Le echaremos en las urnas, sin buscar atajos”

Una mujer que tutelaba a su tía y gestionaba su dinero defiende que todo está correcto y la Justicia le rechaza las cuentas: faltan casi 100.000 euros por justificar

Un padre quiere dejar de pagar la manutención y recuperar el derecho de uso de la vivienda familiar: la Justicia mantiene la pensión, pero fija un plazo de 18 meses para abandonar la casa

La Audiencia de Madrid obliga a unos padres a permitir que los abuelos visiten a sus hijos: se pelearon por la venta de una casa

El foro mundial de drones de seguridad celebrado España: así ha sido el evento de la Interpol que ha acogido la Policía Nacional

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

El periodista Javier Ruiz analiza la venta del Atlético de Madrid al fondo Apollo: “Es uno de los grandes tiburones blancos del planeta”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de noviembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 11 de noviembre

DEPORTES

Perico Fernández, el boxeador español

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo

Messi regresa al nuevo Camp Nou: “Ojalá algún día pueda volver”

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones