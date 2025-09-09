Pierce Brosnan abre la puerta a un regreso como 007 : “¿Un Bond de setenta y tantos? Saben dónde encontrarme”

Pierce Brosnan lidera el elenco de 'El Club de Asesinatos de los Jueves', adaptación de la exitosa novela de Richard Osman (Netflix)

Pierce Brosnan, reconocido internacionalmente por su papel como James Bond, asumió un nuevo desafío interpretando a Ron Ritchie, un exlíder sindical, en la adaptación cinematográfica de El Club de Asesinatos de los Jueves.

En una entrevista con The Independent, el actor irlandés de 72 años reflexionó sobre su legado como 007, su entusiasmo por este proyecto y su disposición a regresar al icónico personaje. “¿Un Bond de setenta y tantos? Saben dónde encontrarme”, afirmó Brosnan.

La película, inspirada en la exitosa novela de Richard Osman, reúne a un elenco destacado: Helen Mirren, Ben Kingsley, Celia Imrie y el propio Brosnan, quienes dan vida a un grupo de jubilados que resuelven crímenes en una lujosa residencia de ancianos.

El fenómeno literario de Osman, que vendió millones de ejemplares desde su publicación en 2020, llega ahora a la gran pantalla bajo la dirección de Chris Columbus, con escenarios que trasladan la acción a entornos rurales británicos.

Su mirada sobre James Bond

Durante la conversación con The Independent, abordó la posibilidad de volver a interpretar a James Bond, un papel que asumió en 1995 con GoldenEye y que revitalizó la franquicia tras años de incertidumbre.

El actor irlandés interpretó al espía británico en cuatro películas antes de ser reemplazado por Daniel Craig (REUTERS)

“Tienes que ser duro como unas botas viejas para interpretar el papel, porque no todo el mundo estará contento contigo”, comentó el actor, quien protagonizó cuatro películas de la saga antes de ser reemplazado por Daniel Craig. Brosnan elogió a su sucesor: “Daniel fue un James Bond magnífico, brillante, monumental”.

El valor de envejecer en la industria

El actor también compartió sus pensamientos sobre el paso del tiempo y la evolución de su carrera. “Me he convertido en un jubilado”, reconoció con humor, subrayando que la madurez le permitió disfrutar de nuevas oportunidades en la industria.

“Uno crece con la edad, y eso es un regalo en sí mismo. Es maravilloso a los 72 años haber tenido una carrera y aún encontrar trabajo”, expresó a The Independent.

Brosnan describió el rodaje de El Club de Asesinatos de los Jueves como un “verano glorioso” y destacó la afinidad que siente con su personaje, Ron, a quien considera un luchador por las causas sociales.

Brosnan destaca el valor de envejecer en la industria y la importancia de nuevas oportunidades a los 72 años (REUTERS)

“Él ha salido a las trincheras luchando por la causa. Como actor, yo he hecho lo mismo en el mundo del activismo ambiental. Sé lo que es enfrentarse a la autoridad, protestar, ser parte del esfuerzo por cuidar al prójimo, al medio ambiente, ya sean océanos o árboles centenarios”, señaló.

También defendió la esencia de la historia de Osman frente a las críticas por su tono ligero: “Es entretenimiento, y quieres deslumbrarte. Quieres transportar a la gente, y quieres que se vayan con una maravillosa sensación de ‘Quiero estar ahí cuando sea viejo. Quiero envejecer así’”.

Activismo y compromiso social

Brosnan aprovechó para manifestar su preocupación por la falta de activismo en las generaciones más jóvenes. “Esta generación no protesta lo suficiente. Parece haber perdido la voz para denunciar lo que sucede, ya sea en política, en el medio ambiente o en la vida”, declaró a The Independent.

Brosnan criticó la falta de activismo en las nuevas generaciones y defiende la importancia de alzar la voz (REUTERS)

El actor señaló que, aunque las restricciones actuales dificultan la protesta, sigue creyendo en la importancia de alzar la voz frente a las injusticias. “Aun así, creo que si mantenemos viva la esperanza y la fe, el péndulo volverá a un equilibrio de dignidad y compasión mutua”, añadió.

De la adversidad al éxito en Hollywood

La infancia de Brosnan estuvo marcada por la adversidad. Nacido en Drogheda, Irlanda, creció con sus abuelos tras la partida de su padre y la emigración de su madre a Inglaterra.

Más tarde, se trasladó a Londres, donde enfrentó el acoso escolar y abandonó la escuela a los 15 años. “Dejé la escuela sintiéndome bastante inútil y sin alcanzar el nivel académico”, recordó.

La actuación se convirtió en su vía de escape y, tras una etapa en el teatro regional y papeles secundarios en cine y televisión, logró reconocimiento internacional con la serie Remington Steele. Su salto a Hollywood y, posteriormente, a la franquicia Bond, consolidó su estatus como estrella global.

Según Brosnan, el rodaje de la película podría dar inicio a una nueva franquicia cinematográfica basada en la obra de Osman (Netflix)

A lo largo de su carrera, Brosnan demostró versatilidad, participando en producciones tan diversas como The Thomas Crown Affair, The Matador, The Ghost, Mamma Mia y, más recientemente, MobLand.

Sobre su participación en esta última, relató a The Independent cómo tuvo que improvisar un acento de Kerry en apenas 20 minutos, una experiencia que le conectó con sus raíces irlandesas y con la figura de su padre, a quien nunca conoció.

Brosnan se unió a El Club de Asesinatos de los Jueves de la mano de Columbus, con quien trabajó en La señora Doubtfire y Percy Jackson. Recordó su primer encuentro con Robin Williams y destacó que la adaptación de la novela de Osman podría iniciar una nueva franquicia cinematográfica.

A pesar de los desafíos y las transformaciones de la industria, Brosnan mantiene una visión optimista sobre el futuro. Considera que, mientras la esperanza y la fe permanezcan, la sociedad podrá aspirar a recuperar el equilibrio y la compasión.