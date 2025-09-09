Entretenimiento

Pierce Brosnan abre la puerta a un regreso como 007 : “¿Un Bond de setenta y tantos? Saben dónde encontrarme”

El actor irlandés, que protagoniza la nueva película de Netflix, El Club de Asesinatos de los Jueves, reflexionó sobre su carrera, el paso del tiempo y su conexión con roles icónicos. También compartió su visión sobre la importancia del activismo y la resiliencia personal

Por Dante Martignoni

Guardar
Pierce Brosnan lidera el elenco de 'El Club de Asesinatos de los Jueves', adaptación de la exitosa novela de Richard Osman (Netflix)

Pierce Brosnan, reconocido internacionalmente por su papel como James Bond, asumió un nuevo desafío interpretando a Ron Ritchie, un exlíder sindical, en la adaptación cinematográfica de El Club de Asesinatos de los Jueves.

En una entrevista con The Independent, el actor irlandés de 72 años reflexionó sobre su legado como 007, su entusiasmo por este proyecto y su disposición a regresar al icónico personaje. “¿Un Bond de setenta y tantos? Saben dónde encontrarme”, afirmó Brosnan.

La película, inspirada en la exitosa novela de Richard Osman, reúne a un elenco destacado: Helen Mirren, Ben Kingsley, Celia Imrie y el propio Brosnan, quienes dan vida a un grupo de jubilados que resuelven crímenes en una lujosa residencia de ancianos.

El fenómeno literario de Osman, que vendió millones de ejemplares desde su publicación en 2020, llega ahora a la gran pantalla bajo la dirección de Chris Columbus, con escenarios que trasladan la acción a entornos rurales británicos.

Su mirada sobre James Bond

Durante la conversación con The Independent, abordó la posibilidad de volver a interpretar a James Bond, un papel que asumió en 1995 con GoldenEye y que revitalizó la franquicia tras años de incertidumbre.

El actor irlandés interpretó al
El actor irlandés interpretó al espía británico en cuatro películas antes de ser reemplazado por Daniel Craig (REUTERS)

“Tienes que ser duro como unas botas viejas para interpretar el papel, porque no todo el mundo estará contento contigo”, comentó el actor, quien protagonizó cuatro películas de la saga antes de ser reemplazado por Daniel Craig. Brosnan elogió a su sucesor: “Daniel fue un James Bond magnífico, brillante, monumental”.

El valor de envejecer en la industria

El actor también compartió sus pensamientos sobre el paso del tiempo y la evolución de su carrera. “Me he convertido en un jubilado”, reconoció con humor, subrayando que la madurez le permitió disfrutar de nuevas oportunidades en la industria.

“Uno crece con la edad, y eso es un regalo en sí mismo. Es maravilloso a los 72 años haber tenido una carrera y aún encontrar trabajo”, expresó a The Independent.

Brosnan describió el rodaje de El Club de Asesinatos de los Jueves como un “verano glorioso” y destacó la afinidad que siente con su personaje, Ron, a quien considera un luchador por las causas sociales.

Brosnan destaca el valor de
Brosnan destaca el valor de envejecer en la industria y la importancia de nuevas oportunidades a los 72 años (REUTERS)

“Él ha salido a las trincheras luchando por la causa. Como actor, yo he hecho lo mismo en el mundo del activismo ambiental. Sé lo que es enfrentarse a la autoridad, protestar, ser parte del esfuerzo por cuidar al prójimo, al medio ambiente, ya sean océanos o árboles centenarios”, señaló.

También defendió la esencia de la historia de Osman frente a las críticas por su tono ligero: “Es entretenimiento, y quieres deslumbrarte. Quieres transportar a la gente, y quieres que se vayan con una maravillosa sensación de ‘Quiero estar ahí cuando sea viejo. Quiero envejecer así’”.

Activismo y compromiso social

Brosnan aprovechó para manifestar su preocupación por la falta de activismo en las generaciones más jóvenes. “Esta generación no protesta lo suficiente. Parece haber perdido la voz para denunciar lo que sucede, ya sea en política, en el medio ambiente o en la vida”, declaró a The Independent.

Brosnan criticó la falta de
Brosnan criticó la falta de activismo en las nuevas generaciones y defiende la importancia de alzar la voz (REUTERS)

El actor señaló que, aunque las restricciones actuales dificultan la protesta, sigue creyendo en la importancia de alzar la voz frente a las injusticias. “Aun así, creo que si mantenemos viva la esperanza y la fe, el péndulo volverá a un equilibrio de dignidad y compasión mutua”, añadió.

De la adversidad al éxito en Hollywood

La infancia de Brosnan estuvo marcada por la adversidad. Nacido en Drogheda, Irlanda, creció con sus abuelos tras la partida de su padre y la emigración de su madre a Inglaterra.

Más tarde, se trasladó a Londres, donde enfrentó el acoso escolar y abandonó la escuela a los 15 años. “Dejé la escuela sintiéndome bastante inútil y sin alcanzar el nivel académico”, recordó.

La actuación se convirtió en su vía de escape y, tras una etapa en el teatro regional y papeles secundarios en cine y televisión, logró reconocimiento internacional con la serie Remington Steele. Su salto a Hollywood y, posteriormente, a la franquicia Bond, consolidó su estatus como estrella global.

Según Brosnan, el rodaje de
Según Brosnan, el rodaje de la película podría dar inicio a una nueva franquicia cinematográfica basada en la obra de Osman (Netflix)

A lo largo de su carrera, Brosnan demostró versatilidad, participando en producciones tan diversas como The Thomas Crown Affair, The Matador, The Ghost, Mamma Mia y, más recientemente, MobLand.

Sobre su participación en esta última, relató a The Independent cómo tuvo que improvisar un acento de Kerry en apenas 20 minutos, una experiencia que le conectó con sus raíces irlandesas y con la figura de su padre, a quien nunca conoció.

Brosnan se unió a El Club de Asesinatos de los Jueves de la mano de Columbus, con quien trabajó en La señora Doubtfire y Percy Jackson. Recordó su primer encuentro con Robin Williams y destacó que la adaptación de la novela de Osman podría iniciar una nueva franquicia cinematográfica.

A pesar de los desafíos y las transformaciones de la industria, Brosnan mantiene una visión optimista sobre el futuro. Considera que, mientras la esperanza y la fe permanezcan, la sociedad podrá aspirar a recuperar el equilibrio y la compasión.

Temas Relacionados

Pierce BrosnanEl Club de Asesinatos de los JuevesJames BondEntretenimientoActivismoMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Olivia Cooke reflexionó sobre su ascenso en Hollywood, los retos de interpretar personajes complejos y su búsqueda de equilibrio

La actriz británica repasó su recorrido desde los primeros papeles hasta consolidarse como figura central en la industria audiovisual, y reflexionó sobre la importancia de la empatía en los rodajes

Olivia Cooke reflexionó sobre su

Finn Wolfhard: “Por mucho que me guste hablar de Stranger Things, sé que no es el 100% de mi vida”

El joven actor y cantante canadiense aborda la aceptación de su legado en la exitosa serie de Netflix. Entrevistado para la portada de Sharp Magazine, reflexionó sobre expectativas, transformación y la búsqueda de espontaneidad en su trayectoria

Finn Wolfhard: “Por mucho que

Pamela Anderson: “El cine me estimula porque me permite explorar muchas cosas”

Reconocida con el Premio al Talento, la actriz relata a Vanity Fair cómo el cine independiente fue su refugio creativo y esencial en la búsqueda de identidad genuina lejos de los viejos estereotipos

Pamela Anderson: “El cine me

Keanu Reeves y la posibilidad de regresar al universo de Cyberpunk 2077: “Me encantaría volver”

El actor reveló en una entrevista con IGN que estaría encantado de retomar su icónico papel de Johnny Silverhand en la esperada secuela del videojuego de CD Projekt RED

Keanu Reeves y la posibilidad

Un pueblo marcado por secretos, la llegada de un sacerdote y el asesinato que sacude a Netflix: así es Wake Up Dead Man

La nueva entrega de Rian Johnson reúne a figuras como Glenn Close, Josh Brolin y Mila Kunis. Un crimen imposible y alianzas inesperadas prometen revolucionar el género del misterio

Un pueblo marcado por secretos,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Múltiples allanamientos en Córdoba por

Múltiples allanamientos en Córdoba por robos a choferes de aplicaciones de viajes: hay 6 detenidos

Cómo saber si tu pasaporte tiene fallas y qué hay que hacer para cambiarlo

Una adolescente apuñaló en el pecho con una tijera a un compañero en un colegio de Catamarca

Redrado analizó el resultado electoral: “No acumular reservas y la suba fenomenal de tasas golpearon a los sectores productivos”

Los gobernadores desconfían de la mesa de diálogo que convocó Milei y preparan una muestra de fuerza en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Auriculares y melodías favoritas, la

Auriculares y melodías favoritas, la fórmula inesperada que transforma la atención en hospitales, según un estudio de Harvard

La nueva tecnología de secuenciación genética acelera diagnósticos

Inédito: Francia lanzó un premio para los libros de bebés

Así se inició el incendio en la flotilla humanitaria de Greta Thunberg que va rumbo a Gaza

Katmandú en llamas: manifestantes incendiaron el Parlamento y casas de políticos en Nepal tras la renuncia del primer ministro

TELESHOW
Murió Kay Galifi, primer guitarrista

Murió Kay Galifi, primer guitarrista de Los Gatos y uno de los grandes misterios del rock nacional

La palabra de Cande Vetrano sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gime Accardi: “Es mi primer escándalo”

El enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara: las polémicas declaraciones que podrían llevarla a juicio

La avant premiere de Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”