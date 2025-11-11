España

LaLiga: cómo quedó la tabla de goleo tras finalizar la jornada 12

La espectacularidad del gol estuvo presente en la última serie de partidos del balompié español, donde varios futbolistas se lucieron

Los ojos del futbol internacional
Los ojos del futbol internacional están sobre LaLiga de España y sus goleadores (Infobae)

Mientras unos luchan por mantener a su equipo en los mejores puestos de la tabla general, hay un selecto grupo de futbolistas que busca encabezar la lista de los mejores goleadores de LALIGA EA SPORTS.

Con la pierna derecha o izquierda, de cabeza, a balón parado o en jugada elaborada, estos goleadores han han hecho a gritar a innumerables seguidores. Aquí están sus nombres.

Lista de goleo de la LaLiga

El primer lugar lo tiene Kylian Mbappé, del Real Madrid Club de Fútbol, con 13 anotaciones en 12 partidos. Es decir, tiene un promedio de 1.08 anotaciones por enfrentamiento.

Le sigue Julián Álvarez, del Club Atlético de Madrid SAD, con 7 goles en 12 enfrentamientos. Lo que da un promedio de 0.58 anotaciones por encuentro.

En el tercer puesto está Robert Lewandowski, del Fútbol Club Barcelona, con 7 goles en y 9 partidos. Lo que significa un promedio de 0.78 anotaciones por partido.

LaLiga tiene a varios de
LaLiga tiene a varios de los mejores delanteros del mundo (REUTERS)

Continúa Vedat Muriqi en el cuarto lugar, del Real Club Deportivo Mallorca SAD, con 6 goles en 11 enfrentamientos. Esto significa un promedio de 0.55 anotaciones partido.

Finalmente está Karl Edouard Blaise Etta Eyong, del Levante Unión Deportiva SAD, con 6 goles en 12 enfrentamientos. Con un promedio de 0.5 anotaciones por enfrentamiento.

El jugador que más anotaciones haga a lo largo una temporada de la LaLiga española es galardonado con el trofeo Pichichi.

La lista completa

1. Kylian MbappéEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 13Partidos jugados: 12Promedio de gol por partido: 1.08

2. Julián ÁlvarezEquipo: Club Atlético de Madrid SADGoles: 7Partidos jugados: 12Promedio de gol por partido: 0.58

3. Robert LewandowskiEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 7Partidos jugados: 9Promedio de gol por partido: 0.78

4. Vedat MuriqiEquipo: Real Club Deportivo Mallorca SADGoles: 6Partidos jugados: 11Promedio de gol por partido: 0.55

5. Karl Edouard Blaise Etta EyongEquipo: Levante Unión Deportiva SADGoles: 6Partidos jugados: 12Promedio de gol por partido: 0.5

6. Ferran TorresEquipo: Fútbol Club BarcelonaGoles: 5Partidos jugados: 11Promedio de gol por partido: 0.45

7. Mikel OyarzabalEquipo: Real Sociedad de Fútbol SADGoles: 5Partidos jugados: 12Promedio de gol por partido: 0.42

8. Borja IglesiasEquipo: Real Club Celta de Vigo SADGoles: 5Partidos jugados: 12Promedio de gol por partido: 0.42

9. Cucho HernándezEquipo: Real Betis Balompié SADGoles: 5Partidos jugados: 12Promedio de gol por partido: 0.42

10. Vinícius José Paixão de Oliveira JúniorEquipo: Real Madrid Club de FútbolGoles: 5Partidos jugados: 12Promedio de gol por partido: 0.42

LaLiga, una de las mejores del mundo

Cerca de cumplir el primer siglo de vida, LaLiga de España es una de las competiciones de futbol más relevantes a nivel internacional. Incluso, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por sus siglas en inglés) la ubica como la tercer mejor del orbe.

Ya que a lo largo de su historia distintos de los mejores jugadores y clubs en la historia de este deporte han pasado por sus estadios.

Con sede central en Madrid, la liga está presente en 41 naciones, mediante 13 oficinas y 44 delegados. Tan solo en la temporada 2019/2020 los enfrentamientos de LaLiga llegaron a más de 2.800 millones de personas en todo el mundo.

LaLiga es independiente de la Real Federación Española de Fútbol, que a su vez está dentro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la confederación más importante de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Hugo Sánchez, considerado el mejor
Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de la historia, llegó al Real Madrid a hacer historia

A lo largo de la historia de LaLiga, dos clubes han sido los más dominantes de la competición: el Real Madrid, con 35 títulos y el Barcelona, con 26. Quienes a su vez están en el top cinco de los equipos que más veces han ganado la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, con el primer y quinto lugar, respectivamente.

Abajo de ellos se encuentra se encuentra el Atlético de Madrid, con 11 títulos de LaLiga, después el Athletic Club, con ocho y el Valencia, con seis.

En cuanto a los máximos goleadores históricos de del torneo, sus nombres son: Lionel Messi, con 474 goles; Cristiano Ronaldo, con 311 tantos; Telmo Zarra, con 251 anotaciones; Hugo Sánchez, con 234; y Raúl González con 228.

El Trofeo Pichichi tiene ese nombre en honor al histórico goleador del Athletic Club y de la Selección de España de nombre Rafael Moreno Aranzadi, más conocido como Pichichi.

En la historia de este premio al máximo rompe redes de LaLiga, el futbolista que más veces lo ha ganado es Lionel Messi, en ocho ocasiones; seguido de Telmo Zarra, con seis; el tercer lugar lo tienen tres figuras del balompié mundial: Alfredo Di Stéfano, Enrique Castro y Hugo Sánchez, cada uno con cinco.

Así es el acuerdo entre la FIFA y los futbolistas para aliviar el calendario: de las horas de descanso al fondo de apoyo financiero de 20 millones