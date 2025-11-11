España

Juanma Lorente, abogado: “No faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

El experto en Derecho Laboral detalla los riesgos legales de forzar un despido y advierte sobre “las tres peores consecuencias” de intentar cobrar el subsidio por desempleo de forma fraudulenta

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Cuando un trabajador deja de estar cómodo en su puesto de trabajo y quiere finalizar la relación laboral, se enfrente a la pérdida del derecho a la prestación por desempleo si decide hacerlo mediante una dimisión cnovencional. Por eso, a veces se recurre a prácticas poco recomendables con el fin de forzar un despido y abandonar la empresa pudiendo cobrar paro. Sin embargo, esta estrategia aparentemente simple conlleva una serie de riesgos por los que el empleado puede acabar en una situación todavía más complicada.

En esta línea, el abogado laboralista Juanma Lorente ha utilizado sus redes sociales para advertir sobre esta práctica. En concreto, destaca que quienes caen en esta táctica y deciden faltar al trabajo con la intención de provocar un despido y, de ese modo, acceder al subsidio por desempleo pueden encontrarse en una situación financiera precaria mucho más grave que la que intentaban resolver.

“No tenéis ni idea de lo peligroso que puede llegar a ser esto”, lamenta el letrado en un video publicado en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista). El experto asegura que muchas personas toman esta decisión sin conocimiento real de las consecuencias legales y económicas, exponiéndose a riesgos concretos y documentados.

Las consecuencias de esta táctica

El especialista describe tres posibles escenarios a los que el trabajador puede enfrentarse al intentar forzar el despido. El primer caso, considerado el “menos malo”, ocurre cuando la empresa opta por formalizar una baja voluntaria en vez del despido. Esta salida frustraría las expectativas de cobrar el paro, ya que la baja voluntaria impide el acceso a dicho subsidio y elimina cualquier posibilidad de indemnización.

Sin embargo, la segunda alternativa puede tener efectos mucho más graves. Esta ocurre si el empleador efectúa el despido, el trabajador logra percibir el paro y, tras varios meses, la Inspección de Trabajo detecta irregularidades. La administración puede considerar que estas ausencias no obedecen a un despido real sino a una baja voluntaria encubierta para acceder indebidamente al subsidio. Lorente advierte sobre una de las consecuencias más duras: “Puede que un día te llegue una comunicación de la Inspección de Trabajo preguntándote: ‘Oye, ¿por qué has faltado al trabajo?’”. Si la explicación no convence a la autoridad laboral, “la Inspección de Trabajo puede entender que lo tuyo en realidad era una baja voluntaria y que has faltado al trabajo para forzar el paro”. El resultado: el SEPE podría exigir la devolución íntegra de las prestaciones ya percibidas, quedando el afectado con una deuda y sin ingresos futuros garantizados.

Qué pasa con el dinero invertido en otro negocio

El tercer supuesto es aún más delicado. Cuando el trabajador, tras obtener el paro, solicita el abono íntegro de la prestación para invertirlo en un negocio propio (la llamada capitalización del paro) y posteriormente la Inspección de Trabajo descubre el fraude, la obligación de reintegrar toda la suma recibida puede derivar en un perjuicio económico irreparable. “Imagina eso, que fuerzas el despido, sales de la empresa, consigues el paro, solicitas el paro capitalizado, es decir, que te lo den todo junto, lo metes en un negocio (...) Y a los seis meses, llega esa misma carta de la Inspección de Trabajo para que devuelvas esos 20.000 euros que ya has gastado en el negocio. Para mí, esta es la peor situación que se puede dar”, asegura Lorente.

El Supremo pone límite a los despidos disciplinarios: no pueden realizarse sin que el trabajador tenga la posibilidad de defenderse.

A juicio del abogado, en todos estos escenarios el desenlace es negativo, y subraya el desconocimiento generalizado que lleva a muchos a incurrir en estas prácticas. “Hay mucha gente que intenta hacer esto sin saber cuáles son las consecuencias”, afirma antes de pedir a su audiencia que “no faltéis al trabajo para conseguir el paro, es una locura”

