España

La Comunidad de Madrid necesita ayuda legal en Colombia: paga 36.300 euros a un penalista de la Universidad Autónoma para “revisar” la causa que se abrió hace 8 años contra directivos del Canal

El Gobierno regional sigue litigando ochos años después con la Fiscalía colombiana, que le expropió la principal filial del Canal de Isabel II. En otra causa penal hay varios exdirectivos imputados del Canal. Y eso que ya ha pagado 1,4 millones al bufete Uría

Guardar
La presidenta Ayuso en una visita al embalse de El Atazar, gestionado por el Canal de Isabel II
La presidenta Ayuso en una visita al embalse de El Atazar, gestionado por el Canal de Isabel II

La Comunidad de Madrid y Colombia mantienen un litigio judicial desde hace años. En octubre de 2018, la Fiscalía General de Colombia decidió iniciar el proceso para embargar las acciones que el Canal de Isabel II, a través de la sociedad Inassa, tenía en la Triple A de Barranquilla, la principal filial del Canal al otro lado del Atlántico. Un proceso que finalizó en 2021 y por el que Colombia se hizo así con el 85% de la propiedad de la Triple A, valorada entonces en 58 millones de euros. La Triple A era la ‘joya de la corona’ de las sociedades surameriacanas del Canal, que gestionaba el tratamiento y depuración de aguas de varios municipios colombianos entorno a la ciudad de Barranquilla.

El Gobierno presidido a finales de 2018 por Ángel Garrido (Cristina Cifuentes ya había dimitido) calificó la decisión de “expropiación”. Y en 2019 Isabel Díaz Ayuso heredó un doble problema judicial. El primero porque varios directivos de Inassa y de la Triple A (colombianos y españoles) empezaron a ser investigados en un proceso penal acusados de establecer un sistema por el que Inassa (la matriz) cobró a la Triple A (su filial) unos servicios de asesoría que presuntamente no se realizaron. Y segundo, porque en enero de 2023 el Gobierno de Ayuso decidió acudir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones, el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial. El Gobierno colombiano había utilizado una ley que suele aplicar a los narcos para realizar esta expropiación. Un proceso “sin la más mínima transparencia y en violación de las garantías básicas”, denunció la Comunidad.

El proceso penal en Colombia, bautizado como ‘operación Acordeón’, sigue su curso. Casi una decena de personas están investigadas. Una de ellas, que pide anonimato, asegura que la “causa sigue abierta pero paralizada, sin grandes avances tras ocho años”. Muchos de estos investigados incluso han sido multados por otro organismo, la Procuraduría General de Colombia, que depende del Senado y del presidente de la República. El arbitraje en el CIADI, por su parte, también sigue su tramitación. La Comunidad de Madrid ha tenido que contratar abogados para defender sus intereses. Primero fue el despacho Cremades & Calvo Sotelo, que recibió un contrato de 368.000 euros. Y después, el bufete Uría Menéndez que se llevó 1,4 millones y su socio colombiano Philippi Prietocarrizosa Ferrero, que cobró otros 176.000 euros.

Los 262.000 euros localizados en la residencia colombiana del ex presidente de INASSA, Eduardo Rodríguez Sobrino
Los 262.000 euros localizados en la residencia colombiana del ex presidente de INASSA, Eduardo Rodríguez Sobrino

Pero este lunes, 30 de marzo, la Comunidad de Madrid ha formalizado en su portal de transparencia una nuevo contrato valorado en 36.300 euros con la Fundación de la Universidad Autónoma para la “prestación de los servicios jurídicos por parte de un experto en materia de derecho penal español”. Y es que ocho años después, el Gobierno regional sigue necesitando asesoramiento jurídico para seguir litigando contra la Fiscalía colombiana. El contrato consiste en “revisar los documentos que se encuentran en el expediente arbitral relativos a la causa penal en la que están incursos algunos ex directivos de Canal de Isabel II por la compra de la Triple A de Barranquilla”.

“Sin línea clara de defensa”

Diego Cruz, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, parece tener claro que, con todos estos contratos de Cremades, Uría y ahora la Autónoma, “la Comunidad de Madrid no tiene una línea clara de defensa y que hay poca fe en los equipos jurídicos de la Comunidad y del Canal”. Cruz ha analizado el servicio jurídico que se requiere a la Autónoma y le parece, cuanto menos, “sorprendente”. El Canal, a través de Inassa, quiere saber “en qué fase del procedimiento se encuentra la referida causa penal, un análisis del contenido del auto de apertura de juicio oral, qué tipos penales están siendo considerados para la calificación de los delitos, qué posición procesal ostenta la Comunidad de Madrid y Canal de Isabel II”.

Este experto en derecho penal también debe “analizar si los tipos penales imputados incluyen investigar y determinar que los fondos utilizados para la compra de Triple A por parte de Canal de Isabel II tuvieron origen ilícito; y determinar si, en el procedimiento penal que afecta a la inversión del Canal de Isabel II en Inassa, se analiza la presunta corrupción en la inversión en Colombia en relación con el contrato de asistencia técnica, o la violación de alguna norma de Derecho colombiano”. Mucho trabajo que hacer. “Con esta petición es como si la Comunidad de Madrid no supiese qué pasa con esta investigación judicial en la que lleva inmersa ocho años”, ironiza el parlamentario Cruz.

Instalaciones de Triple A en Barranquilla
Instalaciones de Triple A en Barranquilla

El contrato también exige asesoramiento básico en derecho, como “describir el funcionamiento del procedimiento penal en España con particular enfoque en los distintos hitos relevantes desde su inicio hasta que se dicta sentencia firme, con especial énfasis en cuál es la función del auto de apertura de juicio oral". Y luego, una parte que le ha llamado la atención al diputado socialista Cruz: “Si de los documentos existentes se desprende que las comisiones de investigación de la Asamblea de Madrid han tenido algún rol, bien como fuente de prueba o investigación, bien en la instrucción penal o en la fijación de hechos del auto de apertura de juicio oral”.

Caso Lezo en España

La Asamblea realizó una comisión de investigación sobre los negocios del Canal al otro lado del Atlántico. La empresa pública creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, una sociedad para adquirir la mayoría accionarial de la colombiana Inassa. El Canal iniciaba así su expansión por Latinoamérica, comprando otras filiales en México, Brasil, República Dominicana, Venezuela... todo un proceso de crecimiento fuera de las fronteras madrileñas que acabaría en 2016 con el nacimiento del ‘caso Lezo’ por el presunto pago de mordidas y comisiones en esta internacionalización del Canal. Caso que llevó a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrio Ignacio González.

La licitación de este último contrato también tiene como objeto la prestación de servicios profesionales jurídicos “para el asesoramiento en el marco del proceso de arbitraje internacional ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra la República de Colombia”. Mucho trabajo para un caso tan complejo. Hasta seis instituciones colombianas pusieron sus ojos en Inassa y abrieron investigaciones: la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades (equivalente a la CNMV española), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital de Barranquilla (equivalente a la Cámara de Cuentas madrileña) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como nuestra Agencia Tributaria.

La sede del Canal de Isabel II, en Madrid
La sede del Canal de Isabel II, en Madrid

Aquí en España el caso Lezo se dividió en media docena de piezas, con investigaciones tan variopintas como la financiación irregular del PP de Madrid, la construcción fallida de un tren al municipio de Navalcarnero, la construcción de un campo de golf en pleno centro de Madrid en instalaciones del Canal, o la compra de la filial brasileña Emissao. Uno de los investigados más destacados (que comparte problemas judiciales en Colombia) es Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa, que fue cesado por el Gobierno de Cifuentes después de que su nombre apareciera en los famosos ‘papeles de Panamá’ por tener empresas en paraísos fiscales.

Temas Relacionados

Comunidad de MadridColombiaCanal de Isabel IIAbogadosContratos PúblicosTribunalesUniversidad Autónoma de MadridEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

De la Macarena al curioso despiste con Felipe VI: la estrecha (y desconocida) relación de la Familia Real con la Semana Santa de Sevilla

Estas fiestas son unas de las más especiales para la reina Sofía, quien tradicionalmente viaja a Palma de Mallorca

De la Macarena al curioso despiste con Felipe VI: la estrecha (y desconocida) relación de la Familia Real con la Semana Santa de Sevilla

La peste porcina reduce las exportaciones de cerdo hasta un 18% y eleva las pérdidas de los ganaderos españoles hasta los 25 euros por animal

Pese a que las autoridades provinciales han intentado contener el foco, la enfermedad se ha replicado en varias zonas del interior barcelonés, afectando en marzo de 2026 a diez localidades distintas

La peste porcina reduce las exportaciones de cerdo hasta un 18% y eleva las pérdidas de los ganaderos españoles hasta los 25 euros por animal

La Generalitat fracasa en su intento de comprar sede en Madrid: los 33 millones que ofrece no son suficientes

Busca un inmueble de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados en zonas como Recoletos, Goya, Lista o Castellana, pero la falta de oferta ha frustrado su objetivo

La Generalitat fracasa en su intento de comprar sede en Madrid: los 33 millones que ofrece no son suficientes

¿Y si la Guerra en Oriente Próximo paralizara las resonancias magnéticas en España? Solo funcionan con helio y el que llega a nuestros hospitales se produce en Irán y Catar

Sin helio, las resonancias no funcionan. En España hay 809 equipos, el 59% en centros públicos. Y casi la mitad del total necesita cada poco tiempo 1.500 litros para funcionar

¿Y si la Guerra en Oriente Próximo paralizara las resonancias magnéticas en España? Solo funcionan con helio y el que llega a nuestros hospitales se produce en Irán y Catar

‘Supervivientes 2026′ anuncia su segunda expulsión definitiva y suma dos nuevos concursantes oficiales

La audiencia eligió mediante televoto exprés a los nuevos habitantes de las playas principales y marcó el final de la etapa para una de las concursantes

‘Supervivientes 2026′ anuncia su segunda expulsión definitiva y suma dos nuevos concursantes oficiales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Y si la Guerra en Oriente Próximo paralizara las resonancias magnéticas en España? Solo funcionan con helio y el que llega a nuestros hospitales se produce en Irán y Catar

¿Y si la Guerra en Oriente Próximo paralizara las resonancias magnéticas en España? Solo funcionan con helio y el que llega a nuestros hospitales se produce en Irán y Catar

Así es la fragata Méndez Núñez, el buque que relevará a la Cristóbal Colón: con radar AEGIS, misiles de largo alcance y defensa aérea avanzada

El nuevo cambio del DNI que entrará en vigor en abril de 2026: la Policía Nacional lo explica

Los migrantes regularizados en España serán devueltos si son detectados en situación irregular en otro país de la UE

Un hombre pide varios préstamos para un tratamiento de fecundación ‘in vitro’, acaba con más de 100.000 euros de deuda y la Justicia se la perdona: no actuó de mala fe

ECONOMÍA

La peste porcina reduce las exportaciones de cerdo hasta un 18% y eleva las pérdidas de los ganaderos españoles hasta los 25 euros por animal

La peste porcina reduce las exportaciones de cerdo hasta un 18% y eleva las pérdidas de los ganaderos españoles hasta los 25 euros por animal

La Generalitat fracasa en su intento de comprar sede en Madrid: los 33 millones que ofrece no son suficientes

Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error

Hacienda perdonará el IRPF a los mayores de 65 años que donen su vivienda a un familiar

Virginia López, abogada: “Todas las empresas tienen que tener un protocolo de desconexión digital”

DEPORTES

Higinio Rivero, el español que compite en los Juegos Paralímpicos de verano e invierno: “Tras el accidente pensé que tenía que vivir y aprovechar todo lo que tengo”

Higinio Rivero, el español que compite en los Juegos Paralímpicos de verano e invierno: “Tras el accidente pensé que tenía que vivir y aprovechar todo lo que tengo”

España empata sin goles ante Egipto en un encuentro marcado por la tensión en la grada

Joan García debuta con la selección española entre pitos y aplausos de la afición en el RCDE Stadium

El día que Arbeloa criticó la decisión de Mbappé de rechazar al Real Madrid: “Se ha equivocado y algún día se dará cuenta”

Así empezó la costumbre de Nadal de pasar el rastrillo tras los entrenamientos que ahora aplica también Carlos Alcaraz