La Generalitat fracasa en su intento de comprar sede en Madrid: los 33 millones que ofrece no son suficientes

Las oficinas ubicadas en el Paseo de la Castellana de Madrid son unas de las más codiciadas por los inversores. (Alejandro Martínez Vélez/ Europa Press)

El reciente concurso lanzado por la Generalitat de Catalunya para adquirir un edificio en el centro de Madrid, con un presupuesto de hasta 33 millones de euros, ha quedado desierto. La operación buscaba un inmueble de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados en zonas como Recoletos, Goya, Lista o Castellana, pero la falta de oferta ha frustrado el proceso.

La iniciativa respondía a la necesidad de encontrar una sede estable en la capital, pero ha chocado con una realidad cada vez más evidente: el acceso a edificios en propiedad en las zonas más cotizadas es prácticamente imposible, incluso para las administraciones públicas.

El caso pone de relieve el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario madrileño, especialmente en los distritos más exclusivos, donde la competencia es feroz y las oportunidades escasas.

Pocas opciones y mucha competencia

El experto Fernando Cacho, socio de Tax&Legal de RSM, explica que el problema no radica únicamente en el presupuesto: “La licitación parte de un presupuesto relevante, pero el problema no está tanto en la capacidad económica como en la falta de encaje entre las condiciones exigidas y la realidad del stock disponible en estas ubicaciones. Son zonas con una oferta extraordinariamente limitada y una presión compradora muy alta”.

Los datos respaldan este diagnóstico. La disponibilidad de oficinas en el eje de la Castellana y el distrito de Salamanca se sitúa por debajo del 3%, mientras que la contratación en Madrid superó los 500.000 metros cuadrados en 2025, reflejando un dinamismo que tensiona aún más el mercado.

A esta situación se suma la transformación del parque inmobiliario: muchos edificios están siendo reconvertidos en hoteles o viviendas de lujo, lo que reduce todavía más las opciones disponibles para usos institucionales o administrativos.

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Alquileres disparados y compras imposibles

La consecuencia directa de este contexto es el encarecimiento de precios. Las rentas en ubicaciones prime ya alcanzan entre 40 y 50 euros por metro cuadrado al mes, niveles que dificultan tanto la compra como el alquiler. De hecho, la propia Generalitat continúa pagando cerca de 65.000 euros mensuales por su sede provisional en Madrid, una cifra que evidencia la falta de alternativas viables en propiedad.

Este escenario refleja un cambio estructural en el mercado: incluso grandes instituciones se ven obligadas a mantenerse en régimen de arrendamiento ante la imposibilidad de cerrar operaciones de compra en zonas céntricas.

Edificios protegidos y de otros usos

Más allá del precio, existen también importantes barreras técnicas. Según Cacho, el problema tiene una dimensión urbanística clave: “Desde una perspectiva jurídica, la operación es perfectamente viable si respeta el planeamiento y la normativa urbanística. Sin embargo, muchos de los activos disponibles en estas zonas son edificios protegidos o inmuebles concebidos para otros usos, lo que introduce condicionantes técnicos, patrimoniales y de adaptación que complican mucho la operación”.

El mercado ofrece principalmente grandes edificios de oficinas o fincas históricas protegidas, dos tipologías que rara vez encajan con los requisitos planteados sin inversiones adicionales o reformas complejas.

La combinación de ubicación, tamaño y uso institucional reduce drásticamente el número de activos que podrían cumplir con todas las condiciones exigidas en el concurso.

Inversores privados, rivales difíciles de batir

A todo ello se añade un factor determinante: la competencia. Los inversores privados y operadores hoteleros actúan con mayor rapidez y flexibilidad que las administraciones públicas, lo que les da ventaja en operaciones de este tipo.

“En estas zonas apenas salen oportunidades cada varios años, y cuando aparecen compiten compradores nacionales e internacionales capaces de asumir precios superiores o proyectos de transformación más rentables. Eso sitúa a una licitación pública en una posición objetivamente más compleja”, reconoce Cacho.

El fracaso del concurso no es un caso aislado, sino el reflejo de una tendencia creciente en Madrid: la dificultad de acceder a inmuebles en propiedad en el centro afecta por igual a empresas, inversores e instituciones, obligando a replantear estrategias en un mercado cada vez más exclusivo, escaso y competitivo.