Cayetano Rivera emite un comunicado tras ser detenido: “En ningún momento he protagonizado ningún acto de agresión hacia agentes”

Cayetano Rivera en 'Espejo Público' (ATRESMEDIA).

Cayetano Rivera ha sido detenido la madrugada de este lunes, 30 de junio, por la presunta agresión a varios agentes de policía en una cadena de comida rápida en Madrid. Según informó el programa Y ahora Sonsoles, el torero protagonizó una discusión con varios empleados del establecimiento por un ticket. El propio torero intervino en directo en el espacio de Antena 3, donde ha calificado la actuación policial de “desproporcionada”.

Tras la difusión de diferentes versiones sobre lo sucedido, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri ha publicado un comunicado urgente en sus redes sociales para aclarar el motivo de su detención. “Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar, que en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad”, son las primeras líneas que componen el escrito, que ha emitido pocas horas después de que Y ahora Sonsoles informase sobre la situación.

“Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco", ha continuado diciendo el diestro.

Cayetano Rivera Ordóñez en una imagen de archivo (Eurpa Press)

El torero también ha pedido discreción y responsabilidad en el tratamiento del caso: “Es por ello que ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como institucional”. Además, Rivera ha lamentado la cancelación de su próxima aparición pública. “Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición”, ha manifestado.

“No me lo puedo creer”

La detención ha provocado sorpresa en su entorno familiar. Fran Rivera ha conocido la amarga noticia a través de un periodista de TardeAR, que le ha contactado para recabar su declaración. “¿Que mi hermano ha sido detenido? ¿Me lo puedes repetir? No me lo puedo creer. De mi hermano no me lo puedo creer”, afirmó el marido de Lourdes Montes durante su conversación con el programa.

Canales Rivera, primo del torero, también ha mostrado su incredulidad y ha subrayado la habitual discreción del torero. “Me sorprendería que tuviera un trato obsceno con la gente del restaurante. En el calor, lo veo más desde el calor. Me sorprende mucho y no me sorprende que no sepamos nada. Que se haya callado, ponerlo en manos de los abogados y que no haya hablado. Pueden pasar tres años y te lo cuenta. Las injusticias le gustan poco y él se manifiesta ante ello y lo hemos visto en las redes. Confío en eso más que en una metedura de pata suya”, aseguró en el espacio de Telecinco.

Cayetano Rivera, torero, en la Cátedra de Mario Vargas Llosa.

El periodista Carlos Quílez ha asegurado en Y ahora Sonsoles que Rivera fue detenido tras un altercado en una cadena de comida rápida en la calle Atocha de Madrid. Según la información, Rivera habría discutido con empleadas por un ticket que no había solicitado y la policía ha intervenido en el lugar. La tensión habría aumentado hasta que el torero fue reducido y esposado.

En TardeAR, el subdirector de contenidos de Unicorn Content afirmó que hasta el lugar acudieron dos patrullas debido a la gravedad del incidente. “Tuvieron que reducirlo porque se estaba comportando de forma agresiva con los agentes”, detalló, añadiendo que el torero ha estado en el hospital tras sufrir una lesión en la cabeza. “El entorno nos dice que no ha agredido a nadie y que va a emprender acciones legales contra la patrulla. Tiene contusiones en la parte derecha de la cabeza. Hemos visto una foto que no podemos enseñar, pero acreditaría esa agresión que Cayetano dice haber sufrido por parte de los agentes”, admitió.