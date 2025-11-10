Las claves de la primera semana del juicio contra el fiscal general: una fiscalía enfrentada, el “suicidio” de González Amador y el secreto profesional de los periodistas

Mar Hedó, directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado; Álvaro García Ortiz, Miguel Ángel Rodríguez; José Precedo, periodista del ElDiario.es y Alberto González Amador. (Montaje Infobae; Europa Press)

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos ha alcanzado su ecuador y deja atrás la primera semana de sesiones, entrando ya en la segunda y definitiva antes de que los jueces decidan sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.

García Ortiz está siendo juzgado por la filtración de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, contactó con el fiscal Julián Salto para llegar a un acuerdo de conformidad sobre los delitos fiscales de los que se acusaba a su cliente. El litigio busca descubrir si el fiscal general fue el primero en filtrarlo.

Uno de los puntos fuertes de este juicio ha sido la constancia que ha dejado de la brecha que existe dentro de la Fiscalía, entre los que apoyan a García Ortiz y los que se muestran críticos con su actuación con el correo de González Amador.

Una de las primeras en declarar fue Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefa provincial de Madrid, que defendió que todo lo que hizo el fiscal general el día del filtrado de los correos estuvo dentro del marco legal. “No se ha hecho de ninguna manera con clandestinidad”, relató, explicando que lo único que se buscaba con la nota de prensa era terminar con la “tergiversación” que estaban llevando a cabo desde la Comunidad de Madrid, asegurando que fue la propia Fiscalía la que había ofrecido el pacto.

Esta versión fue refutada por Mar Hedó, directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado. Subrayó que la propia Isabel Díaz Ayuso “avivó” el interés mediático al realizar declaraciones en las que “insinuó que hay una especie de confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja”. Esto llevó a la urgencia de publicar una comunicación donde se contara la verdad.

La directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo. (EFE/Javier Lizon)

Sin embargo, esta nota les enfrentó con la Fiscalía de Madrid, ya que Hedó compartió la nota con su homólogo en la capital, Íñigo Corral, que en un principio se negó a publicarla. Corral declaró que le “sorprendió el tono”, porque él “nunca lo habría escrito así, ya que era más una constatación pública y ya estaba toda la información publicada en los medios”. “Yo no consideraba que se tuviera que publicar ninguna nota”, agregó. “Yo le dije que me parecía que estábamos haciendo el ridículo al publicar una nota sobre asuntos que ya estaban publicados”, añadió, y dijo que comentó que “si lo tengo que publicar, dimito”. Sin embargo, Hedó contó en su versión que la única negativa que le indicó Corral se debió a no haber realizado ellos mismos la nota, y afirmó que no se refirió al contenido.

La declaración más crítica con García Ortiz fue la de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra De Inés, que llegó a asegurar directamente que la filtración venía del acusado. “No le di ni los buenos días, le dije: ‘Has filtrado los correos’”, relató.

También estuvo en contra de la nota de prensa, al considerar que “daba demasiada información”. “Con haber desmentido la información habría bastado”, añadió. Según su versión, García Ortiz entró en “pánico” para ganar el “relato” de la información.

El espectáculo de MÁR y González Amador

El juicio continuó con dos protagonistas indiscutibles: Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador. Ambos con una estrategia de ofensiva total contra García Ortiz, para mostrarse como las víctimas de las actuaciones delictivas que afirman que llevó a cabo el fiscal general.

El jefe de comunicación de Díaz Ayuso describió al fiscal general como “un actor político más” y denunció una “campaña de acoso” desde las instituciones del Estado. En su declaración, negó cualquier intento de manipular la información o de presionar a la Fiscalía, aunque explicó que la comunicación que presentó el día de la filtración la hizo sin pruebas comprobadas.

Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez. (Montaje Infobae/EFE)

“Yo doy a un grupo de periodistas lo que había dicho la fiscalía y no se cita el email previo, porque yo desconocía el email previo”, declaró, refiriéndose a un correo anterior, en el que era el propio Neira el que abría la vía para pactar. Desde Fiscalía le preguntaron sobre la razón por la que incluyó en el mensaje que el pacto se había roto “por órdenes de arriba”, refiriéndose directamente al fiscal general del Estado. Rodríguez no tenía ninguna información fiable que apuntara en esa relación, pero, según él, era “una deducción lógica”.

González Amador, por su parte, centró su intervención en el daño personal y profesional que, según él, ha sufrido por la filtración del correo. “A partir de ese día, entre la nota de la fiscalía y la publicación posterior, yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. El señor García Ortiz me había matado públicamente”, denunció.

Su declaración terminó con una última palabra, que el juez no le debía haber permitido realizar, ya que los testigos solo pueden responder a las preguntas de alguna de las partes, en la que aseguró que “me voy de España o me suicido”.

El secreto profesional de los periodistas

El último de los focos ha estado puesto sobre los periodistas, testigos claves para determinar si García Ortiz fue la primera persona que filtró el correo y en consecuencia puede ser condenado por revelación de secretos.

La declaración más contundente fue la del periodista de elDiario.es, José Precedo Nouche, que relató que ya tenía acceso al correo clave el 6 de marzo de 2024, antes de que lo recibiera García Ortiz. Subrayó que en toda su carrera “Álvaro García Ortiz… no me ha pasado un papel nunca. Y nunca es nunca”. Sin embargo, se negó a revelar su fuente, citando el secreto profesional, y aclaró que el contenido publicado fue seleccionado para dar contexto a la información y no incluía documentos completos de carácter confidencial.

Por su parte, Alfonso Pérez Medina, periodista de La Sexta, confirmó que ya había recibido el contenido del correo antes de que llegara al fiscal general. Declaró que lo tenía “filtrado por tres fuentes distintas”, lo que, según él, demuestra que García Ortiz no fue la fuente original. Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, se limitó a declarar que su información inicial se basó en un correo del 12 de marzo de 2024 y que “no sabía” en ese momento que existiera el correo del 2 de febrero. También invocó el secreto profesional para no revelar sus fuentes.

Esta segunda semana están previstas las declaraciones de más periodistas, en esta caso de El País, El Plural y La Cadena Ser, que podrán arrojar más luz sobre la secuencia de los hechos en la filtración de los correos.