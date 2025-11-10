España

David Jiménez, abogado: “Si tu casa ha estado alquilada, pagarás más impuestos al venderla”

La Agencia Tributaria hace cuentas y resta todas las cantidades amortizadas del valor original de compra, aunque el propietario no las haya aplicado nunca en sus declaraciones

Guardar
Entre las opciones que se
Entre las opciones que se están considerando, se encuentra la reinversión en vivienda habitual. (Composición fotográfica/Canva)

Puede parecer que vender una vivienda que ha estado alquilada sea una operación sencilla y rentable. Sin embargo, detrás de este trámite se esconde una trampa fiscal que muchos propietarios descubren demasiado tarde.

“Si tu casa ha estado alquilada, pagarás más impuestos al venderla, y esto no lo sabe mucha gente”, avisa David Jiménez, abogado y economista. Así, para sorpresa de muchos, la declaración de la renta revela una cifra a pagar mucho más elevada de lo previsto.

En palabras del creador de contenido, “Cuando vendes una casa, tendrás que pagar impuestos por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta”. Pero cuando la casa ha estado alquilada, se tendrá que minorar del precio de adquisición la amortización acumulada, haciendo que el precio de adquisición sea menor. Así, uno va a tener que pagar más impuestos en la propia declaración de la renta.

El origen del problema es la amortización

Mientras la vivienda está alquilada, Hacienda deja que los propietarios declaren que su casa “se desgasta” con el uso. La forma de compensarlo es restar una parte del valor del inmueble en las declaraciones anuales: esto se traduce en menos impuestos cada año. Este trámite es conocido como amortización y, a primera vista, parece beneficioso. Sin embargo, hay un giro inesperado.

A la hora de vender la vivienda, la Agencia Tributaria hace cuentas y resta todas las cantidades amortizadas del valor original de compra, aunque el propietario no las haya aplicado nunca en sus declaraciones.

El resultado es que, a ojos de Hacienda, la casa costó menos de lo que realmente se pagó. Por lo tanto, la ganancia obtenida con la venta parece mucho mayor, lo que implica pagar más impuestos. Es una especie de “efecto boomerang” fiscal que puede pillar por sorpresa a más de una persona.

¿Cómo actuar en este caso?

Considerando lo compleja que es la normativa fiscal y la falta de divulgación clara, muchos propietarios no son conscientes de esta carga. De repente, ya es demasiado tarde.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

Es la razón por la que en redes sociales como Instagram o TikTok, cada vez más asesores fiscales crean contenido propio para avisar de esta situación. Sin embargo, la información oficial sigue siendo escasa y poco accesible para el ciudadano medio.

La advertencia de David Jiménez, según recogido por el diario Lecturas, no es alarmista, sino preventiva. “Una buena planificación fiscal puede marcar la diferencia entre una operación rentable y una que se convierte en un quebradero de cabeza”, señala para el medio anteriormente mencionado.

Siempre está mejor consultar con un asesor fiscal

Antes de vender una vivienda que ha estado alquilada, conviene consultar con un asesor fiscal para que calcule el impacto de las amortizaciones y explore posibles estrategias para minimizar la carga tributaria.

Entre las opciones que se están considerando, se encuentra la reinversión en vivienda habitual. Esta reinversión permite exenciones parciales, o la venta en un momento fiscal más favorable. El mejor consejo en este caso es no dejarse llevar por la intuición y conocer bien las reglas del juego.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaAlquilerVender CasaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un español en Copenhague enseña “el desayuno más caro de su vida”: “Casi 40 euros, esperemos que esté bueno”

La comida más importante del día no siempre está al alcance de todos los viajeros, aunque haya multitud de combinaciones dulces y saladas

Un español en Copenhague enseña

Inés Moreno, traumatóloga, explica qué es la ‘regla de Leonardo’: “Tu cuerpo funciona igual que un árbol”

A raíz de unas anotaciones de Leonardo da Vinci donde comparaba el cuerpo con los árboles, se ha creado una regla que ha sido útil para la ciencia

Inés Moreno, traumatóloga, explica qué

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto de sucesiones pretende repartir la suerte que han tenido las familias de padres con dinero”

El impuesto de sucesiones es un tributo que corresponde a los herederos por la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento de un familiar o allegado, y cuya recaudación depende de cada comunidad autónoma

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto

Silvia Severino, psicóloga: “Si realmente amas a esa persona, aprende a esperar”

Así es como debes actuar en estas situaciones

Silvia Severino, psicóloga: “Si realmente

Víctor Arpa, abogado laboralista, explica qué hacer cuando acudes al tribunal médico: “Los informes de especialistas del sector público son los que más peso tienen”

El letrado enumera en su canal de TikTok algunas de las claves que considera imprescindibles cuando un trabajador sufre algún tipo de accidente o enfermedad laboral

Víctor Arpa, abogado laboralista, explica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los españoles no quieren ser

Los españoles no quieren ser soldados: “Es un dato muy preocupante”

Condenan a una empresa por despedir a un trabajador con estrés que tras discutir con su jefe le dijo “me voy” y se fue a su médico a cogerse la baja

Ayuso sale del hospital tras “una fuerte gastroenteritis” que ha hecho que abandone en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Las guerras de fronteras no están superadas en España: el Condado de Treviño que se disputan Álava y Burgos

51 denuncias por acoso sexual en las Fuerzas Armadas: la cifra, que se ha duplicado en seis años, marca un nuevo récord

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto de sucesiones pretende repartir la suerte que han tenido las familias de padres con dinero”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 9 noviembre

Multas de hasta 90.000 euros si alquilas por encima del precio máximo permitido, según una gestora financiera: estas son las posibles sanciones

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 9 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 10 de noviembre: estas son las tarifas por hora

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados