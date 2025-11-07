España

“He ido a visitar una vivienda y me han tomado el pelo”: una mujer cuenta lo que le acaba de pedir una inmobiliaria

Elisabet Cardi, creadora de contenido, ha publicado un vídeo alertando de un gasto extra que están realizando las inmobiliarias

(Freepik)
(Freepik)

El problema de la vivienda sigue dando infinitas conversaciones y debates. Tanto las redes como las calles se han inundado de protestas para proponer cambios en los precios, los pisos turísticos o el coste del alquiler. La realidad es que la problemática no se queda ahí, la red que hay alrededor de la burbuja inmobiliaria está llena de matices.

Uno de los últimos asuntos que está en el foco mediático es el obstáculo de las inmobiliarias. Si antes ya era complejo poder independizarse ahora con otro gasto de por medio aún resulta más imposible. Elisabet Cardi es creadora de contenido, centrada en el empoderamiento femenino, las relaciones y el divorcio. Cardi hizo un paréntesis en el contenido habitual de su perfil para dedicar un segundo a lo que estaba ocurriendo, colocándose a ella en el centro de una historia real y personal.

Elisabet, en un vídeo que publicó el pasado martes, 4 de noviembre, relató su experiencia con una inmobiliaria en una visita a un piso. Lo que parecía simplemente una reflexión sobre la actualidad, ha resultado en un vídeo que acumula más de medio millón de visitas.

Un 4% más IVA de comisión

“Llevo años buscando un piso para comprarlo porque estoy toda la vida de alquiler, pero me da pena irme a un sitio peor aún que donde estoy”. Con este pretexto, la influencer fue a una cita que tenía acordada para ver si por fin ese piso sería el definitivo. “Contacté a través de idealista porque me cuadraba la zona, el precio y el resto de requisitos, directamente me redirigieron a una inmobiliaria”. La sorpresa fue al descubrir otra forma más de abuso económico que utilizan muchas empresas para lucrarse.

“Me dijeron que si me quedaba la casa tenía que pagar a parte del coste de los gastos de gestión de la inmobiliaria, un 4% más IVA por la comisión”. Elisabet explica que ella ya “tiene experiencia” en la gestión y los gastos que supone firmar un contrato de propiedad, por lo que sabe que esto es totalmente innecesario. Tras debatir con el hombre, ella fue clara y directa: “Es la primera vez que alguien me pide una comisión como compradora, hasta donde yo se, ese impuesto lo paga el propietario a la inmobiliaria”.

“Hasta donde yo sé, vosotros tenéis un contrato con el vendedor, a parte de firmar una exclusividad para la venta, ponéis una comisión que hace que yo pague el piso por encima de lo que realmente vale y aún así ponéis este impuesto de comisión”, explica Elisabet. Este gasto innecesario que ha colocado fuera de lugar la inmobiliaria ha hecho que la autora del vídeo comparta una reflexión: “Claro ahora entiendo porque esta empresa ha abierto en pocos meses 15 oficinas en el mismo barrio”.

(EuropaPress)
(EuropaPress)

El debate público

“Esto algún día va a explotar”, argumenta Elisabet. “Claro ahora lo entiendo todo, se están forrando tomándonos el pelo, te cobran a ti por comprar y a ellos por vender, se llevan una pasta.” Concluye en un vídeo que demuestra una vez más la problemática tan grave,. Un ejemplo más, frustrante y desesperanzador, ella lleva ya dos años buscando y ahora hay que hacer frente a un nuevo desafío: las inmobiliarias.

Este gasto es totalmente absurdo y no hay que caer, hay que comprar una vivienda por un precio justo sin estafas o mediadores aprovechados. El debate en los comentarios no ha tardado en crecer. Muchos revelan el nombre de la empresa con casos similares intentando generar un castigo público. Otros en cambio argumentan que “es lo que hay” y que cuando hay un mediador estos gastos extra son muy habituales.

