Así puedes comprobar si tu empresa está cotizando correctamente por ti, según una experta

Una cotización incorrecta afecta al acceso a prestaciones sociales, al cobro del paro y a la cuantía de la jubilación

Muchos trabajadores no saben si sus empresas están cumpliendo correctamente con las obligaciones de cotización a la Seguridad Social, y esto puede traer consecuencias perjudiciales para sus derechos laborales y futuras prestaciones. La experta en contabilidad y recursos humanos, Isabelle O.A., alerta a través de uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok, que una cotización incorrecta afecta al acceso a prestaciones sociales, al cobro del paro y a la cuantía de la jubilación.

La importancia de revisar las bases de cotización

El sistema español prevé que las empresas deban cotizar por cada trabajador un porcentaje que suele situarse entre el 30% y el 40% del salario bruto. “Las cotizaciones del empresario hacia el trabajador son fundamentales”, señala Isabelle, añadiendo que la cotización no es solo una mera formalidad administrativa, sino el principal mecanismo para generar derechos vinculados a prestaciones como el desempleo, la baja médica o la formación continuada.

Según la experta, “el empresario va a cotizar por todos y cada uno de sus trabajadores, y los trabajadores cotizan cada uno por ellos mismos”. Así, cotizar garantiza la cobertura en el caso de necesitar una prestación por desempleo, darse de baja por enfermedad o acceder a cursos de formación subvencionados. El importe exacto de la cotización depende de la base salarial y de los conceptos incluidos en nómina, que son los que más generan dudas entre los empleados.

Los riesgos de la cotización incorrecta

Ante esto, Isabelle advierte sobre las posibles prácticas irregulares de algunas empresas, especialmente las pequeñas. “Hay empresarios que no están dispuestos a pagar estas cantidades”, afirma. Frente a esta situación “cotizan menos por sus trabajadores, y esto te afecta directísimamente”. Si la base de cotización registrada es más baja que la efectiva, las consecuencias afectan a la protección social del trabajador.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

La experta explica que “si te das de baja y el empresario está cotizando menos por ti, cuando tengas que cobrar por estar de baja, vas a cobrar menos”. Esta reducción se traslada también a otros derechos, como la prestación por desempleo. “Si el empresario está cotizando menos por ti, por ahorrarse un dinerito, vas a cobrar menos de paro”, continúa diciendo. Incluso la jubilación puede verse afectada por estas irregularidades, ya que “si el empresario está cotizando mal por ti o erróneamente por ti, no vas a cobrar lo que te corresponde y vas a cobrar menos”, recalca.

Cómo comprobar si la empresa cotiza correctamente

La experta aconseja un método sencillo para identificar posibles irregularidades. “Puedes revisarlo desde la página web de la Seguridad Social. Deberás descargarte tu informe de bases de cotizaciones y deberás comprobar que esas bases cuadran con las bases que aparecen en tu nómina”, apunta. Si ambas cifras coinciden, la situación está regularizada y la protección social, garantizada: “Si te das de baja, cobras la prestación por desempleo o, en caso de jubilación, como han cotizado por ti adecuadamente, vas a percibir lo que te corresponde”.

Sin embargo, si se encuentran diferencias entre las cifras de la Seguridad Social y las nóminas o si falta algún mes de cotización, conviene actuar de inmediato. Isabelle ofrece dos vías principales para resolver el problema, enumerando que “o bien realizas una consulta a la tesorería de la Seguridad Social o bien directamente realizas la denuncia en la Inspección de Trabajo”. “Es importantísimo que te asegures de que se está cotizando adecuadamente por ti, porque te afecta de manera grave y directa”, matiza.

