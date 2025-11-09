España

Fallece Juan Manuel Serradilla, el turista español que llevaba dos meses ingresado en la UCI en Vietnam sin poder regresar a España

El docente cordobés, hospitalizado desde septiembre por una grave pancreatitis, no logró superar las complicaciones médicas pese a los esfuerzos de su entorno y la campaña de recaudación para su repatriación

Juan Manuel Serradilla. (GOFUNDME)
El exprofesor de la Universidad de Córdoba Juan Manuel Serradilla ha fallecido en el hospital FV de Saigón (Vietnam) a los 77 años, tras permanecer dos meses ingresado en estado crítico. La noticia la ha comunicado Fernando Béjar, amigo personal y portavoz de la familia, a través del portal de crowdfunding que habían utilizado para recaudar fondos para traerle de vuelta a España para ser atendido. “Hace unas tres horas Juanma nos ha dejado”, decía en un escueto mensaje en el que agradecía el apoyo tanto emocional como económico y se despedía de él: “Nos quedan tantos buenos momentos compartidos y un gran vacío”.

Serradilla, vecino de Alcolea y profesor jubilado de la UCO, se encontraba en Vietnam desde septiembre participando en un viaje turístico organizado por la Comunidad de Madrid. El 10 de septiembre de 2025, sufrió una pancreatitis aguda con shock séptico que obligó a su ingreso urgente en un hospital vietnamita. Desde entonces, su estado de salud ha estado marcado por complicaciones constantes. Requería sedación y diálisis continuada debido a una afección renal. A pesar de algunos momentos de leve mejoría o estabilización, la situación ha evolucionado de forma desfavorable hasta su fallecimiento.

El avance de una infección bacteriana agresiva en la última semana ha imposibilitado cualquier recuperación, lo que ha llevado a que Serradilla pasase a cuidados paliativos para evitar el sufrimiento, según ha detallado Fernando Béjar en nombre de la familia.

Campaña de recaudación y gestiones para la repatriación

La situación de Juan Manuel Serradilla se hizo pública el 13 de octubre, cuando la familia inició una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de financiar su traslado a España en un avión medicalizado de una compañía privada, una opción económicamente inasumible para ellos. Según explicó su hija Sara entonces, el seguro de viaje contratado solo cubría un posible traslado en vuelo comercial con escolta médica, una alternativa descartada por el estado crítico del paciente.

Ante la imposibilidad de asumir los costes del traslado privado, la familia se dirigió en varias ocasiones al Gobierno, solicitando la intervención de los ministerios de Defensa, Exteriores y Sanidad para gestionar una repatriación en un avión medicalizado del Ejército del Aire. Pero no obtuvieron respuesta.

Serradilla durante el ingreso. (GOFUNDME)
En los últimos días, la familia recibió la confirmación de una empresa francesa dispuesta a realizar el traslado en avión medicalizado hasta el Hospital Reina Sofía de Córdoba, con un coste de 335.000 euros. Sin embargo, la operación no podría haberse llevado a cabo antes de mediados de noviembre y solo si el estado de Serradilla se mantenía estable. Por este motivo, la familia elevó el objetivo de la recaudación hasta los 350.000 euros, ya que, además del vuelo, afrontaban un gasto diario superior a 4.000 euros por la estancia hospitalaria, respiración asistida y terapia de reemplazo renal continuo. Hasta el sábado, la campaña había conseguido reunir 174.000 euros.

En los próximos días, la familia tiene previsto informar, a través de la web de la campaña y con la misma transparencia que han mantenido durante todo el proceso, sobre el destino de las donaciones recaudadas, según ha comunicado Fernando Béjar en nombre de los allegados y familiares.

