Juanma Moreno, reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,95% de los votos: “Me voy a dejar la piel”

Juanma Moreno, reelegido presidente del PP de Andalucía con el 99,95 % de los votos. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

Juanma Moreno ha sido reelegido este sábado presidente del Partido Popular de Andalucía con el 99,95% de los votos emitidos por los compromisarios reunidos en el 17º Congreso del PP andaluz, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Es la cuarta vez que el jefe del Gobierno andaluz revalida el liderazgo regional desde su llegada al cargo en 2014.

Solo tres votos quedaron fuera del recuento: dos nulos y uno en el que un compromisario se votó a sí mismo. “Me voy a dejar la piel para tener la mayoría de la estabilidad. Vamos a ganar las elecciones bien”, ha afirmado Moreno tras conocer los resultados.

Meses “de zancadillas” por delante

Moreno, que afronta esta nueva etapa con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, llamó a la militancia a mantener el tono y el estilo que, según dijo, caracteriza al PP andaluz. “Nos esperan meses de zancadillas de quienes saben jugar sucio, pero debemos seguir con dignidad, respeto y educación”, ha advetido.

El presidente ha defendido que Andalucía es hoy “más próspera que antes” y ha agradecido a la militancia su compromiso por un proyecto que, recalcó, “no vive del pasado”. “No queremos volver a la Andalucía de la corrupción, ni a los recortes en sanidad o educación”, ha señalado.

Moreno invita a Espadas a mirar los datos económicos que avalan que "Andalucía avanza"

Apuesta por la “política útil” frente a la polarización

El líder popular hizo un llamamiento a combatir el clima de tensión política y el discurso del odio, especialmente en redes sociales. “Las redes son una herramienta imprescindible, pero hay una línea que no se debe cruzar, la del odio y la rabia. En medio del ruido, seguiremos dando ejemplo de respeto”, ha subrayado.

Moreno ha reivindicado una “política útil”, “difícil y a veces ingrata”, frente a la que busca “polarizar y enfrentar”. También ha asegurado que el “cambio no acaba” y que aún quedan retos por cumplir.

Reconocimiento del error en los cribados de cáncer

El presidente dedicó parte de su intervención a referirse a las deficiencias detectadas en los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía. “Hay que reconocer los fallos con humildad. No somos infalibles, pero sí incansables para buscar soluciones y asumir responsabilidades”, ha manifestado.

Además, ha asegurado que el Ejecutivo andaluz hará “todas las reformas necesarias para que el sistema funcione al 100%”.

La Junta de Andalucía ha empezado este jueves a llamar a 2.000 mujeres en toda la Comunidad que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido "errores de comunicación" en el caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores. (Fuente: Europa Press / Junta de Andalucía / EBS)

Continuidad en la cúpula del PP andaluz

Moreno afronta este nuevo mandato con una dirección de continuidad. Mantiene a Antonio Repullo como secretario general y recupera la figura del coordinador general, cargo que ocupará el gaditano Ignacio Romaní, también responsable de Organización. El líder popular eleva a 15 las vicesecretarías, incluyendo una nueva específica para Vivienda, que dirigirá Manuel Francisco García Delgado.

Además, incorpora a dos de sus consejeros de mayor peso: Antonio Sanz presidirá el Comité Electoral. Carolina España estará al frente del Consejo Asesor. “Quien crea que esto está ganado no entiende lo que es el PP. Hay que avanzar sobre lo conseguido”, ha sentenciado Moreno.

Arropado por dirigentes nacionales

El Congreso contó con la presencia del presidente murciano Fernando López Miras, único barón autonómico del PP con responsabilidades de Gobierno que asistió este sábado. De la dirección nacional acudieron el secretario general del PP, Miguel Tellado, y los vicesecretarios andaluces Elías Bendodo y Juan Bravo.

Este domingo está prevista la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura. No obstante, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, canceló su asistencia por una “leve indisposición”.