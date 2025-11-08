Espana agencias

Moreno se "anima" con "ganas" de sus compañeros "de hacer cosas" y busca "mejorar" el futuro de jóvenes

El presidente de la Junta de Andalucía y del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado que "me anima mucho a seguir" el hecho de encontrarse en el XVII Congreso Autonómico de su partido "a mis compañeros con muchas ganas de hacer cosas".

Así se ha pronunciado Moreno en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Palacio de Congresos de Sevilla donde su partido celebra su cita congresual, que supondrá ratificar por otros cuatro años su liderazgo de esta organización.

"Estamos muy ilusionados", ha proseguido indicando sobre el estado de ánimo de su organización, convencido de que ha apreciado "muchas ganas de empujar hacia adelante".

El otro mensaje del líder del PP andaluz lo ha dirigido a los jóvenes, que toman la palabra en el inicio de esta segunda jornada con la intervención ante el plenario de la presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía (NNGG), María José Carmona.

Moreno, quien ha recordado que "vengo de la organización juvenil y le tengo mucho cariño", ya que fue presidente de Nuevas Generaciones Andalucía en la década de los 90, se ha mostrado en este sentido partidario de que este evento sirva para "analizar qué podemos hacer más desde el PP andaluz y desde el Gobierno de Andalucía por mejorar la situación que viven los jóvenes".

En este sentido el presidente andaluz ha señalado entre los problemas de los jóvenes "la vivienda y salarios que son muy bajos", por lo que ha inferido de ese diagnóstico la dificultad "para poder competir en un mundo que cada vez es más caro".

EuropaPress

