El rey Juan Carlos revela el consejo que le repetía Isabel II de Inglaterra para que no abdicara: “Mi decisión era irrevocable”

La reina Isabel II y el rey Juan Carlos, en una imagen de archivo. (David Levenson/Shutterstock)

Las memorias del rey Juan Carlos están a punto de ver la luz en Francia y este lunes 3 de noviembre la editorial Stock ha adelantado nuevos fragmentos en los que el emérito se confiesa sobre asuntos como su relación con Corinna Larsen, su abdicación en 2014 o el futuro de la monarquía española.

En su relato, escrito por la periodista francesa Laurence Debray, el exmonarca recuerda el proceso que culminó con su renuncia al trono en junio de 2014. Juan Carlos explica que la decisión fue fruto de una larga reflexión y que el entonces príncipe de Asturias “estaba más que preparado para tomar el relevo”. Según cuenta, durante años se sintió orgulloso de contar con “el príncipe heredero mejor preparado de Europa” y consideró que había llegado el momento de que Felipe VI “cogiera el timón”.

El emérito confiesa que no quiso que su hijo “se consumiera esperando su hora” y que ya no disponía de la fuerza física necesaria para afrontar una carga “agotadora”. La decisión, valorada durante un tiempo en solitario y “sin decírselo a nadie”, fue “irrevocable” una vez adoptada. Aunque algunos intentaron disuadirle, Juan Carlos estaba convencido de que actuaba “en el mejor interés del país y con la conciencia tranquila del deber cumplido”.

Entre las personas que trataron de convencerle de que debía seguir al frente de la Corona estuvo la reina Isabel II de Inglaterra. Según revela el emérito, la monarca británica le espetó que “un rey nunca abdica”. Además, el exmonarca recuerda una frase que solía repetir su padre: “Un rey muere con las botas puestas”. “Si aún estuviera entre nosotros, se habría mostrado contrario a la decisión que estaba a punto de tomar”, reflexiona Juan Carlos. Sin embargo, nada hizo dar marcha atrás al emérito, que finalmente entregó el poder a su heredero y acabó abandonando España para trasladarse a Abu Dabi.

“La monarquía española es frágil”

En el libro, titulado Reconciliación, el antiguo monarca también aborda el futuro de la monarquía y advierte sobre la fragilidad de la Corona en España, manifestando su plena confianza en el futuro de la institución, representado por su hijo, Felipe VI, y su nieta, la princesa Leonor. El emérito subraya que la monarquía, lejos de estar garantizada, debe defenderse y renovarse cada día porque “España no es automáticamente monárquica”.

En los extractos adelantados, Juan Carlos reflexiona sobre la posición de la monarquía española en comparación con otras casas reales europeas. El exjefe del Estado ha señalado que, a diferencia de la británica o de otras monarquías del continente, la Corona en España carece de una tradición centenaria y de una base simbólica sólida.

El antiguo monarca ha remarcado que la monarquía española es “más reciente y frágil, pero igualmente preciosa”, y ha alertado de que actualmente se enfrenta a “ataques frontales de ciertos partidos políticos”. En este contexto, ha reiterado su compromiso personal para apoyar a Felipe VI en su labor al frente de la institución y ha destacado la preparación de la princesa Leonor para asumir el relevo cuando llegue el momento. “Deposito con toda confianza el destino de la Corona en sus manos”, asegura en sus memorias, al tiempo que recuerda que “la democracia es un bien frágil, que hay que preservar y defender”.