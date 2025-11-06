España

Una gerente de Primark, sobre su sueldo: “Mi nómina es de 4.125 euros al mes, más la paga extra de Navidad y pluses por rendimiento”

La trabajadora de la compañía ‘low cost’ relata cómo es su día a día y las condiciones de su trabajo

El salario de una gerente
El salario de una gerente de Primark. (Carl Recine/Reuters)

La gerente de Primark Marion Broncel ha sorprendido al revelar abiertamente su salario y las condiciones de su puesto al frente de una de las mayores tiendas de la cadena de ropa en Francia. “Mi nómina es de 4.125 euros al mes, más la paga extra de Navidad y pluses por rendimiento”, ha admitido al diario francés Le Figaro.

A sus 34 años, dirige la tienda de Noyelles-Godault (norte del país), un espacio de 5.100 metros cuadrados, 37 cajas registradoras, 59 probadores y cerca de 240 empleados.

Marion empezó su trayectoria en Primark en 2016, tras incorporarse a la recién inaugurada tienda de Lille. “Entré como supervisora, justo por encima del puesto de dependienta. Después fui ascendiendo paso a paso: encargada, responsable de departamento, manager senior, directora adjunta... hasta llegar a dirección”, ha explicado.

Con formación superior en gestión empresarial y experiencia previa en Auchan, ha logrado escalar todos los niveles posibles dentro de la cadena ‘low cost’ en menos de diez años. “Me encantó la idea de una marca inclusiva y accesible a todo el mundo, con gamas adaptadas a todo tipo de cuerpos y situaciones”, ha reconocido.

Ha escalado hasta lo más
Ha escalado hasta lo más alto del trabajo en menos de diez años. (Lucas Jackson/Reuters)

Un liderazgo basado en valores e inclusión

Hoy traslada esa filosofía al funcionamiento de su tienda. “El 8% de los empleados tiene alguna discapacidad y ciertas colecciones como la dedicada a la menopausia o al mes de sensibilización contra el cáncer de mama muestran el compromiso social de la marca”, ha detallado.

Marion ha defendido un modelo de gestión centrado en el bienestar y la diversidad, donde el acompañamiento a los equipos es clave: “El mayor reto es apoyar a los equipos, independientemente de su generación o experiencia, porque mi trabajo consiste, ante todo, en ayudar a otros a crecer”.

Marion lleva la tienda con
Marion lleva la tienda con compromiso, bienestar y diversidad. (Hannah Mckay/Reuters)

10 horas de trabajo

El puesto de gerente en Primark exige una fuerte presencia sobre el terreno, pero también aporta una autonomía poco habitual en el sector del retail. “Decidimos al 100% nuestros pedidos y el nivel de stock, es muy estimulante porque desempeñamos un rol en el sector minorista”, ha explicado.

Su jornada arranca temprano y combina el trato directo con la dirección del equipo: “Paso cerca del 60% de mi tiempo en la tienda, interactuando con los equipos. Suelo empezar sobre las siete de la mañana y terminar sobre las cinco de la tarde. Tengo un día libre a la semana, además del domingo, ya que la tienda está cerrada”.

Dónde acaba la ropa que tiramos a contenedores de reciclaje (Greenpeace)

Un salario acorde con las responsabilidades

La remuneración refleja la magnitud del cargo. “Un gerente de Primark puede ingresar un salario bruto anual de 66.000 euros, lo que equivale a 4.125 euros al mes, más la extra de Navidad, pluses por rendimiento y descuentos para los empleados”, ha precisado.

Esta cifra duplica lo que ganaba cuando inició su carrera en la compañía. En comparación, un jefe de equipo, el puesto con el que comenzó, percibe 32.000 euros brutos al año, es decir, 2.000 euros mensuales. “En Primark no importa de dónde vengas, todos pueden crecer”, ha destacado Marion.

Marion cobra más del doble
Marion cobra más del doble que cuando empezó. (Reuters)

Aunque algunos gerentes acaban incorporándose a la sede central de Créteil o asumiendo puestos regionales, Broncel no tiene prisa por dar ese paso: “Por ahora, quiero seguir creciendo aquí en el norte”, ha sentenciado.

