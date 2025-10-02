España

La cadena ‘low cost’ alemana que se quiere cargar a Primark en España: empezó en Sevilla y ya tiene más de 100 tiendas

La marca de moda y artículos para el hogar compite con un modelo basado en precios reducidos y variedad de productos

Por Clara Barceló

Guardar
Tienda Kik (Kik)
Tienda Kik (Kik)

La compañía alemana Kik llegó a España en septiembre de 2022, en pleno auge de la crisis inflacionista, con una propuesta clara: “Vístete de los pies a la cabeza por 30 euros”. La primera tienda abrió sus puertas en Sevilla, en la calle Gonzalo Bilbao, y fue el inicio de una expansión rápida. Tres años después, la firma ya cuenta con más de un centenar de establecimientos repartidos entre Andalucía, Madrid y la zona levantina. Las tiendas suelen oscilar entre los 500 y los 1.000 metros cuadrados, con una distribución sencilla, de una sola planta y situadas en zonas comerciales de fácil acceso en coche.

El éxito de Kik se apoya en una estrategia similar a la de Primark y otros gigantes del retail: adquirir grandes volúmenes de producto y venderlo al por menor con márgenes muy ajustados. Su propio nombre es toda una declaración de intenciones: Kik proviene del lema alemán “Der Kunde ist König”, que significa “el cliente es el rey”, reflejando así su enfoque en poner al consumidor en el centro de todas sus decisiones.

Aunque la moda asequible para toda la familia constituye el núcleo de las ventas, la compañía amplía su catálogo con productos de decoración, accesorios, juguetes o artículos de belleza. Ninguno de ellos supera los 20 euros, un límite que asegura atraer tanto a familias que buscan precios bajos como a jóvenes en busca de básicos económicos. Esta variedad ha sido una de las claves de su éxito y de su capacidad para conectar con un público tan amplio.

La satisfacción de los clientes ha acompañado el crecimiento de Kik en España. En las reseñas, se repiten las mismas ideas: “precios irresistibles”, variedad de artículos y un “trato cercano” por parte del personal.

Una red de 4.000 tiendas en Europa

Kik nació en Alemania hace más de 30 años y hoy cuenta con 2.600 tiendas en su país de origen. Su expansión en los últimos años ha sido notable: hoy ya está presente en 13 países europeos, entre ellos Austria, Italia, Países Bajos, Portugal o Polonia. En total, supera los 4.000 establecimientos en el continente. Con 29.000 empleados y una facturación neta anual de 2.400 millones de euros, la compañía se ha marcado un objetivo ambicioso: alcanzar las 5.000 tiendas en Europa en los próximos años.

Tienda Primark (Reuters)
Tienda Primark (Reuters)

La llegada de Kik a España coincide ahora con un contexto de pérdida de poder adquisitivo de las familias, lo cual ha impulsado el consumo low cost, terreno en el que Primark reina desde hace más de una década. La compañía alemana busca hacerse un hueco en ese mercado con una propuesta clara: precios reducidos, variedad de productos y atención al cliente.

En apenas tres años, Kik ha pasado de inaugurar una sola tienda en Sevilla a convertirse en una red consolidada con más de 100 locales. Todo indica que su estrategia seguirá la misma dirección en los próximos años: expandirse y consolidar su posición en España, mientras mantiene la vista puesta en su gran objetivo europeo.

Temas Relacionados

Empresas EspañaModaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

La nueva tortilla de francesa lista para comer de Alcampo reabre el debate: ¿producto ‘para vagos’ o solución práctica?

Como ya sucedió con el famoso huevo frito preparado de Mercadona, también este producto ha estado sujeto a polémica

La nueva tortilla de francesa

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

“Aun admitiendo que el acusado se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión y consideramos que la imposición de penas de prisión en este caso supondría una reacción desproporcionada”, explica la sentencia

Absuelto el inspector jefe de

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera una rotura de menisco, haría estos ejercicios para evitar la operación de rodilla”

El menisco puede tardar semanas o meses en recuperarse, en función de la gravedad de la rotura

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera

Si tienes un router viejo en casa, hay cinco formas de darle una nueva vida: podrás tener mejor WiFi

Con unos simples ajustes, puede convertirse en una herramienta útil

Si tienes un router viejo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelto el inspector jefe de

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

Localizada con vida una mujer de 78 años con Alzheimer que estuvo durante cuatro horas desaparecida en Vicálvaro, Madrid

Un hombre compró un coche eléctrico hace dos años por 32.000 euros y ya no le sirve: “El volante empezó a temblar”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”