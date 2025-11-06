España

Tamara Falcó confiesa desacuerdos con su madre tras la publicación de sus memorias: “Aunque no piense igual, el libro me ha ayudado a entenderla”

La hija del marqués de Griñón se ha sincerado en una entrevista con ‘La Vanguardia’ sobre cómo ha recibido las memorias de su madre

Isabel Preysler posa junto a su hija Tamara durante la presentación de sus memorias 'Mi verdadera historia'. (José Oliva / Europa Press)

Sin duda es el año de las memorias y, después de las del rey Juan Carlos, las que más nos han impactado son las de Isabel Preysler. La ‘reina de corazones’ se ha sincerado de forma sorprendente sobre los amores de su vida: Julio Iglesias, Carlos Falcó, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa, y las etapas más traumáticas de su vida. En sus páginas, la socialité ofrece su propia versión de los hechos tras décadas siendo protagonista de titulares; no obstante, sorprende al revelar quién fue su amor más verdadero.

Su hija Tamara Falcó, fruto de su matrimonio con el marqués de Griñón, ha sido una de las primeras en reaccionar a la publicación. Fiel a su estilo sereno, la marquesa de Griñón ha expresado tanto orgullo como comprensión hacia las palabras de su madre. “Estoy orgullosa de mi madre. Creo que ha sido muy valiente porque ha podido dar su propia versión. Personalmente, he descubierto facetas suyas que no había compartido conmigo”, ha afirmado en una entrevista con La Vanguardia.

Tamara reconoce que leer las memorias le ha permitido mirar a Isabel desde otra perspectiva, más allá del vínculo familiar. Pese a las diferencias generacionales y de vivencias, sus declaraciones transmiten empatía y madurez. En el libro, Preysler relata cómo se enamoró de Miguel Boyer cuando aún estaba casada con Carlos Falcó, un episodio que marcó un antes y un después en su vida y en la de su entorno. “Cuando me lo preguntó Carlos, no le mentí. Le dije que estaba enamorada de Miguel”, confiesa la filipina en las páginas del libro. Además, asegura sin tapujos: "He tenido muchos amores, pero el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer“.

Lejos de cualquier resentimiento, Tamara se muestra comprensiva con las decisiones de su madre. “No me molesta que hable así de él, porque fue como un padre para mí. Además, no hubiera entendido que mi madre hubiera abandonado a mi padre si no hubiera sido por el amor de su vida”, explica al citado medio. Con un tono conciliador, refleja la cercanía que mantiene con ambos legados familiares, y una visión profundamente espiritual: “Sé que nací fruto del amor de mis padres biológicos, pero tengo el convencimiento de que fue Dios quien me envió a la Tierra y a esta familia”.

ISABEL PREYSLER, TAMARA FALCÓ Y ANA BOYER. (EUROPA PRESS).

“Yo no viví las cosas de la misma manera”

Durante la presentación del libro, no se separó de su madre, convirtiéndose en su mayor apoyo en uno de los momentos más mediáticos del año. La marquesa ha querido destacar la valentía de Isabel al enfrentarse a su propio pasado y dar su versión tras años de especulaciones: “Yo no viví las cosas de la misma manera como las cuenta y, aunque no piense igual que ella, el libro me ha ayudado a entenderla mejor como mujer”.

Mientras tanto, Tamara vive una etapa personal especialmente estable junto a su marido, Íñigo Onieva. Tras un comienzo mediático lleno de sobresaltos, la pareja atraviesa un momento de calma y complicidad. Lejos de alimentar rumores, ambos se muestran más unidos que nunca, compartiendo planes, viajes y aficiones. Recientemente, Íñigo publicaba una imagen desde la maratón de Nueva York, agradeciendo públicamente el apoyo incondicional de su esposa.

