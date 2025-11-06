Silvia Severino, psicóloga, sobre el amor: “El tiempo no lo cura todo, solo lo adormece”

Silvia Severino, psicóloga con cuenta en la red social TikTok. / Freepick

La frase popular ‘el tiempo, todo lo cura’ es aplicada desde el mundo antiguo a todos los males, excepto a los físicos. Quien opta por creer en ello, suele apelar a lo que sucede en el plano emocional. Este es el caso de Silvia Severino, psicóloga. “El peor consejo que me dieron sobre el amor es que el tiempo lo cura todo”, sentencia de forma rotunda en su perfil de la red social TikTok. “El tiempo no cura, el tiempo solo adormece, porque si no aprendemos la lección, repetimos la historia con otra persona, con otra cara, pero con el mismo final”, declara la psicóloga, quien además reconoce que cuanto antes se aprenda esta lección, mejor.

La especialista sostiene que muchas personas confían en que el paso del tiempo es suficiente para superar una ruptura, pero advierte que este enfoque puede llevar a repetir relaciones con desenlaces similares. Según Severino, “Sanar no es cuestión de espera, es cuestión de entender, de mirar adentro y de romper el patrón”.

Silvia Severino enfatizó en este mismo vídeo que la verdadera superación implica mirar el pasado para identificar errores y no dejarse llevar solo por la esperanza de que “eventualmente pasará el dolor”. La psicóloga remarcó la importancia de realizar un trabajo interno para evitar reincidir en vínculos que podrían ser dañinos.

En su mensaje, Severino invitó a quienes se encuentran en proceso de recuperación tras una relación a acceder a recursos que faciliten la comprensión y el cambio real. “Si estás en este proceso, guarda este vídeo y entra en el link de mi perfil. Ahí encontrarás el e-book Cómo superar a tu ex en trece pasos y no morir en el intento para dejar de repetir la historia y empezar a sanar de verdad”, recomendó la especialista en el cierre de su intervención en TikTok.

Otras enseñanzas de Silvia Severino: amistades, hijos y favores

Las relaciones personales, la educación de los hijos y la gestión de los límites en la ayuda a los demás han sido objeto de análisis por parte de la psicóloga Silvia Severino, quien ha compartido en sus redes sociales una serie de reflexiones y consejos prácticos para afrontar estos retos cotidianos, de acuerdo a su opinión.

A través de sus publicaciones en TikTok, Severino ha abordado cuestiones como la importancia de las normas sociales poco conocidas, la evolución de las amistades a lo largo del tiempo, las lecciones fundamentales que los padres pueden transmitir a sus hijos y la necesidad de establecer límites en la solidaridad para proteger el bienestar emocional.

Por ejemplo, Silvia Severino ha subrayado que, aunque no es posible controlar por completo la imagen que los demás tienen de nosotros, sí existen ciertas reglas sociales que pueden influir positivamente en la percepción ajena. Según ha explicado la psicóloga en un vídeo reciente, “cinco reglas sociales que pocos conocen, pero que pueden cambiar la forma en la que la gente te ve” resultan especialmente útiles para mejorar las relaciones interpersonales. Entre ellas, destaca la importancia de evitar corregir a alguien en público, salvo que la situación sea realmente grave, ya que “humillar mata la confianza y las personas no olvidamos eso”, ha afirmado Severino. La experta recomienda que las correcciones se realicen en privado y desde el respeto, siguiendo el principio de halagar en público y corregir en privado.

Otra de las recomendaciones de Severino es la discreción, considerada una de las virtudes sociales más valoradas. “Si alguien te cuenta un secreto, haz como si lo hubieras olvidado”, aconseja la psicóloga, quien sostiene que la verdadera confianza se demuestra sabiendo callar. Para ella, respetar la intimidad ajena consolida los lazos personales y proyecta una imagen de madurez emocional, especialmente en un entorno donde la sobreexposición es frecuente. La humildad también ocupa un lugar central en su planteamiento: “Nunca presumas directamente. Deja que tus logros hablen solos”, señala Severino, convencida de que el respeto llega de forma natural cuando no se busca de manera explícita.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

La psicóloga ha incidido en que los pequeños gestos pueden marcar grandes diferencias en la convivencia social. Recomienda, por ejemplo, saludar antes de intervenir en una conversación grupal, ya que este detalle transmite respeto y sensibilidad social. “Ignorar a alguien, aunque sea sin querer, puede parecer arrogante”, advierte Severino, quien considera que este hábito sencillo mejora la percepción que los demás tienen de nosotros. Por último, aconseja devolver los objetos prestados en mejor estado del que se recibieron, como muestra de respeto, gratitud y compromiso. “Así es como se construye una buena reputación sin decir una sola palabra”, ha resumido la psicóloga en su cuenta de TikTok.